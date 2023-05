Na nové BMW řady 5 stačí 1,5 milionu korun, už můžete objednávat

Dodávky nové generace BMW řady 5 na českém trhu začnou v říjnu letošního roku, přičemž již odedneška jej lze u BMW Autorizovaných dealerů objednávat. Připraveny jsou jak verze se spalovacími motory, tak čistě elektrické varianty BMW i5. Ceny nové generace začínají na částce 1 467 700 Kč, ceny dalších modelů jsou uvedené níže.





enová úroveň nové generace se i přes významný posun ve všech oblastech a mnohem bohatší výbavě ve srovnání s předchůdcem takřka nezměnila. Varianta BMW 520d xDrive má dokonce na korunu stejnou cenu jako předchůdce. Nová generace je přitom větším a komfortnějším vozem, současně disponuje bohatší standardní nabídkou modernějších asistenčních systémů, stejně jako například nejnovější generací BMW Operačního systému 8.5. Předpremiéra nového BMW řady 5 v pražské Kunsthalle. BMW řady 5 se krátce před svojí oficiální premiérou objevilo v Kunsthalle Praha. BMW Group Česká republika jej zde v rámci spektakulární show ukázala pozvaným hostům z řad novinářů, obchodních partnerů a VIP klientů.





Dynamičtější než kdy dříve, s řadou digitálních inovací a poprvé s čistě elektrickým pohonem – takové je nové BMW řady 5 Sedan. Jako BMW i5 se nová generace nejúspěšnějšího manažerského sedanu světa ujímá vedoucí role na cestě k udržitelné prémiové mobilitě v segmentu vozů vyšší střední třídy. Osmá generace BMW řady 5 Sedan je i nadále symbolem vyspělých technologií v kombinaci se sportovně elegantním designem a charakteristickou radostí z jízdy.

Soustavná elektrifikace, nejnovější generace displejů a ovládacího systému BMW iDrive s novými digitálními službami a větší udržitelnost v celém životním cyklu charakterizují pokrok v oblastech, které jsou pro současnou transformaci BMW Group klíčové. Nové BMW řady 5 Sedan představuje ztělesnění zcela výjimečných technologií a progresivitu, s nimiž sebevědomě plní všechna přání a potřeby moderních zákazníků.

Uvedení nového BMW řady 5 Sedan na trh odstartuje v říjnu 2023, přičemž nová generace modelu bude celosvětově nabízena také s čistě elektrickým pohonem. Implementace různých druhů pohonu je možná zásluhou flexibilní architektury vozu, která dovoluje v novém BMW řady 5 Sedan použít plug-in hybridní systémy i vysoce účinné zážehové a vznětové motory vybavené 48voltovou mild hybridní technologií. Nová generace BMW řady 5 Touring, jejíž uvedení na trh bude následovat na jaře 2024, bude rovněž k dispozici s čistě elektrickým pohonem, stejně jako s plug-in hybridním systémem i výhradně se spalovacími motory.

Číslo jedna v segmentu pokračuje v úspěšné historii

Úspěšný příběh BMW řady 5 Sedan se datuje od roku 1972. Tehdy byla představena první generace tohoto sportovně elegantního čtyřdveřového sedanu. Od té doby celosvětová obliba BMW řady 5 Sedan neustále roste. Díky své nezaměnitelné kombinaci dynamických jízdních vlastností a vysoké úrovně komfortu při cestách na dlouhé vzdálenosti se tento vůz stal ztělesněním manažerského sedanu.

BMW řady 5 je mezi svými přímými konkurenty světovým číslem jedna v segmentu prémiových vozů. Od počátku až dosud jde o jeden z nejdůležitějších a nejziskovějších pilířů produktového portfolia značky BMW. V posledním ukončeném roce výroby se předchozí generace opět umístila na třetím místě žebříčku prodejů jednotlivých modelových řad v rámci portfolia BMW. Do jara 2023 bylo vyrobeno již více než deset milionů kusů BMW řady 5.

Uvedením BMW i5 v segmentu masově vyráběných vozů vyšší střední třídy BMW Group dále rozšiřuje svoji nabídku čistě elektricky poháněných vozů. BMW Group se svými značkami BMW, MINI a Rolls-Royce nyní nabízí čistě elektrické modely ve všech automobilových kategoriích, od segmentu malých a kompaktních vozů přes vozy střední třídy až po luxusní automobily.

BMW 520i R4/benzin 140 kW/190 k 1 467 700 Kč

BMW 530e R4/PHEV 220 kW/299 k 1 647 100 Kč

BMW 550e xDrive R6/PHEV 360 kW/490 k 1 968 200 Kč

BMW 520d R4/diesel 152 kW/207 k 1 524 900 Kč

BMW 520d xDrive R4/diesel 152 kW/207 k 1 587 300 Kč

BMW i5 eDrive40 elektřina 250 kW/340 k 1 749 800 Kč

BMW i5 M60 xDrive elektřina 440 kW/598 k 2 523 300 Kč

Tradiční výrobní místo slaví výročí

Nové BMW řady 5 Sedan se stejně jako všechny předchozí generace této modelové řady vyrábí v továrně BMW Group v Dingolfingu. Výroba nové generace BMW řady 5 se opět exkluzivně vrací do tohoto bavorského závodu. Souběžně se zahájením výroby zde bude probíhat oslava 50. výročí založení dnes největšího evropského výrobního závodu BMW Group. V roce 1973 bylo prvním vozem vyrobeným v této továrně BMW řady 5 Sedan první generace. Dnes je výrobní závod BMW Group v Dingolfingu nejen hlavní továrnou na výrobu modelů segmentu luxusních vozů, ale také místem, kde se nachází kompetenční centrum společnosti pro výrobu komponentů elektrického pohonu. Právě zde se kromě jiného vyrábějí elektromotory i vysokonapěťové baterie pro nové BMW i5.

V Dingolfingu se vyrábí nové BMW řady 5 Sedan společně s modely BMW řady 7 a BMW řady 8 a také s čistě elektrickým BMW iX. Kromě toho se nové BMW řady 5 Sedan vyrábí ve verzi pro daný trh v čínském závodě Dadong, který je společným podnikem BMW a Brilliance Automotive Ltd. v Šen-jangu.

Design exteriéru nejnovější generace BMW řady 5 Sedan je novou interpretací sportovní elegance v aktuálním designovém stylu značky. Díky svým pro značku typickým proporcím je jeho charakter dynamického manažerského sedanu okamžitě jasně patrný. Nové BMW řady 5 Sedan se svým výrazným vzhledem řadí přímo do středu portfolia čtyřdveřových modelů značky – je reprezentativnější a elegantnější než BMW řady 3 a současně dynamičtější a sportovnější než luxusní BMW řady 7.

Nové provedení tohoto sedanu vyšší střední třídy se v každé své modelové variantě vyznačuje výrazným designem, bez ohledu na to, jakým pohonem je vybaveno. Stejně jako modely s plug-in hybridním a spalovacím motorem je i elektrické BMW i5 především BMW řady 5. Možnosti individualizace vzhledu BMW řady 5 nabízí na přání dodávaný M sportovní paket a M sportovní paket Pro. Jako výkonný model od BMW M GmbH je čistě elektrické BMW i5 M60 xDrive standardně vybaveno specifickými prvky exteriéru, které vizuálně dále podtrhují jeho výjimečný sportovní potenciál.

Zvýšenou atraktivitu nového BMW řady 5 Sedan umocňují jeho ve srovnání s předchůdcem sportovnější proporce a větší rozměry. Nová generace narostla do délky o 97 milimetrů na 5060 mm, do šířky o 32 milimetrů na 1900 mm a do výšky o 36 milimetrů na 1515 mm. Rozvor náprav byl prodloužen o 20 milimetrů na 2995 mm, což zvyšuje komfort, zejména na zadních sedadlech.

