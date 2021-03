Nový Golf R umí driftovat i chovat se neutrálně

Nový Golf R, prodávaný od začátku letošního roku, překonává nejvyšším výkonem 235 kW/320 k a maximálním točivým momentem 420 N.m výkonové parametry všech dosavadních modelů Golf R. Inženýři značky Volkswagen vyvinuli nový systém pohonu všech kol 4MOTION s individuálním rozdělováním točivého momentu mezi zadní kola (Torque Vectoring), aby byl zajištěn optimální přenos hnací síly na vozovku. Tento systém zásadním způsobem přispívá k vylepšeným jízdním vlastnostem modelu Golf R, který tak stanovuje nová měřítka ve své třídě.





Golf R je tradičně nejvýkonnější verzí bestselleru. Má pohon všech kol, nabízí vysokou úroveň dynamiky, mimořádně exkluzivní design a výbavu a ve své třídě – ve třídě Golfu – představuje technický etalon. Tak je tomu i u současné generace. Golf R přijíždí na start jako první Volkswagen s novým pohonem všech kol „4MOTION včetně funkce R-Performance Torque Vectoring“. Systém, který je inteligentně síťově propojený se systémem řízení jízdní dynamiky, zpřístupňuje novou dimenzi sportovní jízdy.





„U modelu Golf R bylo naším cílem dosáhnout pokud možno neutrálních jízdních vlastností. To znamená, že vůz nemá sklon ani k nedotáčivosti, ani k přetáčivosti, a za všech okolností je maximálně ovladatelný,“ vysvětluje Jonas Thielebein, inženýr zodpovědný za Golf R. Vývojář společnosti Volkswagen R je mimořádně hrdý na systém individuálního rozdělování točivého momentu. Hnací síla je přitom variabilně rozdělována nejen mezi přední a zadní nápravu (mezinápravovou spojkou ve skříni zadní rozvodovky), ale také mezi obě zadní kola. Agilitu modelu Golf R se tím podařilo významně zvýšit především v zatáčkách. „Systém variabilního rozdělování točivého momentu posouvá fyzikální limity do nových dimenzí. Maximálně neutrální chování vozu je zaručeno i ve vysokých rychlostech,“ dodává Thielebein.



Paket R-Performance

Na přání mohou zákazníci objednávat Golf R s „paketem R-Performance“. V tomto případě je nejvyšší rychlost zvýšena na 270 km/h. Paket R-Performance zahrnuje navíc markantní zadní spoiler větších rozměrů zvyšující přítlak na zadní nápravě, 19“ kola v designu „Estoril“ a dva dodatečné jízdní módy „Special“ (režim Nürburgring) a „Drift“. Při využití funkce rychlého přístupu otevře řidič nabídku jízdních režimů mírným stisknutím tlačítka R na volantu.



Dva jízdní módy pro maximální výkony

Režim „Drift“ poskytuje při jízdě mimo veřejně přístupné pozemní komunikace novou úroveň jízdní dynamiky a ještě lépe využívá potenciál individuálního rozdělování hnací síly mezi zadní kola. Na rozdíl od základního nastavení však místo neutrálního chování vozu vyvolává přetáčivost tím, že při průjezdu zatáčkou přenáší maximální možný točivý moment na vnější kolo. V režimu „Drift“ se ESC standardně přepíná do provozního nastavení „Sport“. Regulační elektronika modelu Golf R pak zasahuje velmi pozdě. Možné je však i opravdové driftování. Za tím účelem je nutné nastavit ESC do režimu „OFF“.



Lepší kontrola pro řidiče

V obou módech paketu R-Performance byla navíc citlivě nastavena charakteristika pedálu plynu pro nefiltrované spojení s vozem při sportovní jízdě. Maximální kontrola nad vozem je výhodou pro dokonalou jízdu smykem nejen na sněhu a ledu, ale i na asfaltu. Jak v režimu „Special“, tak i v módu „Drift“ byla u pohonu, poskytujícího maximální točivý moment 420 N.m, optimalizována charakteristika řazení tak, aby byl motor trvale udržován ve vysokých otáčkách. Dvouspojková převodovka DSG řadí v automatickém režimu s ohledem na maximální využívání výkonového potenciálu, tedy co nejpozději vyšší převodové stupně a co nejdříve nižší převodové stupně.



Poprvé od svého uvedení na trh zůstává převodovka DSG v obou režimech v manuálním módu, pokud jej řidič aktivoval. Nevyžádaný návrat k automatickému řazení je tedy minulostí. Volkswagen tak splnil přání profesionálních jezdců, jakým je například Benjamin Leuchter, který měl jako ambasador značky Volkswagen a současně i její testovací a vývojový jezdec zásadní podíl na vývoji a nastavení nového modelu Golf R. „Můj závěr je jednoznačný: nový Golf R je vrcholnou verzí celé modelové řady! Nový pohon všech kol, který dokonale rozděluje hnací sílu mezi jednotlivá kola, a oba nové jízdní módy přinášejí enormní potěšení z jízdy,“ říká Leuchter.



Série fotografií a videí na portálu Volkswagen Newsroom

Volkswagen Newsroom nabízí ke stažení velký výběr fotografií s motivem driftujícího vozu na sněhu a ledu. Kanály značek Volkswagen a Volkswagen R na sociálních sítích navíc zveřejnily jedinečnou sérii videí s označením „Golf R Winter Challenge“, v níž poměřují své síly za volantem vozů Golf R Benjamin Leuchter a švýcarská jezdkyně Jasmin Preisigová.





Fotografie k článku

