Máte stále platný řidičský průkaz? Letos vyprší jeho platnost 400 tisícům řidičům

Zároveň zbývá vyměnit více než sto tisíc řidičských průkazů, kterým skončila platnost již v loňském roce a jejichž držitelé si zatím nepožádali o výměnu. O ni lze žádat buď osobně na úřadu obce s rozšířenou působností, a nebo z pohodlí domova elektronicky. Dlouhodobým cílem Ministerstva dopravy je digitalizace jeho agend převážně se zaměřením na služby pro občany i podnikatele.





Výměnu řidičského průkazu je možné provést zdarma na jakémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, a to již tři měsíce před skončením platnosti dokladu.





Seznam všech úřadů je k dispozici v interaktivní mapě Ministerstva dopravy. K výměně je nutné donést platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz. Při podání žádosti již žadatel nepředkládá papírovou fotografii, úředníci pořídí digitální na místě, nebo stáhnou aktuální z registrů vedených Ministerstvem vnitra. Pokud řidič požádá o vydání dokladu do pěti pracovních dnů, bude ho výměna stát 700 korun.



O výměnu řidičského průkazu před uplynutím jeho platnosti jde však požádat také elektronicky. Místo návštěvy úřadu řidiči můžou využít ePodání a poslat žádost přes Portál občana s využitím datové schránky. Výměna je zdarma, požádat o nový průkaz lze nejdříve 90 dnů před koncem platnosti.



Přihlásit se jde například prostřednictvím mobilního klíče eGovernmentu, bankovní identity, eObčanky, nebo datové schránky. Portál zobrazí formulář, který je předvyplněný údaji z Centrálního registru řidičů. V žádosti je možné vybrat jakýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností, na kterém lze vyrobený řidičský průkaz vyzvednout. Součástí předvyplněných údajů bude i nejaktuálnější fotografie z vybraných registrů státu a digitalizovaný obraz podpisu z posledního řidičského průkazu.



Při podání žádosti je také možné nastavit si možnost nechat se přes SMS nebo e-mail informovat o schválení či zamítnutí žádosti. Do dvaceti dnů přijde také upozornění, že byl doklad vyroben a je připraven k vyzvednutí. Nový řidičský průkaz je také možné vyzvednout také na základě ověřené plné moci.



Cílem ministerstva je přitom nabídnout občanům maximální možné pohodlí při využívání digitálních služeb resortu i do budoucna. Do roku 2025 bude podle ministra dopravy Martina Kupky dopravní agenda kompletně digitalizovaná. „Pro nový nebo vyměněný řidičský průkaz už nebude nutné chodit na úřad obce s rozšířenou působností. Zápisy a změny v registru vozidel půjdou také vyřídit přes internet bez návštěvy úřadu,“ vysvětluje Kupka.



Na internetu si řidiči už nyní mohou přes Portál občana zjistit stav bodového konta. Majitelé vozidel vlastnící datovou schránku jsou také automaticky informování o končící platnosti pravidelné technické prohlídky. Ministerstvo dopravy rovněž spustilo projekt Datová kostka, kde si každý může vyhledat vybrané statistiky z Registru silničních vozidel. Další novinkou je rozšíření údajů z technických prohlídek na stránce kontrolatachometru.cz. Více informací o digitalizaci v dopravě najdete na www.mdcr.cz/digitalizace.





redakce

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek