Peugeot 408 uveden na český trh s cenou od 830.000 Kč

Na diesel v případě nového fastbacku 408 od francouzské automobilky musíte zapomenout. Peugeot 408 sází pouze na benzínový tříválec Puretech a plug-in hybridní verzi kombinující čtyřválcovou šestnáctistovku s elektromotorem. V prvním případě na novinku stačí i v nejvyšším výbavovém stupni milion korun, v druhém případě si je potřeba připravit nejméně 1 070.000 Kč





Zástupci Peugeotu dnes na tiskové konferenci uvedli, že v roce 2025 bude v každé modelové řadě minimálně jeden elektromobil a od roku 2030 budou pro evropský trh vyrábět jen vozy na baterie.





Peugeot s novým modelem 408 demonstruje vynalézavost svých týmů a nabízí novou siluetu fastbacku na samotném vrcholu segmentu C. Peugeot 408 je v historii značky i na současném trhu s automobily prvním vozem svého druhu. Tento nový model je překvapivý a nečekaný. Vyčnívá z modelové řady značky v různých směrech. Kromě postoje šelmy a jedinečného vzhledu přináší také technickou dokonalost zaměřenou na efektivitu a inteligentní elektrifikaci, stejně jako emoce a potěšení z jízdy. Jeho technologie se vyznačují vyspělostí a instinktivním používáním.

PŮVAB: Peugeot 408 vyniká především svou dynamickou siluetou fastbacku a nezaměnitelným stylem, který se vymyká současným kategoriím. Postoj šelmy je pro modely značky typický. Linie jsou ostré, mřížka chladiče, která přebírá barvu karoserie a dokonale tak splývá s přední částí vozu, je přerušena novým znakem Peugeot v podobě lví hlavy. Překvapivý je obrácený tvar zadního nárazníku, který dodává profilu nebývalou dynamiku. Model 408 stojí pevně na velkých kolech o průměru 720 mm. Dvacetipalcové ráfky mají nezvyklý geometrický design. Peugeot 408 svým předním světelným podpisem ve tvaru tesáků a zadními světly ve tvaru tří drápů dokonale zapadá do rodiny Peugeot.

Nový Peugeot 408 je 469 cm dlouhý, 148 cm vysoký a jeho rozvor dosahuje 279 cm. Interiér tak nabízí štědrý prostor ve druhé řadě, místo pro kolena činí 188 mm. Velkorysý je také zavazadlový prostor s objemem 536 litrů, po sklopení opěradel zadních sedadel tento objem vzroste až na 1611 litrů. Výsledná silueta vozu je štíhlá a elegantní, což přispívá k aerodynamické účinnosti.

EMOCE: Řidiči i posádce nabízí Peugeot 408 nejnovější generaci kabiny Peugeot i-Cockpit®, kterou lze okamžitě rozeznat podle kompaktního volantu pro snadné ovládání a potěšení z jízdy. V kabině je kladen důraz na kvalitu provedení a na konektivitu zahrnující nejnovější technologie, díky nimž je zážitek z jízdy a cestování intuitivnější a uspokojivější.

DOKONALOST: Asistenční systémy řízení, které používají 6 kamer a 9 radarů, zajišťují komfort a bezpečnost. Patří mezi ně zejména:

Adaptivní tempomat s funkcí Stop and Go;

Noční vidění (Night Vision) umožňující rozpoznat zvířata, chodce nebo cyklisty před vozem v jízdním pruhu dříve, než se objeví v dosahu dálkových světel;

Systém sledování mrtvého úhlu s velkým dosahem (75 metrů);

Sledování provozu za vozidlem, které po zařazení zpátečky upozorňuje na nebezpečí v blízkosti vozu.

Nabídka pohonů vozu Peugeot 408 zahrnuje dvě plug-in hybridní verze o výkonu 180 a 225 k a benzinový motor o výkonu 130 k. Všechny tři varianty jsou spojeny s osmistupňovou automatickou převodovkou EAT8. Za několik měsíců od uvedení těchto pohonů na trh bude následovat plně elektrická verze.

