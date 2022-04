Nejbezpečnější silnice má Malta, nejméně bezpečné pak Rumunsko a Bulharsko

Evropská komise zveřejnila předběžné statistiky osob usmrcených v důsledku dopravních nehod za rok 2021. Na silnicích států EU27 zemřelo cca 19 800 osob, zatímco v roce 2020 se jednalo o zhruba 18 800 lidí. Počet obětí nehod se tak meziročně zvýšil o 1 000, tedy o 5 procent.





Ve 13 členských státech došlo k meziročnímu zvýšení počtu obětí (a to včetně České republiky), ve 12 státech byly naopak počty obětí nižší. V Belgii a Finsku byl počet mrtvých zhruba stejný jako v roce 2020. Devět členských států vloni zaznamenalo nejnižší počty obětí nehod v historii (Dánsko, Německo, Irsko, Kypr, Litva, Malta, Polsko, Portugalsko a Švédsko). V České republice jsme zaregistrovali historicky nejnižší počet mrtvých o rok dříve, tedy v r. 2020 (nejvíce pak v r. 1994, a to 1 637 osob).





Nejvíce se v roce 2021 v EU umíralo mimo obec (52 %), následují silnice v intravilánu (40 %) a dálnice (8 %). Podíl mužů na celkovém počtu obětí byl 77 procent, žen 23 procent. Podíl seniorů (osob ve věku 65+) byl ve výši 28 procent, u mladých ve věku 18-24 let to bylo 12 procent (jejich podíl na celkové populaci je však jen 7 procent).

Nejbezpečnější silnice byly vloni na Maltě (17 mrtvých na 1 milion obyvatel), v těsném závěsu následovalo Švédsko (s 18 mrtvými na milion obyvatel). Naopak nejhorší údaje pocházejí z Rumunska s 93 mrtvými na milion obyvatel, následují Bulharsko (81 mrtvých na milion obyvatel) a Lotyšsko (78 obětí na milion obyvatel). „Mezi jednotlivými státy stále panují propastné rozdíly. Počet mrtvých na milion obyvatel je v posledním Rumunsku 5,5x vyšší než na Maltě. Pokud se jedná o Českou republiku, počet mrtvých na milion obyvatel byl loni 3x vyšší než na Maltě, na druhou stranu o 46 procent nižší než v Rumunsku. Oproti celounijnímu průměru vykazujeme počet obětí vyšší o 14 procent, tedy o jednu sedminu,“ uvádí Roman Budský z Platformy VIZE 0.

V České republice loni zemřelo do 24 hodin po dopravní nehodě 470 osob, do 30 dnů pak dalších 62, tedy celkově 532 lidí (meziročně o 14 více). Na jeden milion obyvatel tak zahynulo 50 osob. To je meziročně o 3 procenta více. „Zatímco v roce 2020 Česká republika zaujala v pomyslném unijním žebříčku 18. pozici, za loňský rok se společně s Portugalskem dělíme o 17. až 18. místo. Počet obětí dopravních nehod u nás loni meziročně stoupl o 3 procenta, v rámci celé Evropské unie to bylo průměrně o 5 procent,“ doplňuje Roman Budský.





