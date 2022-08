Osmiletá záruka? U Citroënu C3 je to možné zdarma

Citroën C3 a SUV C3 Aircross je nyní možné zakoupit s prodlouženou až osmiletou zárukou. Tato flexibilní značková záruka včetně asistenční služby umožňuje zákazníkovi vybrat si tu nejvhodnější variantu kombinace počtu roků a počtu ujetých kilometrů a to až do 8 let a do 200 000 km. Každý tak může přizpůsobit záruku svým individuálním potřebám tak, aby to pro něj bylo co nejvýhodnější.





Citroën nabízí 8letou flexibilní značkovou záruku včetně asistenční služby pro své dva kompaktní vozy. Podle toho, jak často zákazník jezdí, si může vybrat tu nejvýhodnější kombinaci roků a počtu ujetých kilometrů až do 8 let a do 200 000 km. Pokud tedy například ví, že má nízké roční nájezdy, může si zvolit variantu 8leté záruky nebo 80 000 kilometrů. Pokud má naopak roční nájezdy vysoké, bude pro něj výhodnější zvolit varintu 3leté záruky resp. 200 000 km.





Citroën C3, všestranný a velmi pohodlný městský vůz s výrazným stylem, nabízí 97 možných kombinací exteriérových prvků, které zajistí vašemu vozu naprostou originalitu. V České republice se nabízí ve 4 stupních výbavy - Feel, Feel Pack, C Series, Shine. K dispozici jsou účinné a úsporné motory poslední generace, které splňují emisní normu Euro 6 - benzínový tříválec PureTech 83 (PureTech 83 S&S s manuální pětistupňovou převodovkou), 110 (PureTech 110 S&S s manuální šestistupňovou převodovkou) a dieselový motor BlueHDi 100 S&S s manuální šestistupňovou převodovkou. Pro větší pružnost a klid za volantem je C3 k dispozici také s automatickou šestistupňovou převodovkou EAT6 (PureTech 110 S&S EAT6). V níže uvedené tabulce jasně vidíte, že osmiletá záruka je ZDARMA při nájezdu do 100 000 km. Pokud najedete více, je možné zvolit kratší záruku, nebo si připlatit.

Citroën SUV C3 Aircross pokračuje v ofenzivě ve svém velmi konkurenčním segmentu. Vůz je díky kompaktním vnějším rozměrům a velkorysému prostoru uvnitř všestranně použitelný a je ideálním vozem pro aktivní zákazníky, kteří hledají stále větší pohodlí a modularitu a současně vysokou míru ovladatelnosti a hbitosti v každodenním provozu. SUV C3 Aircross nabízí volbu mezi úspornými a výkonnými benzínovými (PureTech) a dieselovými (Blue HDi) motory: PureTech 110 s manuální šestistupňovou převodovkou MAN6, PureTech 130 s automatickou šestistupňovou převodovkou EAT6, BlueHDi 110 s manuální šestistupňovou převodovkou MAN6 a BlueHDi 120 s automatickou šestistupňovou převodovkou EAT6.





redakce

