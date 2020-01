Subaru Forester e-BOXER vypadá stále stejně, všechno je ale jinak

Z populárního Forestera se stal hybrid. K pohonu mu slouží dvoulitrový Boxer, kterému pomáhá elektromotor umístěný v převodovce Lineartronic. Díky tomu poklesla spotřeba paliva o jedenáct procent. Čistě na elektřinu dokáže Forester ujet až 1,6 kilometru do rychlosti 40 km/h. Pořizovací ceny startují na 900 000 Kč.





Od své premiéry v roce 1997 se Forester postupně propracoval na pozici celosvětově nejprodávanějšího modelu Subaru. Stal se mezi zákazníky populární volbou a vybudoval si pověst bezpečného a spolehlivého vozu. I když v současnosti je nejprodávanějším Subaru v Evropě model Subaru XV, Foresteru s celkovým počtem 334 000 prodaných vozů od svého uvedení na trh v roce 1997 tato pozice patřila po dobu 20 let. Kumulované globální prodeje Foresteru dosahují 3,76 milionu kusů.





Pátá generace Foresteru ctí tradici Subaru, ale současně je zcela nově navrženým vozem. Je postaven na globální platformě Subaru Global Platform (SGP) vyznačující se mimořádnými schopnostmi, mezi něž patří vynikající jízdní vlastnosti a stabilita, zdokonalená schopnost zabraňovat a předcházet nebezpečným situacím, citlivější řízení, výjimečně nízké vibrace a vysoký jízdní komfort.

Forester je od základu nově vyvinutým vozem a do Evropy přichází i s novým poháněcím ústrojím kombinujícím elektromotor s pro Subaru typickými technologiemi motoru BOXER a symetrického pohonu všech kol Symmetrical AWD.

Nejnovější generace Foresteru je bezpečnější než kdy před tím, disponuje souborem nových pokrokových bezpečnostních technologií. Součástí standardní výbavy je například systém EyeSight. Mezi další bezpečnostní systémy patří funkce udržení v jízdním pruhu Lane Keep Asisst (LKA), detekce vozidel vzadu Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD), brzdění před překážkou při couvání, boční kamera Side View Monitor a systém sledování řidiče Driver Monitoring System, který dokáže řidiče upozornit v případě spánku nebo nesoustředění se na silnici vpředu. Rozpoznáváním obličeje současně umožní nastavit pozici sedadla, vnějších zpětných zrcátek nebo klimatizace podle preferencí konkrétního řidiče.

Nový Forester (japonské specifikace) vyhrál Grand Prix Award za nejvyšší získané skóre 96,5 bodu v programu Japan New Car Assessment Program (JNCAP), pořádaných Ministerstvem země, infrastruktury, dopravy a turismu (MLIT) a Státní agenturou automobilové bezpečnosti a pomoci obětem (NASVA). Forester získal ocenění Advanced Safety Vehicle Triple Plus (ASV +++) v letech 2018–2019 za účinnost systému preventivní bezpečnosti, a to s celkovým počtem 122,3 bodu z celkových 126.

Zatím nejprostornější a nejpropracovanější verze modelu Forester se může pochlubit vysoce kvalitním zpracováním interiéru, prostornou kabinou pro cestující a všestranným prostorem pro zavazadla. Se světlou výškou 220 milimetrů a vynikajícími nájezdovými i přechodovými úhly se Forester skvěle hodí pro dobrodružství v terénu. Režim X-Mode nově disponuje dvěma módy, jimiž se dokáže lépe přizpůsobit vlivům různého počasí a podmínkám na silnici.

Hlavní prvky Subaru Forester e-BOXER (evropská verze)

Nový model si zachovává typickou kombinaci pohonu S-AWD s nově vyvinutou pohonnou jednotkou e-BOXER. e-BOXER je tvořen 2,0litrovým plochým čtyřválcovým motorem s protiběžnými písty a přímým vstřikováním paliva, který je z 80 % postaven z nových komponentů, a elektromotorem umístěným v přepracované převodovce Lineartronic. Vyznačuje se hladším, o 30 % lineárnějším projevem, citlivější akcelerací a lepším dávkováním točivého momentu.

Soustava Subaru e-BOXER kombinuje oba hlavní zdroje síly tak, aby se přizpůsobila jízdním podmínkám. Pracuje ve třech jízdních režimech: jízda na benzin, elektrická jízda (EV) a jízda využívající oba druhy motorů.

