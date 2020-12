Konec Volkswagenu e-Golf je tady. Nahradí jej model ID.3

Volkswagen e-Golf je historií. Dne 23. prosince 2020 sjelo poslední vozidlo z montážní linky ve Skleněné manufaktuře v Drážďanech. Elektromobil e-Golf v odstínu šedá Urano byl 50 401. vozidlem, které bylo od března 2017 vyrobeno v Drážďanech. Na začátku nového roku 2021 začne třítýdenní rekonstrukce výrobních provozů Skleněné manufaktury.





Na konci ledna sjedou z montážní linky v Drážďanech první vozy ID.3 ze sériové výroby.





Danny Auerswald, vedoucí Skleněné manufaktury, k tomu říká: „Konec e-Golfu je současně začátkem poslední fáze příprav na zahájení výroby modelu ID.3. Již za několik týdnů začneme psát novou kapitolu v historii Skleněné manufaktury. Po Cvikově jsme druhým výrobním závodem v Evropě, v němž bude probíhat výroba vozidel na základě nové modulární platformy MEB pro elektromobily. Volkswagen tím zdůrazňuje význam saských závodů v koncernové elektrické ofenzivě."



Thomas Aehlig, předseda podnikové rady Skleněné manufaktury, říká: „Spuštění montáže modelu ID.3 je pro zaměstnance velmi dobrou zprávou a odměnou za nesmírné úsilí při transformaci výrobního závodu od roku 2016. Dosáhli jsme tím dlouhodobé jistoty pracovních míst pro kmenové zaměstnance a perspektivy pozitivní budoucnosti pro výrobní závod."



Výrobní závod Drážďany: Výrobní zařízení pro ID.3 ve dvou vlnách



Na začátku roku 2021 proběhne ve Skleněné manufaktuře rekonstrukce výrobních provozů v souladu s požadavky modulární platformy MEB pro elektromobility. První fáze změn pro model ID.3 se uskutečnila již v létě 2020. Mezi sedm optimalizovaných stanic patří například pracoviště, na němž dochází ke „svatbě", tedy spojení karoserie a podvozku. V zimní fázi rekonstrukce je na řadě například instalace zařízení pro montáž panoramatického střešního okna a přizpůsobení podávacích prostředků pro montáž přístrojové desky a sedadel.



e-Golf: Jeden z nejoblíbenějších elektromobilů v Evropě



Volkswagen e-Golf byl uveden na trh v roce 2013 a do léta 2020 se vyráběl ve Wolfsburgu. Volkswagen zahájil v roce 2017 souběžně výrobu také ve Skleněné manufaktuře, aby uspokojil vysokou poptávku. Oba německé výrobní závody opustilo během více než sedmi let celkem 145 561 vozů. Statistiky prodeje ukazují, že je e-Golf jedním z nejoblíbenějších elektromobilů v Evropě – především u zákazníků v Norsku a na domácím německém trhu.



Skleněná manufaktura Drážďany: Od roku 2017 závod pro výrobu elektromobilů a výkladní skříň elektromobility



Od otevření Skleněné manufaktury v roce 2001 se v ní vyráběly luxusní sedany Phaeton (84 235 vozů, 2001 – 2016), Bentley Flying Spur (2186 vozů, 2005/2006 a 2013/2014) a od roku 2017 elektromobily e-Golf (50 401 vozů). Se zahájením výroby modelu e-Golf se navíc Skleněná manufaktura stala v rámci svého nového strategického směřování „Centrem pro budoucí mobilitu". Orientaci tohoto výrobního závodu na budoucnost potvrzují také další inovativní oblasti činnosti, mezi něž patří „Inkubátor pro budoucí mobilitu" (program společnosti Volkswagen pro podporu zakladatelů startupů), „Kampus pro budoucí mobilitu" (výuková laboratoř pro vzdělávání studentů i zaměstnanců), rozšířené předávání vozidel a zkušební zóny pro Výrobu 4.0. Úspěšnou transformaci dále urychlí brzké zahájení sériové výroby modelu ID.3 na konci ledna 2021.



MEB umožní hromadné rozšíření elektromobilů



ID.3 je jako první vozidlo zkonstruován na modulární platformě MEB koncernu Volkswagen. Platforma byla vyvinuta výhradně pro elektromobily a maximálně využívá možnosti elektromobility. ID.3 díky tomu nabízí dlouhý dojezd, velkorysý prostor v interiéru a dynamické jízdní vlastnosti. Od září, kdy byl ID.3 uveden na evropský trh, předal Volkswagen zákazníkům již více než 28 000 vozidel. Základní verze modelu ID.3 bude stát méně než 30 000 eur a zákazníci ji mohou objednávat od začátku roku 2021.



Skvělé zázemí pro výrobu elektromobilů v Německu



Volkswagen svým rozhodným vstupem do oblasti elektromobility významně přispívá k ochraně klimatu, a vytváří tak dlouhodobé perspektivy pro svých 100 000 zaměstnanců v německých výrobních závodech. Kromě výroby ve Cvikově a v budoucnu i v Drážďanech se na rozvoji elektromobility podílejí také závody pro výrobu komponentů v Braunschweigu, Kasselu, Salzgitteru a Wolfsburgu, které produkují důležité díly, jakými jsou například elektromotory nebo akumulátorové systémy. Od roku 2022 se rozeběhne výroba elektromobilů rovněž v závodech Emden a Hannover. Sídlo koncernu ve Wolfsburgu se ve střednědobém horizontu stane vzorem vysoce automatizované výroby elektromobilů.





