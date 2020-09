Deset specialitek, které dělají z modernizovaného Lexusu LC Coupe vyjímečný vůz

Lexus usiluje o to, aby řidič po usednutí za volant získal pocit, že dokonale splynul s vozem, a proto se při navrhování všech detailů uplatňují postupy zaměřené na člověka. Kromě jiného jde i o provedení páček pod volantem sloužících k ručnímu řazení. Jsou vyrobeny z moderní a na dotek příjemné hořčíkové slitiny, jejich tvar dovoluje instinktivní použití i při různých polohách rukou řidiče na volantu. Špičkový design a provedení jsou zárukou prvotřídního vzhledu a zpětné vazby.

Pro interiér LC v modelovém provedení 2020 uvedl Lexus novou atraktivní barevnou variantu. Oranžový odstín Manhattan se inspiroval známým manhattanským slunovratem (Manhattanhenge) - dvakrát do roka se tu zapadající Slunce přesně srovná s průhledem v proslulém rastru ulic New Yorku. Uvedený odstín na palubě kupé evokuje exkluzivní avantgardní atmosféru.

Má se obecně za to, že přívody vzduchu jsou nezbytné pro účely chlazení, avšak v případě LC mají důležitý podíl i na aerodynamice vozidla. Vstupy na zádi bezprostředně za dveřmi uhlazují proudění vzduchu dolů po bocích vozu, čímž napomáhají potlačovat ruchy a hluk. Z pohledu řidiče to znamená intenzivnější pocit těsného kontaktu zadních kol s povrchem vozovky, což zásadně vylepšuje jízdní chování a dynamické schopnosti kupé.

LC jako první vůz značky Lexus používá zapuštěné kliky dveří. Z povrchu dveří tak po jejich zaklapnutí nic nevyčnívá, a tudíž nic nemůže narušovat vymodelované křivky karoserie ani aerodynamické vlastnosti vozu. Po vysunutí kliky se na 15 sekund automaticky osvítí plocha dveří bezprostředně pod ní. Po zavření intenzita světla pomalu slábne až do úplného zhasnutí.

Maska ve tvaru vřetene je typickým prvkem nových vozů Lexus a vždy zachycuje klíčový charakter příslušného modelu. V případě LC Coupe se maska chladiče skládá ze stovek samostatných bloků tvořících rastr s markantním 3D efektem. Zezdola nahoru se mění rozměry použitého vzoru i jeho optické napětí. Použitý design není izolován od zbytku vozu, ale pramení z něj dynamické křivky, které ubíhají směrem dozadu přes celou karoserii až po záď. Chybí horní hrana chromového rámečku masky a místo ní je zde zlom, který do designu masky vtahuje samotnou kapotu motoru.

LC spojuje řadu úchvatných prvků, od propracované technologie lakování přes tvarování klik dveří až po nýty sloužící ke spojování dílů vozu. Každý z těchto prvků je sám o sobě příkladem puntičkářského důrazu na detail a kvality řemeslného zpracování, kterou Lexus vkládá do každého ze svých modelů.

Model LC Coupe se řadí k nejpozoruhodnějším a nejpokrokovějším vozům, jaké kdy Lexus vyrobil. Je to mistrovský kousek moderního automobilového designu. Vůz je však výjimečný i mnoha dalšími zajímavými detaily.