Při rozjezdu, nebo v nízkých rychlostech, je vůz poháněn pouze elektromotorem, díky čemuž je jízda tichá a bez emisí. Podle stavu vozidla a baterie dokáže systém ujet čistě na elektrickou energii vzdálenost až 1,6 km, a to do rychlosti 40 km/h, při nízkém zatížení je to však i více. Při běžných rychlostech je síla zážehového i elektrického motoru kombinována, takže nabízí citlivou, lineární a hospodárnou akceleraci, zatímco ve vysokých rychlostech je vůz poháněn motorem 2.0L DI BOXER, který zároveň dobíjí baterii.

Systém e-BOXER nabízí nižší spotřebu paliva v městském prostředí či v kolonách, kde lze na základě jízdního stylu oproti odcházejícímu zážehovému motoru 2.0L dosáhnout snížení spotřeby paliva až o 11 %.

e-BOXER zároveň eliminuje nepřirozený pocit z brzdění, známý z hybridních a elektrických vozidel, takže poskytuje citlivý, snadno dávkovatelný a přirozený pocit z brzdění. Brzdy se snadno ovládají a rychle a lineárně reagují na pohyb pedálu, což dodává řidiči pocit větší důvěry a bezpečí. To je příjemné zejména při popojíždění v kolonách, kde je řidič zbaven stresu a jízda je pohodovější.

Elektromotor i baterie jsou umístěny podélně. Elektromotor je umístěn blízko těžiště vozu, zatímco baterie a další komponenty jsou pak nad zadní nápravou. Tím se dosáhlo současného snížení těžiště a lepšího rozložení hmotnosti mezi přední a zadní nápravou.



Komplexní bezpečnost nejlepší ve své třídě

Nový model poskytuje vysokou míru bezpečí a pohodový jízdní zážitek všem cestujícím, a to kdykoliv a v jakémkoliv prostředí. Přináší nejvyspělejší bezpečnostní prvky ve svém segmentu, navržené v duchu komplexního přístupu Subaru k bezpečnosti.

Výjimečně široký výhled je zajištěn kromě úzkých sloupků také zásluhou velkých oken, optimalizace umístění zpětných zrcátek a minimalizace slepých míst.

Nový Forester e-BOXER je bezpečnější než kdy dříve a je technicky nepropracovanějším Subaru určeným pro evropské trhy. Je vybaven pokročilými bezpečnostními technologiemi pocházejícími z přístupu ke komplexní bezpečnosti Subaru.

Globální platforma Subaru zajišťuje v daném segmentu jednu z nejlepších úrovní ochrany posádky. Zvětšení podílu vysokopevnostních ocelí zvýšilo odolnost karoserie při nárazech a současně snížilo hmotnost nosné struktury. Vůz nabízí výjimečnou ochranu při nárazu. Absorbuje o 40 % více nárazové energie. Extrémně tuhý základ globální platformy Subaru Global Platform a zesílený rám baterie chrání vysokonapěťové elektrické komponenty, jako je baterie, převodník napětí a měnič.

Součástí standardní výbavy je asistenční systém EyeSight, jehož hlavním prvkem je dvojice kamer monitorující prostor před vozem. Při rozpoznání potenciálního rizika kolize systém řidiče varuje a v krizových situacích je připraven také aktivním zásahem brzd zabránit kolizi, případně zmenšit její následky. Systém EyeSight je připraven rovněž upozornit řidiče na nechtěné vyjetí z jízdního pruhu a v této situaci mu pomoci aktivním zásahem do řízení se v něm udržet.

Nový Forester e-BOXER dále rozšiřuje komplexní systém bezpečnostní ochrany o systém monitorování řidiče Driver Monitoring System, který je připraven rozpoznávat řidiče a současně identifikovat jeho únavu nebo nepozornost. DMS přináší také komfortní prvky, kdepo rozpoznání obličeje v paměti uloženého řidiče přizpůsobí nastavení sedadla, vnějších zpětných zrcátek a klimatizace.

S Foresterem e-BOXER se uvádí také nová funkce automatického brzdění před překážkou při couvání, která dokáže nárazům do nich zcela zabránit, nebo alespoň zmenšit jejich následky.

Systém Subaru Rear Vehicle Detection (SRVD) detekuje vozidla blížící se zezadu. Systém SRVD nabízí tři hlavní funkce, zlepšující viditelnost a pomáhající minimalizovat běžné příčiny nehod: monitoring mrtvých úhlů zpětných zrcátek (Blind-Spot Detection), asistent při změně jízdního pruhu (Lane Change Assist) a hlídání příčné dopravy vzadu (Rear Cross-Traffic Alert).

Funkce Side View Monitor (SVM) je pomyslným spolujezdcem. Na multifunkčním displeji ve voze zobrazuje prostor vedle vozu na pravé straně, kam řidič obvykle nevidí. Tím mu pomáhá lépe manévrovat s vozem v náročných podmínkách a vyhnout se případným překážkám.

Subaru Forester e-BOXER je standardně vybaveno sedmi airbagy včetně čelních airbagů řidiče a spolujezdce, bočních hlavových airbagů, bočních airbagů chránících pánev/trup a kolenního airbagu řidiče.

Vylepšená dynamika jízdy a zlepšené SUV schopnosti

Nový Forester pokračuje v zaměření, jímž se proslavili jeho předchůdci. Kombinuje komfort a obratnost osobního vozu s terénními schopnostmi modelů SUV. Standardní výbavou je trvalý systém pohonu všech kol, který je pro vozy Subaru typický a dodává vozu jistotu a trakci za každého počasí a na každém povrchu. Aktivním rozdělováním točivého momentu a vektorovým řízením dynamiky současně poskytuje lepší obratnost a ochotu k zatáčení.

Globální platforma Subaru Global Platform (SGP) je navržena tak, aby nabídla vyšší úroveň bezpečnosti, potěšení z jízdy a komfortu. SGP výrazně přispívá ke zvýšení tuhosti karoserie a podvozku (boční pevnost přídě +90 %, tuhost v kroucení +70 %, tuhost předního zavěšenín +70 %, tuhost zadní nápravnice +100 %).

Nový podvozek a zavěšení kol s cílem odstranění vibrací z volantu, podlahy a sedadel.

Nabízí výjimečnou citlivost a stabilní vedení, takže vůz jede přesně tam, kam si řidič přeje. Méně korekcí volantem snižuje při dlouhých cestách únavu.

Minimální světlá výška 220 mm dovoluje bezproblémové využití vozu i mimo zpevněné silnice, samozřejmostí je rovněž nejlepší možný nájezdový úhel, úhel přechodu a sjezdový úhel.

Součástí sériové výbavy je režim X-Mode, který při jízdě v terénu pro dosažení optimální trakce na kluzkých površích a v prudkých stoupáních přizpůsobuje činnost motoru, převodovky, systém pohonu všech kol a brzd. Pro nový model je novinkou režim X-Mode s možností nastavení dvou odlišných režimů pro sníh/štěrk a hluboký sníh/bláto. Tím se terénní schopnosti ještě zlepšují.

Funkce Hill Descent Control s aktivovaným režimem X-Mode při sjezdu z kopce automaticky udržuje stálou rychlost, a to i v případě, že se řidič nedotýká žádného z pedálů, takže se může při jízdě z kopce plně soustředit pouze na řízení.

Intenzivnější odezva točivého momentu a lépe využitelné schopnosti při jízdě terénem díky upravenému režimu X-MODE, který intenzivně využívá sílu elektrického pohonu. Dlouhé a hrbolaté svahy lze hladce vyjet, aniž by bylo nutné silně stlačovat plynový pedál. Snadno dávkovatelná hnací síla dovoluje řidiči, aby se plně soustředil na řízení, díky čemuž se zvyšuje bezpečnost a omezuje se stres kladený na řidiče v náročných terénních situacích. Při využití režimu X-MODE se elektrický motor aktivuje již v rychlosti 0 km/h (běžně 4 km/h), čímž zlepšuje dodávku síly a zrychlení při rozjezdu z místa.

Robustní charakter zůstal, takže Subaru Forester e-BOXER utáhne až 1870 kg.

Komfortní a funkční paket

Zatím nejprostornější a nejpropracovanější verze modelu Forester se může pochlubit vysoce kvalitním zpracováním interiéru, prostornou kabinou pro cestující a všestranným prostorem pro zavazadla. Kompaktní baterie má jen minimální vliv na prostornost vnitřního a zavazadlového prostoru.

Celková šířka zbrusu nové generace modelu Forester vzrostla o 20 mm, což přináší více komfortu na předních sedadlech. Rozvor se prodloužil o 30 mm a výsledkem je o 33 mm zvětšená vzdálenost mezi předními a zadními sedadly, která přispívá k většímu pohodlí na zadních sedadlech. Pocit prostoru a komfortu uvnitř posiluje nárůst vnitřních rozměrů také pro hlavu, v oblasti ramen a pánve.

I přesto, že došlo k prodloužení rozvoru, jehož důsledkem je více vnitřního prostoru, zůstal zachován poloměr otáčení jen 5,4 metru, který je základem pro příkladnou obratnost.

Rozvor nového Foresteru má hodnotu 2670 mm, z jeho nárůstu těží především prostor na zadních sedadlech. Spojení s novou globální platformou Subaru umožnilo rozšířit otvor pro přístup do zavazadlového prostoru na 1300 mm, což je větší hodnota než u většiny středně velkých vozů SUV. Pravidelný čtvercový tvar zavazadlového prostoru umožní převoz mnohem větších předmětů než dříve.

Elektrický pohon pro víko zavazadlového prostoru byl přemístěn do jeho rámu, takže neomezuje zavazadlový prostor. Činnost elektricky ovládaného víka zavazadlového prostoru je nyní také mnohem rychlejší než dříve. Novinkou je rovněž možnost tlačítkem na otevřeném víku současně víko zavřít a uzamknout vozidlo.

Přístup na zadní sedadla usnadnil zvětšený úhel otevírání druhého páru dveří a přepracovaný tvar C-sloupků.

Couvací kamera nově dostala ostřikovač, který ji udrží čistou za všech okolností.

Nový model byl navržen v aktuálním stylu Subaru „Dynamic x Solid“, díky němuž vhodně zapadá do rodiny ostatních modelů Subaru. Robustnost a výšku vozu opticky akcentuje výrazná boční linie. Mohutné blatníky naopak dávají opticky najevo přítomnost účinného systému pohonu všech kol S-AWD.

Robustnost, ale přitom přirozenou eleganci nového SUV podtrhují akcentní barvy, leskle černé povrchy a exkluzivně navržená hliníková kola. Nové LED světlomety jsou standardní výbavou všech verzí. Novou barvou v nabídce je zelená metalíza Jasper Green.

Palubní deska a interiér jako celek byly navrženy tak, aby splňovaly nejvyšší nároky na ergonomickou obsluhu a vytvářely příjemné prostředí s atmosférou svobody, a přitom přirozeně robustní ochrany požadované od vozu SUV.

V některých verzích výbavy dynamiku interiéru posilují ozdobné barvy středové konzoly a kontrastní prošívání čalounění.

Nově navržená přední sedadla poskytují více komfortu na dlouhých cestách. Na sedadlech druhé řady je nyní významně více prostoru, širší schůdek integrovaný do prahu navíc usnadňuje například nakládání či upevňování střešních nosičů.

Trojice oddělených kapes na zadních stranách opěradel předních sedadel slouží pro komfortní uložení například časopisů, telefonů nebo dalších drobností.

Pro cestující na předních i zadních sedadlech jsou připraveny USB nabíjecí porty s maximálním proudem 2,1 A.

Nově navržený ovládací panel klimatizace umožňuje přesné nastavení teploty pro zajištění komfortu pro všechny cestující ve voze.

K dispozici je i 8palcový displej s navigací a nejnovější infotainmentový systém.

Katalogové ceny 20MY Forester

20MY Subaru Forester se bude v České republice prodávat v konfiguraci 2.0 MHEV s automatickou převodovkou Lineartronic ve čtyřech úrovních výbavy. Již v základní výbavě najdete kompletní bezpečnostní i komfortní výbavu.

Doporučené ceny:

2.0i-L ES Active, Lineartronic - 900 000 Kč

2.0i-S ES Comfort, Lineartronic – 1 010 000 Kč

2.0i-S ES Comfort Navi, Lineartronic – 1 030 000 Kč

2.0i-S ES Executive, Lineartronic – 1 130 000 Kč

příplatek za metalické a perleťové barvy karoserie: 12 000 Kč





redakce

Vyhledat vozidla v inzerci: Subaru

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek