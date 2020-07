Letní peklo na dálnici D1 nekončí, ve výstavbě je najednou 7 úseků

Kdo jezdí po D1, víte o čem píšeme. Téměř polovinu dálnice jedete v zúžení, tedy za předpokladu, že nestojíte v koloně. Zlepšení se dočkáme až začátkem října, kdy bude dokončeno dalších 10 kilometrů rekonstruované páteřní komunikace. Celkem tak bude hotových 100 kilometrů z celkových 161 mezi Mirošovicemi a Kývalkou. Konkrétně zmizí omezení na úseku Soutice – Loket. Celá modernizace D1 bude dokončena na podzim 2021. Tedy za předpokladu, že půjde vše dobře.





„V říjnu zmizí první omezení, další pak postupně stavaři odstraní na konci listopadu před zimní přestávkou. Pro mě je podstatné, že v příštím roce na podzim bude celá D1hotová, průjezdná bez velkých omezení, které zažíváme v těchto dnech. Řidičům děkuji za trpělivost, omlouvám se za komplikace a případné kolony,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.





V letošním roce budou zprovozněny tři modernizované úseky v celkové délce 29,5 kilometru, v roce 2021 se pak otevře zbývajících 41,5 kilometrů a bude dálnice D1 mezi Mirošovicemi a Kývalkou kompletně zrekonstruovaná na celých 161 kilometrech.



„Řidičům slouží bezplatná informační linka 800 280 281, kde si mohou zjistit informace o provozu, ale také v případě nouze požádat asistenční službu Ředitelství silnic a dálnic o pomoc,“ dodává ministr. Aktuální dopravní informace jsou dostupné také na www.dopravniinfo.cz nebo například prostřednictvím map Googlu nebo navigace Waze, které využívají dopravní informace Národního dopravního informačního centra.



Modernizace D1 začala v roce 2013. Úseky mezi Prahou a Brnem byly uvedeny do provozu v průběhu 70. let minulého století a i nejnovější úseky mají za sebou přes 30 let provozu a jsou již tedy na konci plánované životnosti. Některé dálniční objekty (například mosty) byly realizovány již ve 30. letech minulého století.



Betonářské výztuže na opěře mostu Javůrek směr Brno

Cílem finišujících prací na D1 je moderní dálnice splňující veškeré současné evropské požadavky na plynulost a bezpečnost provozu, ne pouhá oprava vozovky. Dálnice je kompletně řešena podle předpisů platných v 70. letech minulého století, což nesplňuje současné požadavky podle platných technických norem. Na zvolenou technologii cementobetonového krytu máme desetiletou záruku od dodavatelů a bez větších oprav by měla vydržet 30 let.



Kliknutím plánek zvětšíte





redakce, MDČR

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek