Test: Škoda Octavia 2.0 TDI DSG - jak to s novou Octavií vlastně je?

Novináři na ní házejí špínu, přesto se prodává jako housky na krámě. Řeč je o Octavii čtvrté generace, která přináší velké technické změny a od předchůdce se líší v mnoha ohledech. Jak moc je jiná oproti předchozí generaci a jak to s ní doopravdy je?





Do testu přijei liftback poháněný novým dvoulitrovým dieselem pod kapotou ve spojení převodovkou DSG a výbavovým stupněm Style. S mladoboleslavskou novinkou jsme ujeli za den šest stovek kilometrů, to proto, abychom vyzkoušeli, jak bude zvládat dlouhé cesty a za kolik dokáže jezdit.





Octavia stojí na inovované podvozkové platformě MQB Evo, kterou využívá nejen Golf ale také třeba Leon. Ve Škodovce dostanete ještě při výkonu 110 kW vlečenou zadní nápravu, víceprvkové zavěšení je výsadou až silnějších agregátů. Aby byl příbuzný Golf lepší, má už při 110 kW víceprvkové zavěšení (rozdíl v zavěšení poznáte, pokud trefíte samostatný výmol nebo nerovnost v zatáčce, Octavia víc bouchne a trochu poskočí).

Nový je také celohliníkový diesel 2.0 TDI, kerý nese označení EA 288 Evo a vůbec poprvé jsme jej vyzkoušeli ve Španělsku za volantem Audi A6. První Škodovkou nabízenou s tímto agregátem byl Superb a v Octavii se objevil až letos. Čtyřválec se pyšní celohliníkovou konstrukcí, vstřikovacím čerpadlem s magnetickými ventily (tlak až 2200 barů), rychlejším elektrickým ovládáním lopatek turbodmychadla (místo podtlakového regulátoru), optimalizovanou chladicí soustavou s odděleným okruhem pro hlavu a blok nebo chladičem plnicího vzduchu s vlastním okruhem integrovaný do sacího potrubí. Ocelové písty pak snižují tepelné ztráty, což dovoluje vyšší teploty hoření ve válci a rychlejší spalování.



Palubní počítač nám ukazoval po ujetí 2 200 km výslednou spotřebu 4,7 l/100 km

Výkon 110 kW a točivý moment 360 Nm papírově neohromí, v praxi to ovšem není špatné. Nová jednotka působí svižně, což dokazuje i hodnota zrychlení (z nuly na stovku se dostanete za 8,7 sekundy). Šest stovek kilometrů jsme zdolali napříč republikou za necelých deset hodin se spotřebou 4,9 l/100 km, přičemž v tom je zahrnut dálniční přesun rychlostí kolem 150 km/h a hned několik přejezdů větších měst a horských hřebenů. Z Prahy jsme jeli přes Hradec Králové, Žamberk, Králíky, Rýmařov až do Bruntálu a pak zpět. Inverzní charakter počasí se postaral o rozličné podmínky, které se prakticky celou cestu opakovaly. Mlhu střídalo sluníčko a mokré silnice zase námraza na vozovce. Dovolíme si proto tvrdit, že běžný uživatel, který nespěchá, bude jezdit minimálně o půl litru levněji, možná i levněji. Octavia totiž umí skvěle plachtit, za čímž stojí výtečná aerodynamika a velmi časté vyřazování převodovky na volnoběh.



Nový diesel 2.0 TDI EVO je především úsporný, můžete s ním jezdit klidně za 4,5 l/100 km

Na dálnici jsme ocenili výtečnou směrovou stabilitu a slušné odhlučnění. Pochvalu zaslouží i přesné řízení a dobře dávkovatelné brzdy (oboje nebývá u nových aut vůbec běžná věc). Testovanou Octavia obutou do osmnáctipalcových pneumatik vybavenými tlumiči DCC jsme nejčastěji využívali v komfortním režimu, který poskytuje příjemně poddajnou jízdu. Při 130 km/h diesel točí necelých 2 000 otáček, Octavia se po silnici pohybuje lehce a nenuceně.

Ale pojďme se podívat do kabiny. Tam je vše úplně jinak než u minulé generace. Nová Octavie je především digitální. Standardem je tak digitální přístrojový štít se čtyřmi módy zobrazení, přičemž nejvíce nám vyhovovala imitace klasických kruhových ukazatelů (kromě toho umí Octavia promítnout do přístrojovky například mapu). Vůbec poprvé může mít octavie head-up displej, který je barevný a na předním skle výborně čitelný. Palubní desce vévodí "volně stojící" displej s pěkným obrazem. Ten se spoléhá pouze na dotykové ovládání, což není při jízdě příliš bezpečné ani zrovna pohodlné. Řidič si časem zvykne, ale nahradit klasické kruhové ovladače např. klimatizace se nikdy nepodaří stoprocentně. Problémem se ukázalo být ovládání právě klimatizace, tzv. chytrá klimatizace dává na výběr "zahřát nohy" nebo "čistý výhled", což může vyhovovat mladým řidičům. Ti starší raději přepnou do klasického zobrazení ovladačů klimatizace, což znamená klik navíc. Také ovládání hlasitosti audiosoustavy se provádí buď ovladači na volantu nebo pomocí lišty pod displejem. Ta ovšem není v noci podsvícená a práce s ní vyžaduje trochu cviku.



Boční silueta Octavie se povedla, záď je pak vyloženě sexy. Na příď si stále zvykáme

Naše výtka směřuje i k asistenčním a bezpečnostním systémům. Stop-start systém lze vcelku rychle deaktivovat pomocí stlačení tlačítka "set" a jednoho kliku na obrazovce, které provede jeho deaktivaci. Musíte ovšem tak učinit po každém startu. Předkolizní systém Front Asisst ve středním stupni nastavení zbytečně plašil a začal při objíždění stojící dodávky u krajnice panicky brzdit. Naštěstí systém lze vypnout či snížit jeho předčasnou aktivitu, v přístrojovce se ovšem nezbavíte výstražného vykřičníku. Stejně tak dříve jednoduché nastavení jasu přístrojovky a displejů je velmi komplikované, zejména při jízdě v noci. Musíte se k němu totiž proklikat pomocí dotykáče a to je celkem zdlouhavé. Přitom by stačilo jedno jediné tlačítko "noc" nebo klasické kolečko potenciometru. Vypnete-li start-stop systém, asistenta udržování jízdy v pruzích a domluvíte bezpečnostním systémům aby nezasahovaly předčasně, rázem se z octavie stává velmi příjemné a dobře řiditelné auto. Je z ní totiž skvělý výhled a skvěle svítí.

Materiály i dílenské zpracování jsou na vysoké úrovni. Nebyla by to mladoboleslavská Octavia, aby nenabídla dostatek prostoru posádce i zavazadlům a chytrá řešení nazvaná simply clever. Ve vyšších výbavách naleznete kromě chytře ukryté škrabky na led třeba smetáček ve výplni dveřích. Liftback může také mít elektricky otevíratelné páté dveře (+ 13 600 Kč), výklopné tažné zařízení elektricky odjistitelné (+ 18 800 Kč), praktické stínicí rolety do dveří a zadního okna (+ 4 800 Kč) nebo možnost sklápět zadní opěradla pomocí páček z kufru (+ 1 900 Kč).

Z praktické příplatkové výbavy můžete volit rezervní kolo, třízónovou klimatizaci, ambientní LED osvětlení interiéru, vyhřívané čelní sklo nebo nezávislé topení s dálkovým ovládáním.

Verdikt:

Octavia s dieselem pod kapotou není vůbec špatné auto. Ve výbavě Style přijde minimálně na 742 900 Kč. Vypadá dobře, jezdí podle očekávání úsporně a ještě k tomu převeze víc, než kdejaké SUVéčko. Čtvrtá generace nemá žádné závažnější nedostatky a nebýt vyšší cenovky a čistě dotykového ovládání některých funkcí (zejména klimatizace), jednalo by se o ideální automobil.

Plusy:

prostorná kabina

materiály a jejich zpracování

komfortní a současně jistý podvozek

praktický kufr

kultivovaný a úsporný diesel

převodovka DSG řadí konečně jako klasický automat

design zadních partií

příplatková výbava

Mínusy:

dotykové ovládání a komplikovanější palubní systém

vyšší pořizovací cena





Petr Šikl (text + foto)

