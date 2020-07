Test: Kia e-Soul 64 kWh dokonale mění pravidla hry (+ video)

V souvislosti s elektromobilitou si většina z nás pořád klade otázku: „Ale jak je to s dojezdem?“ U nového, plně elektrického Soulu na něco podobného můžete s klidným svědomím zapomenout. Vítejte u testu nejpoužitelnějšího a zároveň ještě vcelku dostupného elektromobilu na našem trhu!





Nový Soul se od druhé generace liší poměrně zásadně. I přes změny jednotlivých dílů si ale stále drží své původní charisma. A to se mi na něm líbí.





S trochou nadsázky je to totiž pořád ta „praštěná krabice“ (nic ve zlém), ve které vás okolí zaručeně nepřehlédne. No a v našem případě bylo elektroauto ještě výrazně polepeno stručnými informacemi o kapacitě baterie, maximálním dojezdu a vůbec vším, co by vás na první dobrou mohlo zajímat. O zájem kolemjdoucích proto vážně nebyla nouze.



Na začátku týdne jsme se v redakci shodli, že i nový Soul je sympatický přesně tak jak kdysi býval ten první, a že je proto docela škoda, že novinka se do Evropy kvůli přísným emisním regulím nedostane už jako klasický automobil se spalovacím motorem, nýbrž jen jako elektromobil. Na výběr tak zákazníkům zbývá pouze mezi dvěma verzemi. Mezi slabším e-Soulem, s výkonem 100 kW a silnějším, s nahuštěnější baterií o vyšší kapacitě a maximálním výkonem 150 kW. A právě ten máme v redakci my.

Po mnoha stovkách společných kilometrů se ale musím vrátit k původní tezi. Opravdu nám, jako koncovým uživatelům žijícím ve zrychlené době má být líto, že spalovací Soul na náš trh nedorazí jako „obyčejné auto“? Co když je v takovéto verzi vlastně ještě lepší než kterékoliv jeho původní „já“? Přátelé, pokud vás nezajímají jen holá fakta a máte rádi technický pokrok, za který jste ochotni v případě pádných argumentů i trochu připlatit, neměla by Kia e-Soul 64 kWh ujít vaší pozornosti. Je to totiž po čertech zajímavé svezení kombinované s překvapivou dávkou reálné praktičnosti! Hezkou podívanou…





Martin Müller (text, foto)