Konstruktéři vozu Peugeot 408 se zaměřili především na efektivitu. Kombinací vynikající aerodynamiky, poměrně malé hmotnosti (od 1 396 kg) a úsporných motorů bylo dosaženo pozoruhodně nízké spotřeby energie, a to jak u verzí s hybridním pohonem, tak u verze se spalovacím motorem o výkonu 130 k.

Vůz pro evropské i mimoevropské trhy se bude vyrábět ve francouzském městě Mulhouse, následně se rozjede výroba také v továrně v čínském Čcheng-tu pro místní trh.

Značka Peugeot novým modelem 408 doplňuje svou nabídku ve vysoce strategickém segmentu C. Peugeot v tomto segmentu zaujal v posledních letech vedoucí postavení, a to díky úspěchu vozů SUV 3008 a 5008 a třem generacím hatchbacků 308 a kombi 308 SW, z nichž poslední byla teprve nedávno uvedena na trh. Peugeot 408 nabídku značky doplňuje a řadí se na vrchol segmentu C.

Nový Peugeot 408 odráží hodnoty a zájmy zákazníků, kteří jdou s dobou: jsou dynamičtí a vyžadují vysokou úroveň konektivity. Záleží jim na energetické transformaci, ke které chtějí přispět, aniž by se však vzdali okamžiků skutečného potěšení z řízení. Hledají novinky, oceňují kreativitu a odvahu zavádět inovativní řešení, která vybočují ze zajetých kolejí.

Předpokládá se, že mezi zákazníky nového Peugeotu 408 budou převažovat páry – většinou aktivní, bezdětné nebo s dětmi. U těchto klientů se očekává, že budou vůz využívat k osobním i pracovním účelům. Vybírají-li vůz, zohledňují nepřeberné množství potřeb a preferencí, které se někdy vzájemně doplňují. Někteří se chtějí posunout v rámci segmentu C výš a koupit si prostornější vůz. Jiní chtějí originálnější a inovativnější siluetu, než nabízí kompaktní SUV, které považují za příliš běžné nebo příliš rodinné. A někteří prostě jen preferují vzhled velkého vozu. Všichni však hledají kvalitní čas strávený jízdou, ať už při každodenním používání vozu, nebo pro dlouhé a pohodlné cesty ve více lidech.

Styl nového modelu 408 v kombinaci s postojem šelmy, který je charakteristický pro všechny vozy Peugeot, dokonale odpovídá inovativní koncepci fastbacku nejvyšší třídy segmentu C. Vyznačuje se velmi výrazným zpracováním povrchů, které je patrné zejména na zádi, na konci střechy, na víku zavazadlového prostoru a ve spodní části blatníků, kde vznikly ostré fazety vytvářející světelné efekty.

Model 408 se opírá o specifickou architekturu exteriéru. Vůz vychází z verze platformy EMP2 (Efficient Modular Platform), která je schopná pojmout motor s jakýmkoliv zdrojem energie. Má dlouhý rozvor 278,70 cm, který poskytuje velkorysý prostor na zadních sedadlech. Celková délka vozu je 469 cm a šířka se sklopenými zrcátky 185,9 cm.

Rozchod kol je široký, 159,9 cm vpředu a 160,4 cm vzadu. Vůz tak zaujímá na silnici velmi stabilní postoj. Průměr kol dosahuje 720 mm, ráfky jsou až 20palcové. Peugeot 408 má sice zvýšenou karoserii, ale díky výšce pouhých 148 cm má štíhlý a sportovní profil.

V přední části je mezi zvýšenými blatníky zasazena dlouhá kapota, která je charakteristická pro nejnovější modely Peugeot. Tato stylistická volba posiluje impozantní vzhled přední části vozu a zároveň zjednodušuje profil, protože přechod mezi blatníkem a kapotou je neviditelný. Tento konstrukční princip také zjednodušuje obvodový obrys kapoty, a díly karoserie tak mohou dokonale přiléhat.

Technologie Peugeot Matrix LED umožnila vytvarovat velmi štíhlé světlomety a zároveň zaručit velmi vysokou technologickou úroveň. Tyto světlomety dodávají novému vozu 408 vzhled, který je pro značku Peugeot typický. Světelný podpis se směrem dolů rozšiřuje o dva pásy LED diod ve tvaru tesáků, které se zanořují do nárazníku.

Výrazným znakem identity modelu 408 je maska chladiče, v jejímž středu je umístěn nový znak Peugeot. Za ním se skrývá radar, jenž předává informace celé řadě asistenčních systémů řízení. Maska má stejný barevný odstín jako karoserie. Díky barevnému zpracování se maska chladiče opticky prolíná s celkovým objemem nárazníku, což je znakem generační změny a elektrifikace řady Peugeot. Pro grafický motiv přední části jsou charakteristické velké ozdobné černé mřížky sání, které vizuálně zdůrazňují její šířku a robustnost. Obklopují a chrání přední světla ve tvaru tesáků, neboť se připojují k černým ochranným prvkům obepínajícím karoserii, a díky kontrastu zlepšují viditelnost světelného podpisu.

Profil nového vozu Peugeot 408 se vyznačuje promyšleným rozdělením černých a lakovaných částí. Siluetu vozu toto rozdělení zjemňuje a dodává jí dynamiku. Profil vozu zdůrazňuje také velkorysost prostoru pro cestující, zejména v designu bočních oken, která podtrhují tvar fastbacku.

Boční kryty karoserie a podběhů kol přecházejí v robustní černý zadní nárazník, který šikmo přetíná odstín karoserie a tím zdůrazňuje obrácený efekt zádi. Pomáhá také opticky pohltit zadní převis, jenž poskytuje velký zavazadlový prostor.

Zcela nový styl dvacetipalcových kol s geometrickým tvarem zasazeným do kruhu je u stojícího vozu velmi nápadný, při nízkých rychlostech pak vytváří dramatický vizuální efekt. Neobvyklý design kol plně zapadá do originálního pojetí nového modelu 408.

Zadní část střechy je z hlediska aerodynamiky obzvláště významnou oblastí. Proudění vzduchu je optimalizováno a usměrňováno dvěma prvky připomínající svým tvarem uši kočkovité šelmy. Vytvářejí optimální aerodynamický koridor směrem ke spoileru víka zavazadlového prostoru. Tyto dva hranaté přídavné díly jsou vysoce účinné a zároveň jsou výraznými prvky stylu nového Peugeotu 408.

Pro nový Peugeot 408 bude k dispozici 6 odstínů karoserie:

Modrá Obsession (nový odstín, zvolený pro uvedení modelu na trh)

Šedá Titane (nový odstín)

Šedá Artense (pouze výbava Allure)

Červená Elixir

Bílá Nacré

Černá Perla Nera

Není překvapením, že uvnitř vozu najdou klienti Peugeot i-Cockpit®, uspořádání interiéru, které je již deset let s každou novou generací vylepšováno a modernizováno. V novém modelu Peugeot 408 upoutá nová ergonomie, vysoká kvalita, praktičnost a technologie včetně nového systému infotainmentu Peugeot i-Connect®.

Kompaktní volant, který je součástí systému Peugeot i-Cockpit®, mnohanásobně zvyšuje požitek z jízdy. Nabízí jedinečnou hbitost a přesnost pohybu. Volant nového modelu 408 je ergonomický a vyhřívaný[1]. Jsou na něm seskupeny ovládací prvky multimediálního systému (rádio, telefon) a některých asistenčních systémů řízení.

Nový digitální přístrojový panel je umístěn v úrovni očí těsně nad volantem a má desetipalcový displej. Ve výbavě GT je přístrojový panel k dispozici v technologii 3D. Digitální sdružený panel je plně konfigurovatelný a přizpůsobitelný na míru. Má několik režimů zobrazení (online navigace TomTom, rádio/média, asistenční systémy řízení, tok energie atd.), které lze upravovat přímo pomocí ovladače na volantu.

Stavba přístrojové desky vozu nový Peugeot 408 vychází z principu „high-vent“, kdy jsou větráky umístěny vysoko, těsně před hlavami cestujících, což je optimální poloha pro zajištění tepelného komfortu.

Tato architektura také umožňuje přiblížit středový desetipalcový dotykový displej, který je umístěn o něco níže než digitální přístrojový panel ležící přímo před zraky řidiče, a je tak blíže dosahu řidiče. Systém je vybaven plně konfigurovatelnými přepínači i-toggles, které jsou uspořádány pod středovým displejem jako otevřená kniha a poskytují v tomto segmentu jedinečnou estetickou a technologickou úroveň. Každý přepínač i-toggle představuje klávesovou zkratku pro nastavení klimatizace, telefonního kontaktu, rozhlasové stanice, spuštění aplikace… nadefinovanou podle potřeby uživatele.

Jedním z cílů týmu designérů interiéru Peugeot při navrhování kabiny nového modelu 408 bylo vyvážit prostor mezi řidičem a spolujezdcem. Peugeot i-Cockpit® si zachovává princip středového displeje mírně orientovaného na řidiče („driver oriented“), což optimalizuje ergonomii řízení, aniž by byl spolujezdec vyloučen z používání a čtení informací z tohoto displeje.

Zatímco středový displej je směrován k řidiči, středová konzola je naopak otevřená směrem ke spolujezdci. Všechny dynamické ovladače vozu jsou seskupeny do oblouku na straně řidiče. Ten může jediným dotykem volit mezi různými režimy, které nabízí osmistupňová automatická převodovka EAT8:

Reverse (R) umožňuje zařazení zpětného chodu,

Neutral (N) umožňuje zařazení neutrálu,

Drive (D) spustí automatickou volbu 8 převodových stupňů podle rychlosti, stylu jízdy, profilu vozovky a zatížení vozidla.

Funkce doplňují dva vzdálenější ovladače:

Parking (P) zařadí převodovku do parkovací polohy;

U hybridních motorů se tlačítkem Brake (B) aktivuje rekuperační brzdění. V případě verze se spalovacím motorem je nahrazeno tlačítkem Manual (M), které umožňuje ruční volbu převodových stupňů pomocí páček za volantem.

Kromě toho má řidič k dispozici volič jízdních režimů, pomocí něhož může v závislosti na pohonu volit z nabídky Electric, Eco, Hybrid, Normal a Sport.

Online DOKONALOST: systém Peugeot i-Connect Advanced

Nový Peugeot 408 nabízí velmi vysokou úroveň online služeb. Jeho nový systém infotainmentu je ergonomický a zajišťuje plynulé používání. Každému řidiči podle jeho schopností a přání nabízí to nejlepší ze světa chytrých telefonů i to nejlepší z automobilového světa. Uživatel si může definovat a uložit své vlastní preference zobrazení, prostředí a nastavení. Systém dokáže uchovat až osm různých profilů.

Funkce zrcadlení propojující chytrý telefon se systémem infotainmentu vozu je bezdrátová. Přes Bluetooth je možné připojit dva telefony současně. Zařízení vozu Peugeot 408 doplňují čtyři zásuvky USB-C.

Středový desetipalcový displej s vysokým rozlišením je plně a snadno přizpůsobitelný. Lze u něj nastavit více oken s widgety nebo zástupci. Velmi snadno se používá a reaguje podobně jako tablet. Je tak snadné tažením zleva doprava nebo nahoru a dolů přesouvat různá menu pro notifikace, případně klepnutím třemi prsty zobrazit seznam aplikací. Kdykoliv se lze podobně jako na smartphonu přes tlačítko „Home“ vrátit na hlavní stránku.

V horní části displeje se na trvalém banneru zobrazují informace o venkovní teplotě a o nastavení klimatizace, pozice na stránkách widgetů, údaje o připojení, notifikace a čas.

Kompletní zážitek z používání infotainmentu dovršuje Peugeot i-Connect Advanced s vysoce výkonnou a efektivní online navigací TomTom. Pro optimální čitelnost se mapa zobrazuje na celém desetipalcovém displeji a aktualizuje se „over the air“, tj. přímo přenosem dat prostřednictvím telekomunikační sítě.

Jako každodenní spojenec pro větší bezpečnost a jednoduchost slouží povel „OK Peugeot“ s funkcí pro rozpoznávání hlasu. Tento povel zajišťuje přístup ke všem funkcím infotainmentu.

Systém zahrnuje palubní dokumentaci i výukové programy a slouží tak jako pomoc uživatelům.

Ústředním tématem úsilí týmů Peugeot po celou dobu návrhu a vývoje nového modelu 408 byla ekologická účinnost, tedy snaha o snížení spotřeby a emisí CO₂.

Aerodynamice, jakožto faktoru s dopadem na energetickou bilanci, byla věnována mimořádná pozornost. Nárazník, víko zavazadlového prostoru, difuzor, sloupky karoserie, zrcátka, ochrana spodní části..., všechny díly karoserie byly optimalizovány díky úzké spolupráci designérů a aerodynamických inženýrů značky Peugeot. Tato spolupráce odráží pracovní disciplínu nastavenou týmy designérů a inženýrů při tvorbě vozu Hypercar 9X8. K vyšší aerodynamické účinnosti přispívá rovněž design kol, který ovlivňuje i celkový výkon vozu.

Pro zlepšení vibračního komfortu byla tuhost karoserie optimalizována díky lepení konstrukčních prvků. Více než kdy jindy je potěšení z jízdy zapsáno přímo v genech nového modelu Peugeot 408. Výsledkem je příkladná jízdní stabilita, špičkový jízdní komfort, vynikající potěšení z jízdy a vzhledem k poloměru otáčení 11,18 m i dokonalá ovladatelnost ve městě.

Nový Peugeot 408 je vybaven 17 až 20palcovými pneumatikami. Ty patří do kategorie A, aby bylo dosaženo nízkého valivého odporu a s ním spojené vysoké účinnosti, ovšem současně aby byly zachovány dokonalé jízdní vlastnosti vozu.

Nový Peugeot 408 nabízí dva plug-in hybridní motory:

PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8: pohon 2 kol / kombinace motoru PureTech o výkonu 180 k (132 kW) a elektromotoru o výkonu 81 kW ve spojení s osmistupňovou automatickou převodovkou e-EAT8

PLUG-IN HYBRID 180 e-EAT8 / pohon 2 kol / kombinace motoru PureTech o výkonu 150 k (110 kW) a elektromotoru o výkonu 81 kW ve spojení s osmistupňovou automatickou převodovkou e-EAT8

Lithium-iontová baterie obou plug-in hybridů má kapacitu 12,4 kWh a výkon 102 kW. K dispozici jsou dva typy palubních jednofázových nabíječek: standardní o výkonu 3,7 kW a příplatková o výkonu 7,4 kW.

Předpokládaná doba nabíjení je následující:

wallbox (32 A) 7,4 kW a palubní jednofázová nabíječka 7,4 kW: plné nabití za 1 hodinu 55 minut;

zesílená zásuvka (16 A) a palubní jednofázová nabíječka 3,7 kW: plné nabití za 3 hodiny 50 minut;

standardní zásuvka (8 A) a palubní jednofázová nabíječka 3,7 kW: plné nabití za 7 hodin 5 minut.

K dispozici je také spalovací motor, a to benzínový tříválec PureTech 1.2 o výkonu 130 k, který splňuje nejnovější emisní předpisy Euro 6.4. Je kombinován s osmistupňovou automatickou převodovkou EAT8 a systémem Start & Stop.

Všechny pohony nového Peugeotu 408 jsou spojeny s osmistupňovou automatickou převodovkou, která je zárukou komfortu a efektivity.

Na palubě nového Peugeotu 408 je k dispozici velmi komplexní sada asistenčních systémů řízení nejnovější generace, které využívají informace shromažďované 6 kamerami a 9 radary a které zajišťují bezpečnější a pohodlnější řízení, manévrování a cestování. Některé z těchto systémů jsou převzaté z vyšších segmentů:

Adaptivní tempomat s funkcí Stop and Go umožňující nastavit vzdálenost mezi vozidly;

Systém automatického nouzového brzdění se systémem varování před srážkou – rozpozná chodce a cyklisty, a to ve dne i v noci, v rychlosti 7–140 km/hod;

Aktivní systém varování při neúmyslném opuštění jízdního pruhu nebo neoznačeného okraje vozovky s úpravou dráhy vozu;

Sledování pozornosti hlídá bdělost řidiče během dlouhé jízdy a při rychlostech nad 65 km/hod, a to pomocí analýzy mikropohybů volantu;

Rozšířené rozpoznávání dopravních značek a jejich zobrazování na digitálním panelu: kromě obvyklých značek souvisejících s rychlostí také stop, zakázaný směr jízdy, zákaz předjíždění, konec zákazu předjíždění;

Systém nočního vidění (Night Vision) umožnuje rozpoznat osoby a zvířata před vozem ve tmě nebo v podmínkách s nízkou viditelností. Systém funguje na vzdálenost vyšší, než je dosah potkávacích světel, infračervené záběry zobrazuje na digitálním přístrojovém panelu v zorném poli řidiče;

Sledování mrtvého úhlu s velkým dosahem (75 metrů).

Výstraha na provoz za vozidlem: po zařazení zpátečky upozornění na nebezpečí v blízkosti vozu;

Zadní kamera s vysokým rozlišením a úhled sledování 180° se zabudovanou čisticí tryskou;

Parkovací kamera 360° se 4 kamerami s vysokým rozlišením (přední, zadní a dvě boční);

Zpětná zrcátka s funkcí samočinného sklápění při couvání;

Světlomety Matrix LED pro maximální využití výkonu dálkových světel bez oslňování vozů vepředu nebo vozů přijíždějících v protisměru;

Automatické přepínání dálkových světlometů.

Další krok směrem k poloautonomnímu řízení bude představovat balíček Drive Assist 2.0, který bude k dispozici později. Tvoří jej adaptivní tempomat s funkcí Stop and Go a systém udržování vozu v jízdním pruhu, k nimž přidává dvě nové funkce dostupné na komunikacích se středním dělicím pásem:

Poloautomatická změna jízdního pruhu: vůz řidiči nabídne předjetí vozu vepředu a poté možnost opětovného zařazení do původního jízdního pruhu, to vše při rychlosti od rychlosti 70 do 180 km/hod;

Včasné doporučení rychlosti: systém nabídne řidiči, aby přizpůsobil rychlost vozu (zrychlení nebo zpomalení) podle značek omezujících rychlost.

K dispozici je i další výbava usnadňující každodenní používání nového Peugeotu 408:

Bezklíčový přístup a startování s funkcí Proximity;

Hands-free otevírání víka zavazadlového prostoru,

Plně rozmrazitelné vyhřívané přední sklo a vyhřívaný volant;

Alarm s obvodovým a prostorovým čidlem a superzamykání;

Elektrická parkovací brzda u všech verzí;

Střešní okno se sluneční clonou.

Nový Peugeot 408 je rovněž vybaven asistenčním systémem volání E-call:

Nouzové volání „E-call+“ s informacemi o počtu cestujících a poloze vozu na silnici (včetně směru).

Nový Peugeot 408, špičkový fastback segmentu C, nabízí širokou škálu prvků výbavy navržených tak, aby umožňovaly plně si vychutnat radost z cestování a mobility.

Přední sedadla jsou mimořádně pohodlná. Nezávislá německá asociace odborníků jim udělila označení AGR (Aktion für Gesunder Rücken = Akce pro zdravá záda), což je ocenění pro ergonomii i rozsah nastavení předních sedadel.

Sedadla mohou být vybavena elektrickým desetibodovým nastavením, u sedadla spolujezdce je nastavení šestibodové. Do paměti systému lze uložit dvě nastavení. Obě přední sedadla umožňují pneumatickou masáž. Masážní systém disponuje osmi kapsami a pěti různými programy. K dispozici je také funkce vyhřívaní sedadel.

Design sedadel vozu byl navržen s ohledem na zdůraznění kvality použitých materiálů, jejichž škálu tvoří nopkovaná látka, technická tkanina, Alcantara, reliéfní kůže a barevná kůže Nappa. Ve verzích GT jsou sedadla prošitá signaturní nití v odstínu Adamite, která se objevuje také na palubní desce, panelech dveří a polstrovaných podložkách na konzoli.

Oblouk středové konzoly mezi předními sedadly zasahuje až do prostoru pro bezdrátové nabíjení telefonu. Zbytek konzoly zabírají praktické prvky, jako jsou loketní opěrka, dvě zásuvky USB C (nabíjení/data), dva držáky nápojů a úložné prostory o objemu až 33 litrů.

Prostor na zadních sedadlech je velkorysý díky dlouhému rozvoru 278,7 cm. Nový Peugeot 408 je tak z hlediska cestujících na zadních sedadlech nejprostornějším vozem značky. Cestující mají k dispozici 188 mm prostoru pro kolena. Prostor pro nohy, který je vyhrazen pasažérům vzadu, je navržen tak, aby maximalizoval volnost pohybu. Konstrukce sedadel a sklon sedáků mají cestujícím umožnit co nejlépe využít prostor pro optimální pohodlí během cestování.

Ani konektivita nezaostává, od úrovně Allure jsou v zadní části středové konzoly umístěny dvě zásuvky USB C.

Nový Peugeot 408 nabízí standardně zadní lavici dělenou v poměru 2/3–1/3 vybavenou otvorem na lyže. V provedení GT lze obě části okamžitě sklopit pomocí dvou ovladačů, které jsou snadno přístupné z bočních stran zavazadlového prostoru.

Zavazadlový prostor nového modelu 408 je mimořádně prostorný. Po sklopení opěradel zadních sedadel se objem zavazadlového prostoru zvýší z 536 na 1611 litrů (včetně 36 litrů úložného prostoru pod kobercem zavazadlového prostoru u verze se spalovacím motorem). Po sklopení opěradla zadního sedadla je možné naložit předmět dlouhý až 189 cm.

Pro každodenní praktičnost je zavazadlový prostor vybaven 12 V zásuvkou na pravé straně zavazadlového prostoru, LED osvětlením, síťkou, elastickým popruhem a háčky na tašky.

Kryt zavazadlového prostoru je připevněn přímo k víku, což usnadňuje nakládání. Horní část víka zavazadlového prostoru má elektrické ovládání, k dispozici je také bezkontaktní otevírání.

Možné způsoby ovládání víka jsou následující:

pohybem nohou pod nárazníkem;

stisknutím tlačítka na klíči s dálkovým ovládáním;

stisknutím vnějšího ovládání víka;

stisknutím tlačítka na přístrojové desce.

V interiéru nového vozu Peugeot 408 vytváří příjemnou atmosféru LED ambientní osvětlení (8 barev na výběr) ukryté za středovým displejem. Stejné světlo se objevuje i u pěnových dveřních výplní, které mohou být v závislosti na úrovni povrchové úpravy potaženy textilií, umělou kůží Alcantara® nebo mohou být vyrobené z tažených hliníkových dílů.

Tepelný a akustický komfort nového vozu Peugeot 408 zvyšují technologie použité při konstrukci a výrobě oken:

Čelní sklo je za příplatek plně vyhřívané;

Tloušťka předního a zadního okna je oproti standardu zvětšena (3,85 mm);

Boční okna v první řadě jsou vrstvená (od úrovně Allure) pro lepší zvukovou izolaci a vyšší bezpečnost (3,96 mm).

Tepelný komfort posádky zvyšuje také klimatizace. Trysky přivádějící čerstvý vzduch do kabiny jsou umístěny vysoko vpředu a cestující ve druhé řadě mají navíc k dispozici větráky v zadní části středové konzoly. Pro zajištění zdravé atmosféry v interiéru je nový Peugeot 408 opatřen systémem AQS (Air Quality System), který neustále monitoruje kvalitu vzduchu vstupujícího do kabiny, a je schopen sám aktivovat recyklaci vzduchu. Od úrovně výbavy GT pohodu zvyšuje i systém Clean Cabin pro úpravu vzduchu s filtrací znečišťujících plynů a částic. Údaje o kvalitě vzduchu se zobrazují na centrálním dotykovém displeji.

Nový prémiový Hi-Fi systém Focal®, vyvinutý pro nový Peugeot 408 ve spolupráci s francouzským výrobcem audiosystémů Focal, je výsledkem více než tříleté spolupráce. Systém Hi-Fi Premium FOCAL®, který doplňuje systém pro digitální zpracování zvuku Arkamys, tvoří 10 reproduktorů s exkluzivními patentovanými technologiemi:

hliníkové obrácené kopulovité výškové reproduktory TNF;

basové reproduktory s polyglassovou membránou 165 mm a systémem TMD (Tuned Mass Damper);

středový kanál s polyglassovou membránou;

subwoofer Power-Flower™ s trojitou cívkou.

Reproduktory jsou spojeny s novým 12kanálovým zesilovačem 690 W (vylepšená technologie třídy D). Peugeot a Focal společně našly umístění na míru pro každý reproduktor, aby systém všem cestujícím nabídl skvělý zvukový zážitek. Zvuk na palubě je stabilní a přesný, výšky jsou jasné a dokonalé a basy jsou hluboké a silné.

V závislosti na zemi prodeje lze nový Peugeot 408 zakoupit na internetových stránkách značky, které umožňují 100% digitální nákup („Selling On Line“). Zákazníci si mohou zakoupit nový vůz, nabídnout protiúčtem původní vůz a financovat nový vůz prostřednictvím svého chytrého telefonu, tabletu nebo počítače. Každý zákazník si bude moci zvolit, zda si nechá svůj vůz zdarma dopravit až domů.[2]

Aby značka Peugeot podpořila své zákazníky při přechodu na nové zdroje energie, přichází s nabídkou služeb, které se opírají o několik pilířů:

Peugeot Easy-Charge[3] usnadňuje přístup k různým řešením nabíjení elektromobilů:

Nabídka řešení nabíjení pro domácnost nebo firmu, prostřednictvím široké nabídky zařízení (zesílená zásuvka, Wall Box, Smart Wall Box, ...), diagnostika pro posouzení potřebné elektrické instalace a nalezení nejlepšího řešení nabíjení, finální instalace díky našim doporučeným partnerům;

Nabídka nabíjení ve veřejných dobíjecích stanicích prostřednictvím programu Free2Move eSolutions s přístupem k síti více než 260 000 dobíjecích stanic po celé Evropě; předvýběr stanic v závislosti na vzdálenosti, rychlosti a ceně dobíjení.

Peugeot Easy-care dodává zákazníkům jistotu při seznamování se s vozem a usnadňuje jeho používání:

Nové digitální simulátory a trasy, které usnadňují uživatelům seznámení s elektromobily na webových stránkách Peugeot;

Servisní a asistenční smlouvy na míru, které mohou být obsažené v jednom paušálu;

Certifikát o kapacitě baterie při revizi jako garance úrovně kapacity baterie usnadňující další prodej vozu;

Baterie má záruku 8 let nebo 160 000 km.





