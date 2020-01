Pět tipů pro jízdu na letošní zimní dovolenou, kam jet a co nepodcenit

Chcete-li si užívat sněhu, věnujte pozornost správnému uložení všech zavazadel ve vozidle. Mějte na paměti, že například nesprávně připevněný pár lyží o hmotnosti 5 kg bude mít při kolizi rychlostí 50 km/h hmotnost 150 kg a může zabíjet. Pro bezstarostnou dovolenou je zásadní zkontrolovat tlak v pneumatikách, používat zimní pneumatiky, resp. sněhové řetězy, a dodržovat bezpečnou vzdálenost. A nejen to.





Lyžařská sezona začala a vše je připraveno pro zábavu na horských svazích – snowboardy, lyže, hole, lyžařské přílby, boty… Na seznamu potřebného vybavení se může snadno sejít i více než 30 položek. Jak je všechny uložit do vozu nejbezpečnějším a současně i nejkomfortnějším způsobem? Níže naleznete odpovědi na 5 nejčastějších dotazů fanoušků lyžování, kteří si chtějí maximálně užívat svých oblíbených zimních sportů.





1. Jaký nosič lyží je nejlepší?

Pro různá vozidla a různé potřeby jsou k dispozici celkem čtyři druhy nosičů lyží – střešní nosiče lyží, nosiče lyží na vně uložené náhradní kolo, nosiče lyží na tažné zařízení nebo magnetické nosiče. Například magnetické nosiče lyží jsou dobrým řešením pro příležitostné lyžaře, protože se snadno montují. Nedoporučuje se však jízda rychlostí vyšší než 90 km/h a v případě nehody je tento druh nosičů méně bezpečný. Pro nadšené lyžaře jsou nejpraktičtější nosiče lyží, které se připevňují k podélným střešním nosičům nebo k tažnému zařízení. U vozu SEAT Tarraco lze použít oba druhy, vhodné k přepravě až 6 párů lyží nebo 4 snowboardů. „Pokud se rozhodnete pro střešní nosiče, měly by špičky lyží směřovat dozadu,“ vysvětluje odborník na řízení a vášnivý lyžař Jordi Gené.

2. Mohu lyže převážet uvnitř svého vozu?

Ano, a skvělým řešením pro tento případ je vak na lyže. Lyžaři, jejichž vozidlo je vybaveno sklopnými opěradly zadních sedadel, mohou své lyže či snowboardy převážet uvnitř vozu. Je však důležité, aby byly uloženy ve speciálním vaku a pevně připevněny k vozidlu. „Volně uložené lyže představují pro cestující vážné riziko, protože pár lyží o hmotnosti 5 kg může mít při kolizi rychlostí 50 km/h hmotnost 150 kg,“upozorňuje Jordi.

3. Jak mám přepravovat ostatní zavazadla?

Ostatní zavazadla by také měla být řádným způsobem uložena do zavazadlového prostoru. Těžké věci, jako jsou boty, by měly být umístěny vzadu na podlaze tak, aby se zabránilo jejich samovolnému pohybu za jízdy. Lehčí předměty, jako jsou lyžařské přílby nebo hole, se mohou uložit nahoru. Avšak nikdy nepatří na horizontální plochu za sedadly, protože by mohly někoho poranit při náhlém brzdění nebo kolizi. Jordi také zmiňuje další prvek výbavy, který byste měli mít při jízdě do hor vždy ve svém zavazadlovém prostoru, a to i přesto, že je vůz vybaven zimními pneumatikami: „Sněhové řetězy by měly být vždy po ruce, aby jejich montáž na krajnici vozovky byla co nejrychlejší, pokud bude nutné je použít.“

4. A co když potřebuji ještě více prostoru?

Odpovědí je střešní box. Jeho hlavní předností je uvolnění místa v zavazadlovém prostoru. Navíc je dostatečně velký pro přepravu lyží, snowboardů a ostatního vybavení. A nezapomeňte si vybrat střešní box s nízkým profilem, který se dodává i pro SEAT Tarraco, protože méně ovlivňuje aerodynamiku vozidla, a minimalizuje tak zvýšení spotřeby paliva.

5. Musím přizpůsobit svůj styl řízení?

Všechny uvedené prvky (nosiče lyží, střešní box, plný zavazadlový prostor...) mají vliv na jízdu, proto byste měli řídit se zvýšenou opatrností. V první řadě před odjezdem zkontrolujte, zda je tlak v pneumatikách dostatečný pro zcela naložený vůz. Za jízdy pak „předcházejte náhlému brzdění a prudkému otáčení volantem, které by mohlo způsobit pohyb zavazadel a přepravovaných předmětů. A pamatujte, že zcela naložený vůz má delší brzdnou dráhu. Udržujte proto více než dostatečný bezpečnostní odstup,“ upozorňuje odborník na řízení.

Pokud je vozovka pokryta sněhem, musíte řídit velmi opatrně a předvídat místa s nízkou adhezí, například s náledím. Je důležité mít plnou nádrž paliva, abyste „v případě mechanické poruchy nebo nehody mohli používat topení, dokud nepřijede pomoc“, vysvětluje Jordi. A jeden tip na závěr: neřiďte v kabátu, který omezuje pohyblivost a zpomaluje reakce na nenadálé situace.

5 doporučovaných lyžařských středisek

Chamonix Mont Blanc (Francie)

Val Gardena (Itálie)

Saas Fee (Švýcarsko)

St. Anton am Arlberg (Rakousko)

Baqueira – Beret (Španělsko)