Přední část nového BMW řady 5 Sedan se vyznačuje moderní interpretací charakteristických dvojitých světlometů a BMW maskou ve tvaru ledvinek. LED světlomety ukazují charakteristickou čtyřokou tvář v moderní a redukované podobě. Světla pro denní svícení a směrová světla jsou generována vždy dvěma téměř vertikálními LED segmenty uspořádanými na vnější straně. Součástí volitelných Adaptivních LED světlometů jsou odbočovací světla a matrixová dálková světla včetně neoslňujícího asistenta dálkových světel BMW Selective Beam. Modré designové prvky pod LED jednotkami navíc tyto světelné zdroje působivým způsobem zvýrazňují. Jako další volitelná výbava jsou k dispozici světlomety M Shadow Line s černými vnitřními částmi.

Bez ohledu na zvolenou variantu světlometů poskytuje nové BMW řady 5 Sedan zákazníkům efektní uvítací a rozlučkovou show. Vzájemně jsou v tomto případě sladěné světlomety, osvětlená BMW maska ve tvaru ledvinek a světelný koberec promítaný z prahů vozidla. Další uvítací a rozlučková světelná představení jsou k dispozici v rámci funkcí na přání. Na přání se promítaná grafika zobrazuje v podobě dynamického světelného koberce na zem vedle vozu. Toto čtyřstupňové uvítání vytváří živou interakci s vozidlem již při příchodu k němu.

BMW maska chladiče ve tvaru ledvinek nepostrádá typické „žraločí“ negativní zalomení a je hlavním prvkem přední části nového BMW řady 5. Všechny linie předního nárazníku a dlouhé kapoty, která přímo navazuje na rámeček masky chladiče, směřují doprostřed přední části vozu. Široký rámeček masky může být doplněn osvětlením BMW Iconic Glow, které vozu dodá ještě sportovnější vzhled. Stejně jako světlomety a BMW maska ve tvaru ledvinek se i ostatní plochy předního nárazníku vyznačují přesně definovanými konturami a pečlivě navrženými plochami.

Čistý a redukovaný designový styl se projevuje i v bočních partiích nového BMW řady 5 Sedan. Při pohledu z boku jsou jasně patrné jeho dynamicky protáhlé proporce, dlouhá kapota a téměř kolmá BMW maska ve tvaru ledvinek. Výrazně sportovní charakter typické tříprostorové karoserie se projevuje také ve strmě se svažujícím A-sloupku, směrem dozadu plynule klesající střeše a mírně se svažující linii zavazadlového prostoru.

Boční část má výrazný sportovní vzhled i díky vysoko umístěné boční linii, dynamicky tvarovaným plochám a dvěma dalším pečlivě navrženým prolisům. Se zbytkem karoserie vizuálně kontrastují černé boční prahy, které vozu dodávají mimořádně nízký a odlehčený výraz. Vnější kliky dveří jsou hladce integrované do dveří. Typický Hofmeisterův záhyb ve spodní části C sloupku je elegantně zvýrazněn grafickým prvkem s vyraženým číslem 5.

Na zadní části boční linie a linie střechy harmonicky přecházejí do obrysů světel. Jemně navržená souhra linií a povrchů vytváří mimořádně exkluzivní celek. Velkoryse dimenzované plochy dodávají vozu mohutnost, zatímco horizontální linie zdůrazňují šířku.

Nízká zadní světla moderním způsobem interpretují charakteristický design ve tvaru písmene L. Jsou v nich umístěné čtyři tenké, horizontálně uspořádané LED proužky, generující příslušné světelné funkce. Jsou oddělené chromovanou lištou ve tvaru písmene L. Podobně jako přední světlomety zdůrazňují i expresivně řešená zadní světla díky technické propracovanosti světelných zdrojů pokrokově prémiový charakter. Stejně jako v předních světlometech fungují nápadně řešené LED jednotky v zadních světlech také jako světla pro denní svícení.





redakce

Vyhledat vozidla v inzerci: Bmw

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek