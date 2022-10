Kia EV6 GT to napráská díky drtivému výkonu supersportům. Česká cena překvapí

Dosud nejvýkonnější sériově vyráběný vůz značky Kia, model EV6 GT, je od dnešního dne k objednání u českých autorizovaných prodejců značky. Prvním zákazníkům budou vozy dodávány od prvního čtvrtletí roku 2023. Sportovně zaměřená verze GT doplňuje nabídku modelu EV6, který si za prvních 11 měsíců od uvedení na český trh zakoupilo již 115 zákazníků. Sportovní elektromobil EV6 GT s akumulátorem o kapacitě 77,4 kWh, pohonem všech kol a výkonem až 585 koní je na českém trhu k dispozici za 1,7 milionu korun.





Kia EV6 GT je technologicky nejvyspělejším plně elektrickým vozem a nejvýkonnějším sériově vyráběným automobilem značky. Zákazníkům nabízí všestrannou praktičnost, prvotřídní jízdní komfort a lokálně bezemisní mobilitu. „Model EV6 zčeřil vody automobilového průmyslu, když jako první korejský vůz zvítězil v evropské anketě Auto roku 2022 a zabodoval i v české obdobě ankety, když dosáhl nejvyššího počtu bodů v kategorii Ekologické auto roku 2021/2022. Jeho výkonově nejpůsobivější variantu GT tak na český trh uvádíme s velkým očekáváním,“ říká Arnošt Barna, generální ředitel Kia Czech.





Platforma E-GMP a pokročilé hnací ústrojí

Model EV6 GT je postavený na špičkové podvozkové platformě E-GMP, která s impozantní 800voltovou dobíjecí architekturou umožňuje ultrarychlé doplnění kapacity akumulátoru z 10 na 80 % za pouhých 18 minut. Pohonné ústrojí modelu tvoří vpředu umístěný motor o výkonu 160 kW (218 k), který spolupracuje s novým elektromotorem na zadní nápravě s maximem výkonu 270 kW (367 k). Dohromady poskytují kombinovaný systémový výkon 430 kW (585 k) s maximem točivého momentu 740 Nm. V porovnání s verzí GT-Line byly u verze GT výrazně vylepšeny dynamické jízdní schopnosti díky zástavbě nového vysoce výkonného elektromotoru vzadu, jenž přináší pozoruhodný 63% nárůst celkového výkonu. Díky tomuto vylepšení EV6 GT zrychlí z 0 na 100 km/h za 3,5 sekundy a dosáhne rychlostního maxima 260 km/h. Lithium-iont polymerový akumulátor o kapacitě 77,4 kWh i přes vylepšené výkonové parametry garantuje kombinovaný dojezd až 424 km a až 546 km v městském režimu (dle WLTP).

Výhradně pro model EV6 GT je určený elektronický samosvorný diferenciál (e-LSD), který zaručuje účinné zkrocení hnací síly vozu, kdy vylepšuje držení stopy a stabilitu při projíždění zatáček automatickým přerozdělováním točivého momentu na kola s nejlepším záběrem. Součástí e-LSD jsou technologie Smart Traction (chytré držení stopy) a Smart Yaw Damping (chytré tlumení stáčivých sil), které pečlivě vyvažují jízdní stabilitu a pohodlí v souladu s dynamickým potenciálem provedení GT.

Režim jízdy GT

Kromě stávajících jízdních režimů Eco, Normal a Sport může řidič zvolit jízdní režim GT. Jízdní režim GT automaticky nastaví co nejdynamičtější odezvu obou elektromotorů, brzd, řízení, polo-aktivního systému odpružení, elektronického samosvorného diferenciálu (e-LSD) a elektronického řízení stability (ESC). ESC v režimu GT povolí vyšší prokluz kol ve prospěch těsnějšího souznění s povrchem vozovky vč. možnosti systém ESC zcela deaktivovat, chce-li řidič dosáhnout přetáčivosti vozidla.

Ještě o krok dále jde volitelný režim ‚Drift‘ k záměrnému vyvolání přetáčivosti, kdy se větší podíl (až 100 %) hnacího momentu posílá na zadní kola pro jízdu bokem bez omezení; na výjezdu ze zatáčky zase systém může začít posílat potřebný hnací moment na kola přední nápravy pro lepší akceleraci.

Odlišnosti oproti specifikacím Earth, GT-Line

Vyjma již zmíněných vylepšení se verze GT odlišuje pozměněným designem, který se propsal i do celkových rozměrů vozu. Model narostl oproti specifikaci Earth o 15 mm do šířky, o 10 mm do délky, celková výška se snížila o 5 mm, přičemž hmotnost vozu je o 80 kg vyšší. Nárůst celkových rozměrů měl vliv i na celkově vyšší koeficient odporu vzduchu (0,297).

Verzi GT jsou dedikovány i další designové detaily – od přepracovaného předního a zadního nárazníku, přes neonově zelené brzdové třmeny, zelené prošívání speciálních sportovních sedaček, až po zelené tlačítko voliče jízdního režimu GT na volantu. Vyhrazená pro sportovní specifikaci GT jsou i 21“ kola s obutím Michelin Pilot Sport 4S (255/40 R21).

Sportovně zaměřená verze si vyžádala jen minimální konstrukční úpravy podvozku. Šlo výhradně o zesílení bodů upevnění prvků zavěšení kol. Přední náprava dostala novou geometrii a kinematiku. Nové uspořádání je tvořeno dvojicí ramen pro lepší regulaci svislých pohybů a zajištění stabilního kontaktu s povrchem vozovky za většího zatížení v zatáčkách a na površích proměnlivé kvality. Systém odpružení v zájmu vyšší agility používá zcela nové pružiny – vpředu o 9 % měkčí, resp. vzadu o 11 % tužší. V porovnání s provedením GT-Line jsou stabilizátory GT tužší o 15 %. Handling výkonově impozantního vozu ovlivňují i větší brzdové kotouče s odvětráváním vpředu (380 mm) a vzadu (360 mm), které spolupracují s novými vysoce účinnými čtyřpístkovými třmeny na přední nápravě.

Změn doznal i zavazadlový prostor a tažná kapacita. Zavazadlový prostor činí 480 l a při sklopení zadní řady sedadel dosahuje objemu až 1 260 l (dle metodiky VDA). Verze GT si zachovává i zavazadlový prostor pod přední kapotou, a to o objemu 20 litrů. Zvýšený celkový výkon vozidla umožnil navýšit maximální tažnou kapacitu brzděného přívěsu až na 1 800 kg (tj. o 200 kg více oproti verzi EV6), přičemž maximální kapacita tažného zařízení nebrzděného přívěsu zůstala nezměněna (750 kg).

Řešení dobíjení

Komfortní dobíjení na cestách zajišťuje lokální řešení Kia EV Power Card s 80% pokrytím sítě veřejných dobíjecích stanic a na delších mezistátních trasách je k dispozici evropská platforma Kia Charge, která zpřístupňuje více než 410 tisíc dobíjecích stanic. Obě tato řešení využívají energii z obnovitelných zdrojů**, díky čemuž je mobilita skutečně udržitelná.

Zákazníci, kteří si model EV6 GT zakoupí získávají automaticky obě dobíjecí služby najednou. V prvním roce s tuzemským řešením Kia EV Power Card mohou na dobíjení zdarma čerpat měsíční bonus 1 000 Kč vč. DPH. U evropské služby Kia Charge pak na prvních 12 měsíců zdarma získávají zvýhodněný balíček IONITY Power, s kterým na stanicích IONITY dobijí 1 kWh za cenu 7,70 Kč vč. DPH.





