Jen přezout gumy nestačí. 7 tipů pro řidiče, jak se připravit na zimu

Nemusí napadnout rovnou celé závěje, aby vás sníh na silnici pěkně potrápil. A když v zimě prší a k ránu mrzne, je náledí celkem jistota. Seznamte se proto s několika praktickými triky, díky nimž bezpečně dorazíte do cíle bez ohledu na terén a počasí.

1) Pneu jsou základ

To, že máte přezuto na zimní gumy, ještě nemusí znamenat, že zajistí potřebnou stabilitu na silnici. „Minimální hloubka dezénu je u zimních pneumatik 4 milimetry. Důležité je i jejich stáří. Časem totiž tvrdnou a ztrácejí své vlastnosti. Ideální je pořídit nové zhruba po čtyřech letech,“ upozorňuje Jitka Jechová z Toyota Česká republika. Ideální je také si ještě dřív, než vyrazíte do hor, v garáži nebo jinde na suchu vyzkoušet, jak správně nasadit řetězy. Počítejte raději s tím, že až je budete potřebovat v terénu, bude určitě tma.

2) Auto v kondici

Abyste během zimy bezpečně dorazili tam, kam potřebujete, nechte si vůz kompletně zkontrolovat. Toyota nabízí podrobnou kontrolu vozu před zimou za pouhé tři stovky. Taková prohlídka přitom zahrnuje diagnostiku stavu akumulátoru, konzervaci jeho pólových vývodů, nastavení světlometů, měření bodu tuhnutí chladicí kapaliny, kontrolu oleje, brzdové kapaliny i funkcí ostřikovačů a další zdánlivé detaily, které mohou v zimních měsících hrát zásadní roli.

3) Domácí příprava

Kromě pneumatik je dobré před zimou vyměnit i stěrače. Věděli jste, že byste měli pořizovat nový pár dvakrát ročně, ideálně před zimou, a protože mrazem a mokrem hodně trpí, na jaře je dobré vyměnit je znovu. Aby vás mráz nezaskočil při otevírání dveří nebo kufru, je dobré nastříkat všechna těsnění silikonem ve spreji a rozetřít hadříkem. Vyhnete se tak nepříjemnému přimrznutí.

4) První pomoc vždy s sebou

Ještě dnes se také ujistěte, že s sebou vozíte vše, co by se v zimě mohlo hodit, tedy kvalitní škrabku na zamrzlá okna, smetáček na sníh, zimní řetězy, pokud vyrážíte na náročnější cestu, a kvalitní startovací kabely, kdyby baterie zradila. Dobrým tipem je také rozmrazovač zámků nebo lopatka, ale také menší pytel s pískem, kterým si můžete v případě potřeby auto nebo kolo podepřít, aby se nesmekalo.

5) Konec zamlžených oken

Za zamlžená okna může vlhkost v kabině vozu. Jakmile se tedy uvnitř interiéru ocitne cokoli mokrého, po zapnutí topení se voda začne odpařovat, a kvůli tomu pak z okna nic nevidíte. Zamlžování ale lze minimalizovat: Na zimu můžete klasické koberečky vyměnit za gumové, do nichž se voda nevsakuje a následně se neodpařuje. Jakékoli mokré nebo navlhlé věci nebo oblečení nechávejte v kufru auta. Okno důkladně vyčistěte. Nejen zvenčí (námraza a sníh z vnější strany zpomalují jejich prohřátí a přispívají k mlžení), ale také zevnitř. Při větrání nezapínejte jen vnitřní okruh a proudění vzduchu nasměrujte výhradně na okno, aby bylo silnější. Vyplatí se také nechat klimatizaci jednou ročně vyčistit, aby nečistoty z ní umyté okno zase nezašpinily.

6) Vzhůru do kopce

Když je váš vůz připraven do zimního terénu, osvojte si i vy pár triků pro bezpečnou jízdu na namrzlých vozovkách. Při jízdě z kopce a do kopce využívejte vlastnosti převodovky. Do kopce je lepší jet na vyšší převodový stupeň, kde bude plyn méně citlivý a nestane se, že omylem protočíte poháněná kola. Při stoupání se pokuste nezastavovat a udržovat stálou rychlost. Když zastavíte, je možné, že už se nerozjedete. Z kopce zařaďte co nejnižší rychlostní stupeň a nechte auto brzdit motorem. Brzdou si jen pomáhejte, mohla by totiž kola zablokovat a udělat vůz neovladatelným. „Tento trik lze použít i s automatickou převodovkou, kterou mají i hybridní vozy. Přeřadíte na funkci B nebo použijete páčky pod volantem, kterými lze ručně řadit,“ doplňuje Jechová z Toyoty.

7) Zvládněte smyk

Mohou vás potkat dva typy smyku – přetáčivý, když najedete do zatáčky a zadní část vozu vás začne předbíhat, a nedotáčivý, když máte zatočená kola, ale auto jede rovně. Právě tehdy potřebujete vědět, jaké auto řídíte. Přetáčivý smyk řešte u 4×2 pozvolným ubráním plynu a lehkou korekcí volantu do opačného směru zatáčky. U 4×4 volant rovněž stočíte druhým směrem, ale plyn





