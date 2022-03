Kia EV6 vítězem ankety Auto roku 2022

Model EV6 úspěšně bojoval s konkurencí vozů Hyundai IONIQ 5, Ford Mustang Mach-E, Škoda Enyaq iV, Cupra Born, Renault Mégane E-Tech a Peugeot 308 a získal titul Evropské auto roku 2022. Kia EV6 obdržela celkem 279 bodů a získala vítězství, následovaná vozy Renault Mégane E-Tech (265 bodů), Hyundai IONIQ 5 (261 bodů), Peugeot 308 (191 bodů), Škoda Enyaq iV (185 bodů), Ford Mustang Mach-E (150 bodů) a Cupra Born (144 bodů).





Plně elektrický high-tech crossover získal jedno z nejprestižnějších automobilových ocenění na světě. Model EV6 dokáže na jedno dobití ujet až 528 km a dobití vyspělého akumulátoru z 10 na 80 % trvá pouhých 18 minut





Zcela nový model Kia EV6 byl dnes v prestižní soutěži Car of the Year (COTY) vyhlášen Autem roku 2022. Inovativní plně elektrický crossover byl zvolen celkovým vítězem 61člennou porotou složenou z vysoce uznávaných motoristických novinářů z 23 evropských zemí.

Kia EV6 byla původně zařazena do výběru pro udělení nejvyššího ocenění spolu s více než šedesáti modely, které byly uvedeny na trh v průběhu roku 2021. V listopadu porota COTY tento dlouhý seznam zúžila na sedmičlenný užší výběr, z něhož bylo šest elektromobilů, což dále dokazuje rostoucí význam elektrifikovaných pohonů pro spotřebitele v souvislosti s přechodem společnosti k nové budoucnosti mobility.

Model EV6, který se dostal do užšího výběru, úspěšně bojoval s konkurencí vozů Hyundai IONIQ 5, Ford Mustang Mach-E, Škoda Enyaq iV, Cupra Born, Renault Mégane E-Tech a Peugeot 308 a získal titul Evropské auto roku 2022. Kia EV6 obdržela celkem 279 bodů a získala vítězství, následovaná vozy Renault Mégane E-Tech (265 bodů), Hyundai IONIQ 5 (261 bodů), Peugeot 308 (191 bodů), Škoda Enyaq iV (185 bodů), Ford Mustang Mach-E (150 bodů) a Cupra Born (144 bodů).

Frank Janssen, předseda poroty soutěže Auto roku, řekl: "Je příjemným překvapením, že Kia EV6 získala toto ocenění. Bylo na čase, aby značka a koncern byly oceněny, protože na tomto voze tvrdě pracovaly. Tempo pokroku značky Kia je opravdu působivé."

Jason Jeong, prezident společnosti Kia Europe, k tomu uvedl: "Je pro nás velkou ctí, že jsme s modelem EV6 vyhráli anketu Auto roku 2022 a stali se tak vůbec první korejskou značkou, která toto prestižní ocenění získala. EV6 je skutečně přelomovým modelem, který byl od samého počátku navržen tak, aby elektromobilita byla zábavná, pohodlná a dostupná, a to díky kombinaci velmi působivého reálného dojezdu, možnosti ultrarychlého nabíjení, prostorného interiéru s vyspělou technologií a skutečně uspokojivého zážitku z jízdy. EV6 je vzrušující ukázkou toho, co nás v naší rozvíjející se elektrifikované modelové řadě teprve čeká."

Specializovaná platforma

EV6 je prvním specializovaným elektromobilem značky Kia, který je založen na nové podvozkové platformě Electric-Global Modular Platform (E-GMP). Tato špičková architektura zajišťuje, že EV6 eliminuje řadu kompromisů, s nimiž se potýkají elektromobily, které jsou vytvořeny na platformách původně určených pro vozidla se spalovacími motory. Díky základům E-GMP má EV6 ve své třídě nejlepší vnitřní prostor, velmi působivý dojezd 528 km a možnost ultrarychlého dobíjení 800 V, které zákazníkům umožňuje provést dobití z 10 na 80 % za pouhých 18 minut.

Na znamení svého high-tech umístění byl EV6 prvním globálním modelem, do něhož byla začleněna nová designová filozofie Kia "Spojené protiklady", která si bere inspiraci z kontrastů, jež lze nalézt v přírodě a lidstvu. Ústředním prvkem této filozofie designu je nová vizuální identita evokující pozitivní síly a přírodní energii, s kontrastní kombinací ostrých stylistických prvků a skulpturálních tvarů.

Ocenění Auto roku 2022 (COTY 2022) je posledním z rostoucího počtu celosvětově uznávaných ocenění, která byla modelu EV6 udělena od jeho loňského uvedení na trh. Mezi další tituly, které si nedávno připsal, patří např: 2022 Irish Car of the Year; 2022 What Car? 'Car of the Year'; 'Crossover of the Year' v rámci ocenění TopGear.com 2021; 'Premium' vítěz v rámci ocenění German Car of the Year 2022; a společný vítěz inauguračního ocenění 'Best Cars of the Year' 2021/2022.

EV6 je prvním ze sedmi specializovaných modelů EV, které Kia plánuje uvést na trh do roku 2026. Tento plně elektrický crossover bude hrát klíčovou roli v plánech společnosti stát se předním světovým poskytovatelem řešení udržitelné mobility.





redakce

Vyhledat vozidla v inzerci: Kia

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek