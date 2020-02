Modely Škoda RS slaví 45 let, pojďme zavzpomínat na všechny eRSka

Už více než 45 let „elektrizují“ písmena RS fanoušky sportovních modelů značky ŠKODA. Zkratka RS znamená Rally Sport a vedle úspěšných závodních speciálů, jako byla legendární ŠKODA 130 RS od roku 2000 označuje také nejsportovnější verze modelů české automobilky. V úspěšné historii RS bude nyní, dvacet let po debutu první generace verze OCTAVIA RS, pokračovat čtvrtá generace modelu ŠKODA OCTAVIA a to poprvé s plug-in-hybridním pohonem.





Se svou rodinou RS slaví ŠKODA už více než 45 let úspěchy na soutěžních tratích a závodních okruzích, sériové modely RS nabízí rozumnou míru sportovního charakteru i na běžných silnicích.





Historie zkratky „RS“ začala v roce 1974. Tehdy automobilka použila zkratku pro „Rally Sport“ poprvé jako modelové označení tehdejších soutěžních prototypů ŠKODA 180 RS a 200 RS. Tato dynamická zkratka se i díky velkým úspěchům vozu ŠKODA 130 RS v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století stala legendárním synonymem motoristického sportu. Od roku 2000 v této historii pokračovaly důsledně sportovně laděné sériové modely RS – v modelové paletě se tak objevily verze OCTAVIA RS, FABIA RS a KODIAQ RS.

Milník: ŠKODA 130 RS

Po úspěšných zkouškách se soutěžními prototypy 180 RS a 200 RS představila ŠKODA v roce 1975 vůz ŠKODA 130 RS, vyvinutý pro pravidelné nasazení v závodech. Dvoudveřové kupé, vycházející ze sériového modelu ŠKODA 110 R, díky důsledně odlehčené konstrukci z hliníku (střecha a vnější panely dveří) a laminátu (blatníky a kapota) vážilo pouze 720 kilogramů a stalo se úspěšným vozem. Závodní speciál s pohonem zadních kol disponoval motorem o objemu 1,3 litru s výkonem 140 koňských sil a do roku 1983 slavil řadu úspěchů na mezinárodních soutěžních tratích a závodních okruzích. V roce 1977 dojel speciál 130 RS na legendární Rallye Monte Carlo na prvních dvou místech ve své kategorii a zvítězil i na Rallye Akropolis. Na okruzích byl tento vůz v roce 1981 vítězem celkového hodnocení Mistrovství Evropy cestovních vozů.

Hvězda: ŠKODA OCTAVIA RS

V roce 2000 vstoupila ŠKODA do mistrovství světa v automobilových soutěžích s vozem OCTAVIA WRC a zkratku RS současně poprvé použila pro sériový model. Kombinace písmen od té doby označovala vždy nejsportovnější variantu příslušné modelové řady, která v sobě vždy dokonale spojuje potěšení z jízdy i tradiční praktičnost vozů značky ŠKODA. Prvním modelem této už velice úspěšné rodiny byla před 20 lety ŠKODA OCTAVIA RS. O sportovní jízdní vlastnosti se tehdy postaral přeplňovaný motor o objemu 1,8 litru s výkonem 132 kW (180 k). Nabízel se zprvu jako liftback, o rok později pak také ve verzi COMBI, do roku 2005 bylo vyrobeno více než 17 600 vozů. Ve druhé generaci modelu OCTAVIA RS měl přeplňovaný benzinový motor o objemu 2,0 litru výkon už 147 kW (200 k), poprvé se pod kapotou objevil i motor vznětový: agregát 2,0 TDI měl výkon 125 kW (170 k), zákazník mohl i zde volit mezi karosářskými verzemi liftback nebo kombi. Celkem z linky sjelo více než 87 800 exemplářů, čímž OCTAVIA RS už ve druhé generaci překročila hranici 100 000 vyrobených vozů.

Ještě úspěšnější je od roku 2013 vyráběná OCTAVIA RS třetí generace, která jako první měla červenou odrazku přes celou šířku zadního nárazníku, která je od té doby pro modely verze RS charakteristická. Motor 2,0 TSI měl nejprve výkon 162 kW (220 k), motor 2,0 TDI měl výkon 135 kW (184 k) a byl poprvé k dispozici i s pohonem všech kol. Výkon benzinového motoru později vzrostl na 169 kW (230 k), ve verzi OCTAVIA RS 245 dokonce na 180 kW (245 k). Také třetí generace byla k dispozici v karosářské variantě liftback a kombi a těšila se velké oblibě mezi fanoušky. V Německu, Velké Británii a Švýcarsku tvoří verze RS více než 20 procent prodejů modelové řady OCTAVIA. Celkově ŠKODA vyrobila celkem 172 000 exemplářů modelu OCTAVIA RS třetí generace.

Přírůstek do rodiny: ŠKODA FABIA RS

V roce 2003 rozšířila ŠKODA svou rodinu verzí RS o model FABIA RS. Byla představena na ženevském autosalonu a byla základním modelem současně představeného soutěžního speciálu FABIA WRC. Motor 1,9 TDI, který byl v modelové řadě FABIA exkluzivně montován do verze FABIA RS, měl výkon 96 kW (130 k) a kombinuje velice dobré jízdní vlastnosti s nízkou spotřebou pouhých 5,6 litrů nafty na 100 kilometrů. Standardní zrychlení z 0 na 100 km/h zvládal vůz za 9,6 s, maximální rychlost 204 km/h. V roce 2010 byla uvedena druhá generace modelu FABIA ve variantě RS s benzinovým motorem o objemu 1,4 litru s výkonem 132 kW (180 k), kombinovaným přeplňováním turbodmychadlem a kompresorem a sedmistupňovou převodovkou DSG. Poprvé byla FABIA RS k dispozici i ve verzi COMBI.

Držitel rekordu: ŠKODA KODIAQ RS

KODIAQ RS, představený v roce 2018, je prvním SUV v rodině RS. Svůj sportovní charakter prokázal rekordním časem sedmimístného SUV na 20,832 kilometrů dlouhé legendární Severní smyčce Nürburgringu – 9:29,84 minut. Jeho motor 2,0 TDI o výkonu 176 kW (240 k) působivě kombinuje výkonnost s šetrností k životnímu prostředí. Emocionální dojem nejsilnější verze modelu KODIAQ akusticky dokresluje Dynamic Sound Boost.

Pokračování: ŠKODA OCTAVIA RS iV

Čtvrtá generace modelu ŠKODA OCTAVIA brzy otevře další kapitolu úspěšné historie RS. Poprvé se ve špičkovém sportovním modelu ŠKODA objeví plug-in-hybridní pohon. ŠKODA OCTAVIA RS iV bude mít premiéru na autosalonu v Ženevě, který se koná od 3. do 15. března 2020.





redakce

Vyhledat vozidla v inzerci: Škoda

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek