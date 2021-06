Nový Lexus NX je první plug-in hybrid značky, víme o něm všechno

Plug-in hybridní systém provedení NX 450h+ disponuje výkonem až 306 koní a měl by vozu udílet zrychlení z místa na 100 km/h v čase lehce přes 6 sekund. Čistě elektrický dojezd činí až 63 km a možnost cestovat v čistě elektrickém režimu je možné rychlostí až 135 km/h.





Nové NX nahrazuje model, který Lexus na evropských trzích velmi úspěšně prodával již od roku 2014 – a pro který se od uvedení na trh rozhodlo přes 170 tisíc zákazníků. Většinou se jednalo o zákazníky nově přicházející ke značce, a tak NX zásadním způsobem přispěl k růstu značky v daném regionu.





Lexus se rozhodl model NX kompletně přepracovat s úmyslem navázat na dosavadní úspěchy a nabídnout současným zákazníkům nový atraktivní produkt schopný naplnit mnohem vyšší očekávání.

O ctižádostivém přístupu a celkovém odhodlání vypovídá nepřehlédnutelný posun v otázkách jízdních schopností, handlingu a hospodárnosti – za tímto účelem se Lexus rozhodl vyměnit 95 % komponent vozidla.

Všudypřítomný je též přístup zaměřený na potřeby člověka, který je klíčem k dosažení „intenzivnějšího zážitku v každém okamžiku“ na palubě nového NX.

V návaznosti na oficiální odhalení 12. června se nové NX během posledního čtvrtletí 2021 začne prodávat na evropských trzích.

Zastřešujícím motivem vývojové koncepce nového NX jsou pojmy „energický a nabitý technologiemi“ – „energický“ má vyjadřovat dynamické jízdní schopnosti, zatímco „nabitých technologiemi“ naznačuje inovace prostřednictvím vyspělých technologií.

Nové NX předznamenává zásadní evoluci designu Lexus, avšak současně zůstává věrné klíčové filozofii designu ‚L-finesse‘ – tedy důvtipného a vytříbeného uplatňování špičkového designu a technologií. Nový model posouvá atraktivitu původního NX s avantgardním charakterem, ale zároveň přináší rafinovanější, dynamičtější a vyzrálejší vzhled, jakožto i sportovnější charakter.

Cílem týmu návrhářů bylo dosáhnout „funkční krásy“, která má cestou stylizace poukázat na fakt, jak Lexus naplňuje stále různorodější potřeby a preference zákazníků. Motiv „jednoduchosti vetknuté do technologie“ ukazuje na to, jak čistý a jednoduchý design dokáže vyjádřit atraktivitu moderních funkcí a technologií, resp. jak Lexus drží krok s dobou.

Nové NX přináší vyvážené a nepřehlédnutelné proporce s postojem vozu zdánlivě přilepeného k vozovce. Oproti první generaci NX je vůz nyní o 20 mm delší, rozvor se prodloužil o 30 mm, šířka narostla o 20 mm, resp. výška o 5 mm. Uvedené rozměry zajišťují optimální obestavění prostoru vč. větší nabídky místa v kabině pro cestující na zadních sedadlech.

Přední maska, charakteristický znak všech vozů Lexus, nyní hraje v celkovém designu vozidla ještě důležitější roli: vzpřímenější maska s jemnějším orámováním akcentuje dlouhou kapotu a definuje celkový tvar a objem karoserie, výrazně se rozšiřující směrem k zadním blatníkům. Menší sklon masky zároveň zlepšuje parametry chlazení. Dojem výkonného a agilního vozu posiluje širší rozchod předních i zadních kol – který umožnila podvozková platforma ‚Global Architecture K‘ (GA-K) – jakožto i dlouhá a elegantní kapota, krátké převisy a široké lemy podběhů ukrývajících až 20" kola.

Z nejvýraznějších novinek na zádi jmenujme nová zadní sdružená světla ve tvaru písmene „L“ s typickým světelným břitem Lexus napříč celou šířkou vozidla. Původní emblém Lexus byl nahrazen zdobným nápisem „LEXUS“ na víku zavazadelníku ve prospěch jednoduchého a moderního vzhledu.

Funkční krása je zřejmá z detailů navržených ve spolupráci návrhářů NX a specialistů na jízdní dynamiku ve snaze optimalizovat proudění vzduchu kolem karoserie a v prostoru pod vozidlem – konkrétně např. zapuštěné boční lišty nebo nový spodní kryt motoru s povrchem důlkovaným jako golfový míček. Toto důlkování způsobuje mikro-víření v proudu vzduchu pod vozidlem, čímž se zlepšuje stabilita v přímém směru za vysokých rychlostí.

Nové NX jako první vůz značky prezentuje kokpit řidiče navržený v souladu s novou architekturou Tazuna. Koncepce pojmenovaná podle japonského výrazu pro ovládání koně jezdcem prostřednictvím otěží se zaměřuje na přímou a intuitivní kontrolu nad vozidlem v souladu s principem „ruce na volantu, oči na silnici“. Nová koncepce též zvyšuje požitek z jízdy, neboť řidiči dodává více jistoty a umožňuje lepší kontrolu nad vozidlem i okolím.

Příkladem intuitivního ovládání, které je středobodem celkové koncepce, jsou dotyková tlačítka na volantu s možností nastavení funkcí dle přání řidiče. Při použití kteréhokoli ze spínačů se na head-up displeji zobrazí jeho tvar, aby řidič nemusel sklánět zrak k volantu za účelem výběru funkce.

Atmosféru kokpitu evokuje křivka obepínající řidiče od dveří až po středový panel. Zde jsou v jedné zóně přehledně seskupeny různé zdroje informací – obrazovka multimédií, multi-informační displej, přístrojový panel s jedním kruhovým ukazatelem, centralizované ukazatele a (v závislosti na výbavě) head-up displej – aby byl veškerý obsah snadno dostupný při minimálním odklánění zraku nebo pohybování hlavou.

Podobný přístup se týká i uspořádání ovládacích prvků vozidla – tlačítko spouštění motoru, volič převodovky, ovládací prvky klimatizace i tlačítko voliče jízdních režimů najdeme na jediném místě v zájmu snadné dosažitelnosti, resp. maximálně jednoduchého a intuitivního ovládání.

Návrháři ve spolupráci s řemeslnými mistry Lexus Takumi usilovali o dokonalé designové propojení volantu s voličem převodovky. Průřez věnce volantu byl precizně navržen s ohledem na co nejlepší úchop a snadné ovládání; volič převodovky byl záměrně navržen co nejmenší a současně tak, aby příjemně padl v ideálním úhlu do ruky. Lexus rovněž zkoumal vzdálenost mezi ramenem a konečky prstů u lidí z celého světa, aby výsledné uspořádání zajišťovalo vynikající ovladatelnost bez nutnosti měnit polohu za volantem.

Zatímco řidič NX se může těšit na ergonomický a atraktivní kokpit navržený v souladu s novou architekturou Tazuna, pasažéry čeká ještě prostornější atmosféra s vyšší úrovní pohodlí, kvality a důrazem na každý detail, tedy neodmyslitelnými atributy značky Lexus.

POHODLÍ A TICHO

U spolujezdce na předním sedadle bylo cílem návrhářů evokovat pocity luxusního salonku bez rušivých prvků zasahujících z místa řidiče. To je v návrhu kabiny zdůrazněno stáčející se křivkou, jasně oddělující prostor určený řidiči a spolujezdci.

V kabině vozu odhalíme celou řadu ukázek řemeslného zpracování Lexus Takumi s využitím vysoce kvalitních materiálů, pyšnících se svým vzhledem i pocitem na omak. Pohodlí se odráží v mnoha detailech, jako jsou např. konstrukce předních sedadel s důrazem na správné tvarování průřezu sedáku, rozmístění polštářů pro dobrou boční oporu, či dokonce vytvarování vyklenutých ploch ve snaze neomezovat lokty pasažérů. Na tichém a poklidném prostředí má podíl široké uplatnění materiálů pro pohlcování hluku a vibrací.

NOVÉ FUNKCE V DUCHU POHOSTINNOSTI OMOTENASHI

Nové vlastnosti zaměřené na příjemnou atmosféru v kabině odrážejí principy Lexus ‚omotenashi‘ (pohostinnost), tedy snahu předvídat potřeby člověka a vyvolávat v něm pocit vítaného hosta cestou maximálního pohodlí. Jedná se např. o uvítací osvětlení a posloupnost rozsvěcování při spouštění vozidla, resp. osobní uvítání na multi-informačním displeji před řidičem. Systém ambientního osvětlení, jenž je standardní součástí vyšších výbavových linií (nebo jako prvek na přání), umožňuje volit ze 64 barevných odstínů v závislosti na momentální náladě posádky.

Nové NX jako první model značky Lexus používá elektronický zámek dvěří pro otevírání dveří. Nový systém nahrazuje tradiční vnitřní kliku dveří tlačítkovým spínačem, umístěným vedle loketní opěrky na panelu dveří. Snadný způsob ovládání jediným hladkým a jednoduchým pohybem se inspiroval tradičními posuvnými příčkami ‚fusuma‘ z japonských domácností.

Ke zvýšení pohodlí všech majitelů nového NX jsou připraveny dálkově ovládané funkce s využitím mobilní aplikace Lexus Link, jako např. vyhřátí či vychlazení kabiny před vyjetím nebo zamykání a odemykání dveří.

Vylepšení se dočkalo i ovládání elektrického víka zavazadelníku, která je nyní tišší a rychlejší – doba otevírání i zavírání se zkrátila o polovinu, tedy přibližně na čtyři sekundy.

Postavení nového NX coby reprezentanta proměny značky Lexus s potenciálem větší penetrace trhu se dále odráží v širší nabídce pohonů s využitím nových a vylepšených technologií zprostředkujících výrazné jízdní schopnosti na vrcholu třídy. Nabídka pohonů zahrnuje i první plug-in hybridní ústrojí Lexus, které se vzhledem k nabízené kombinaci výkonu, hospodárnosti a jízdních schopností v režimu EV stane novým srovnávacím měřítkem třídy. Modelová řada rovněž nabízí nové hybridní elektrické provedení s výrazně vylepšenými parametry hybridního pohonu čtvrté generace.

PRVNÍ PLUG-IN HYBRID ZNAČKY LEXUS: NX 450h+

Ke vzniku modelu NX 450h+, prvního vozu značky s plug-in hybridním pohonem, zužitkoval Lexus přes 15 let zkušeností s hybridními technologiemi. Nový model současně urychlí uvádění elektrifikovaných vozidel značky v rámci strategie ‚Lexus Electrified‘.

Nejatraktivnější elektrifikovaný zástupce nové řady NX používá hybridní pohon se čtyřválcem 2,5 litru a dobíjecí lithium-iontovou baterií o nejvyšší kapacitě (18,1 kWh) v dané třídě. Permanentní pohon všech kol zajišťuje další elektromotor na zadní nápravě. Plug-in hybridní systém disponuje výkonem až 306 koní a měl by vozu udílet zrychlení z místa na 100 km/h v čase lehce přes 6 sekund. Oproti tomu odhadované emise CO2 (v kombinovaném cyklu podle WLTP) pod 40g/km a spotřeba paliva necelé 3 l/100 km budou pravděpodobně nejlepší ve třídě NX.

Zmiňovaná kapacita baterie a široké know-how značky Lexus na poli elektrifikace společně znamenají v této třídě špičkový elektrický dojezd 63 km a možnost cestovat v čistě elektrickém režimu rychlostí až 135 km/h.

Neméně důležitý je i fakt, že plug-in hybridní Lexus zůstává velmi hospodárným vozem i po vyčerpání energie z baterie. Řada konkurentů v takových situacích standardně přechází na pohon pomocí spalovacího motoru, avšak výchozím režimem NX 450h+ je hospodárný hybridní pohon s autonomním dobíjením. Lze předpokládat, že za podobných situací bude NX až o 20 procent úspornější než konkurenční systémy.

Zástavba plug-in systému však nijak NX neubírá na praktičnosti – objem zavazadelníku se shoduje s hybridním modelem, jelikož komponenty hnacího ústrojí neubírají žádný prostor. Pod podlahou je zde také schránka o objemu 21 litrů pro bezpečné uschování nabíjecích kabelů. Jelikož zájemci o vůz v segmentu NX typicky cestují na delší vzdálenosti, nijak se nezměnil ani objem palivové nádrže (55 litrů).

NX 350h S HYBRIDNÍM POHONEM ČTVRTÉ GENERACE

Uvedení čtvrté generace hybridní technologie Lexus přineslo kvalitativní posun výkonu i efektivity hybridního provedení NX 350h. Nový pohon disponuje o 22 % vyšším výkonem než dosavadní model (max. výkon nyní činí 242 k) a akcelerace z místa na 100 km/h se zkrátila o 15 % na 7,7 sekundy; současně se očekává pokles emisí CO2 přibližně o 10 %.

NX 350h se bude nabízet ve verzi s pohonem samotné přední nápravy nebo systémem pohonu všech kol. Nejvyšší přípustná hmotnost přívěsu u provedení FWD se zvýšila na 1500 kg, čímž se vyrovnala schopnostem verze AWD.

Při odlaďování jízdní dynamiky nového NX se vývojáři soustředili na zachování typického jízdního projevu Lexus – tj. ideální kombinace jízdního pohodlí a reakcí řízení, škrticí klapky a brzdové soustavy v dokonalém souladu se záměry řidiče s cílem dodat řidiči pocit jistoty a neocenitelný pocit propojení s vozidlem.

Klíčem k uvedeným vlastnostem je využití podvozkové platformy GA-K (Global Architecture K) automobilky Lexus. Ta přinesla nižší těžiště (-20 mm), zvětšení rozchodu předních i zadních kol a lepší rozložení hmotnosti mezi nápravami, tedy vlastnosti souhrnně přispívající k lepšímu handlingu a vyššímu požitku z jízdy. Nová konstrukce zavěšení kol používá vzpěry McPherson na přední nápravě, resp. dvojité lichoběžníkové zavěšení s vlečenými rameny vzadu.

Kromě toho byla navržena výrazně tužší karoserie s uplatněním pokrokových lehkých materiálů ve prospěch pevnosti; díky jejich nižší hmotnosti bylo také možné doplnit další výztuhy a zpevňovací prvky. Konstrukce jako první na světě používá ocel pevnostní třídy 1180 MPa pro výztuhy v oblasti dveřních prahů, resp. ocel pevnostní třídy 1470 MPa pro výztuhy v oblasti střechy. Přední blatníky a kapota jsou vyrobeny z hliníku; novinkou je i technologie laserového vyklepávání – vedle dosavadního spojování laserem s housenkovými svary a lepených spojů v rámci konstrukce karoserie. Používá se zdvojený uzávěr kapoty s příčnou výztuhou mezi dvojicí zámků – tuhost samotné kapoty tak přispívá k navýšení tuhosti celé karoserie a potlačování vibrací způsobovaných vířením vzduchu.

PROGRAM TESTOVÁNÍ PROFESIONÁLNÍMI JEZDCI

NX absolvovalo detailní testování na zkušební dráze centra Šimojama automobilky Lexus za přímé účasti profesionálních závodních jezdců. Jejich detailní zpětná vazba se rovnou promítla do úprav a odladění vozu, a stala se tak neocenitelnou pro výrazné vylepšení odezvy řízení i brzdové soustavy.

Společně s novým NX se představuje zbrusu nová multimediální platforma Lexus, která znamená kompletní změnu schopností tohoto systému a naplňuje volání zákazníků po rychlém a intuitivním palubním připojení. Ovládání je stejně bezproblémové a jednoduché jako používání tabletu.

Nová platforma představuje chytré služby včetně propracované navigace na bázi cloudových služeb (na trzích, kde je technologie podporována) prostřednictvím palubního komunikačního modulu (DCM). Navigace tak v reálném čase poskytuje informace o trase a aktuální dopravní informace bez čerpání mobilních dat uživatele (součástí pořizovací ceny vozidla je datový balíček na čtyři roky). Součástí systému je i nový asistent ‚Hey Lexus‘ reagující na příkazy zadávané přirozeným jazykem, podobně jako byste si s vozem povídali. Hlasový asistent bude lokalizován i do českého jazyka.

Standardní systém s označením Lexus Link Connect používá 9,8" dotykový displej s antireflexní povrchovou úpravou a přídavnými tlačítky pro intuitivní přístup k nejčastěji používaným funkcím. Přináší výrazně rychlejší odezvu, za níž stojí i mnohem vyšší výpočetní výkon než u předchůdce.

Systém s označením Lexus Link Pro používá nový 14" displej – jeden z největších v dané třídě. Je standardní součástí nejvyšších výbavových linií; pro ostatní provedení nového NX bude k dispozici i jako prvek výbavy na přání. Obrazovka s jemnou grafikou zprostředkuje skvělou čitelnost za všech světelných podmínek; použitý procesor (CPU) je ve srovnání s dosavadním systémem 3,6x rychlejší.

POHODLNÉ NABÍJENÍ PRO CELOU POSÁDKU

K pohodlí celé posádky slouží čtyři USB porty v kabině, po dvou vpředu a vzadu. Tři z těchto portů jsou typu USB-C, a lze je tak používat k dobíjení mobilních zařízení. Bezdrátová nabíječka telefonů (v závislosti na výbavě vozidla) je o 50 % rychlejší a zákazníci mohou nyní využívat i bezdrátové připojení pro chytré telefony přes Apple CarPlay. K dispozici je i kabelové připojení přes Android Auto.

LEXUS LINK

Mobilní aplikace Lexus Link zpřístupňuje širší spektrum vzdálených lužeb a funkcí, jako např. zamykání a odemykání vozidla nebo spouštění systému klimatizace pro předehřátí nebo vychlazení kabiny před vyjetím – tato funkce je nyní standardem pro všechna provedení nové řady NX.

Majitelé plug-in hybridní verze NX 450h+ mohou též pomocí aplikace sledovat průběh nabíjení, upravovat časové rozvrhy a měnit nastavení.

Nové NX je prvním modelem značky Lexus, který již ve standardu zahrnuje systém Lexus Safety System+ třetí generace; ucelený soubor prvků aktivní bezpečnosti a asistenčních systémů nastoluje nová srovnávací měřítka v oblasti detekce a prevence dopravních nehod.

Přední postavení značky Lexus na poli bezpečnosti jde ruku v ruce se snahou zajistit dostupnost uvedených technologií co největšímu počtu motoristů. S ohledem na výše uvedené je systém Lexus Safety System+ standardní součástí všech provedení nového NX na všech evropských trzích.

Nejnovější varianta systému Lexus Safety System+ představuje nové funkce, jakožto i modernizaci a vylepšení funkcí stávajících. Kromě toho byly nabízené systémy odladěny tak, aby působily z pohledu řidiče co nejpřirozeněji, dodávaly mu potřebnou jistotu za volantem, a ještě tak znásobily přínosy nové platformy i pohonných jednotek nového NX. Systém Lexus Safety System+ se v nejnovějším provedení posouvá na další úroveň v roli osobního partnera pro řízení.

Z vylepšení přicházejících s novým NX jmenujme další rozšíření schopností předkolizního bezpečnostního systému včetně detekce motocyklů a některých pevných překážek v cestě, jako např. stromů, zdí nebo sloupů komunálních sítí. Nová je i funkce umožňující rozpoznat riziko střetu s blížícími se dopravními prostředky nebo chodci přecházejícími vozovku ve směru odbočování vozidla. Nový nouzový asistent řízení přináší rychlejší rozpoznávání s vyššími schopnostmi zabránit nehodám.

Předkolizní bezpečnostní systém s ohledem na uvedená vylepšení rozpozná o 36 % více scénářů nehod než v minulosti, a následně tak pomáhá se jim vyhnout.

Změny přináší i adaptivní tempomat, jenž rychleji rozpoznává vozidla náhle se zařazující do jízdního pruhu před NX, společně s modernizací asistenta semiautonomní jízdy pro přirozenější sledování trajektorie v zatáčkách. Spolupráce adaptivního tempomatu se systémem rozpoznávání dopravních značek po rozšíření reaguje na širší spektrum dopravního značení a příkazů včetně varovných signálů a znamení STOP. Když systém rozpozná rychlostní omezení, upozorní řidiče, aby změnil nastavení tempomatu.

ROZŠÍŘENÝ PAKET BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVY

Nabídku bezpečnostních prvků vozidla si majitel ještě může rozšířit o volitelný rozšířený paket bezpečnostní výbavy, dostupný pro vyšší výbavové linie NX. Nad rámec systému Lexus Safety System+ poskytuje např. asistenta pro změnu jízdního pruhu. Ten v předstihu zajistí zrychlení nebo zpomalení z přednastavené ustálené rychlosti jízdy za situace, kdy dá řidič znamení změny směru při předjíždění nebo zařazování do pruhu za pomalejší vozidlo. Součástí rozšířeného paketu je i funkce upozorňování na křižující objekty před vozidlem, která s využitím radaru sleduje situaci po obou stranách a varuje řidiče před blížícími se vozidly při pomalém vyjíždění z křižovatky.

ASISTENT PRO BEZPEČNÉ VYSTUPOVÁNÍ Z VOZIDLA

Nový elektronický zámek dveří pro nastupování a vystupování z vozidla je propojen se systémem sledování slepého úhlu, který upozorňuje na jiné vozidlo nebo cyklistu přijíždějícího zezadu. Pokud rozpozná nebezpečí, aktivuje varovnou kontrolku i zvukovou výstrahu a deaktivuje funkci odjištění dveří. Lexus očekává, že uvedený systém napomůže předejít 95 % nehod v souvislosti s otevíráním dveří.





redakce

Vyhledat vozidla v inzerci: Lexus

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek