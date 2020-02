Test ojetiny: Dacia Logan – kdo kouká na cenu, nemine ji

Dacia Logan je levným vozem, nabízejícím velice slušný prostor pro posádku. V případě kombi pod označením MCV pak jde o vůz s obrovským zavazadelníkem, na což řada motoristů slyší. Navíc umí přepravit až sedm cestujících.





První generace Dacie Logan byla uvedena v roce 2004 v provedení sedan a výhradně s osmiventilovými benzinovými motory Renault 1.4i/55 kW a 1.6i/62 kW. O rok později se pod kapotou vozu objevil i modernější šestnáctiventil 1.6 16V/77 kW. Turbodiesel 1.5 dCi/48 či 50 kW vůz dostal až v roce 2006.





Logan na trhu konkuroval modelu Thalia od mateřského Renaultu, který značku Dacia vlastní. To bylo vyřešeno určitými handicapy, mezi něž patří třeba nemožnost sklopit opěradla zadních sedadel v Loganu sedan.

Tímto omezení však netrpí model Logan MCV uvedený v roce 2007, který stojí na pomezí kombi a MPV. Svou prostorností opravdu ohromí a tak nepřekvapí, že dovede přepravit až sedm cestujících. Téjož roku se začal montovat i turbodiesel 1.5 dCi o výkonu 63 kW. V roce 2010 se objevily turbodiesely 1.5 dCi s výkony 55 a 65 kW. Logan se vyráběl až do roku 2012, kdy jej nahradil stejnojmenný model druhé generace.

Ceny ojetých Dacií Logan se na trhu pohybují opravdu nízko, což je lákavé pro méně náročné motoristy hledající laciný vůz. Mají však hned několik odůvodnění. Jednak Logan byl už při uvedení na trh levným vozem, navíc značka Dacia nemá zrovna nejlepší pověst a ani fakt, že patří Renaultu jí v tomto ohledu nijak nepomáhá. Kromě toho vůz zpočátku dostal v podstatě výběhové agregáty, až později se do něj začaly montoval modernější pohonné jednotky. Kromě toho dle Euro NCAP není Dacia Logan zrovna nejbezpečnějším vozem, když si v roce 2005 za bezpečnost posádky při nárazu připsala pouze tři hvězdičky z pěti možných a stejně byla ohodnocena i bezpečnost dětí v autosedačkách.

Ke kladům Loganu jistě patří kromě pořizovací ceny a dostatku ojetin na trhu také prostornost. Uvnitř vozu se nebudete tísnit ani na zadních sedadlech, laciné zpracování ale interiér nezapře. Palubní deska z tvrdých plastů není žádný designový hit a jednoduchá sedadla nabídnou jen základní pohodlí. Zavazadelník sedanu o objemu 510 litrů potěší velikostí, jeho víko s opravdu lacině řešenými panty ale jasně dokazuje, že se šetřilo, kde to jen trochu šlo. Naproti tomu Logan MCV potěší dvoukřídlovým řešením dveří, čímž je zajištěn perfektní přístup k nákladovému prostoru o ohromujícím objemu 700 litrů při pětimístném uspořádání interiéru. V sedmimístné konfiguraci automobil odveze ještě 200 litrů zavazadel. Maximální kapacita nákladového prostoru činí 2350 litrů (dvoumístná konfigurace interiéru), což vozidlo favorizuje v očích živnostníků.

Jízdní vlastnosti jsou však citelně podprůměrné. Měkce naladěné odpružení zajistí dobrý cestovní komfort, mizerné odhlučnění motoru a podvozku jej ale značně omezuje. Měkký podvozek a vyšší těžiště vozu pak stojí za velkými náklony karoserie v zatáčkách a rychlým opuštěním jízdní stopy při vyhýbacím manévru. Kladně nelze hodnotit ani aerodynamiku, což poznáte ve vyšších rychlostech, kdy vzniká aerodynamický hluk. Volant nemá dobrou zpětnou vazbu a pětistupňové řazení postrádá přesnost. Na druhou stranu, pokud jsou brdy v dobré kondici, pracují znamenitě – to je typické i pro vozy mateřského Renaultu.

Při výběru ojetiny ale pozor na stav brzd a podvozku. „Přestože podvozek Loganu vykazuje dostatečnou odolnost, vůle se na přední nápravě objevují stejně jako u vozidel jiných značek. Důvodem jsou nekvalitní české silnice,“ vysvětluje Jindřich Topol, manažer výkupu AAA AUTO. Nezřídka také potkáte vůz s ložisky kol zralými na výměnu. Prozradí je typické hučení. Také brzdové destičky jsou mnohdy dojížděné takříkajíc do smrti, což pak ale vede k nutnosti výměny včetně brzdových kotoučů. Ty se následkem velkého opotřebení mohou kroutit. „Parkovací brzda nezřídka vůbec nefunguje, nebo má nesouměrný účinek,“ upozorňuje zástupce AAA AUTO.

Skutečně velkým nepřítelem Loganu je koroze, napadající zejména lemy blatníků, ale mnohdy hlodá i na méně viditelných místech. K těm patří třeba podběhy či výfuk. To znají zejména motoristé, kteří si automobil koupili v základní výbavě, jenž postrádala koberec v zavazadelníku. ohli tak pozorovat, jak podběh zcela proreznul a ze zavazadelníku bylo vidět kolo vozu. „Koberec v zavazadelníku umí tento problém dobře zamaskovat, to ale neznamená, že by se zde neobjevoval. Mokrý flek v zavazadelníku po jízdě za deště dovede upozornit na krutou pravdu. Výrobce antikorozní ochranu časem vylepšil, problém ale zcela neodstranil,“ vysvětluje Jindřich Topol z AAA AUTO.

Zlobit může elektrické stahování oken nebo centrální zamykání. Častěji se objevují vozy s nefunkčními stěrači, ale vyloučit nelze ani závady světel či vady laku karoserie. Benzinové pohonné jednotky občas zlobí zapalovací cívky, přesto jsou výrazně lepší volbou než veleúsporné turbodiesely 1.5 dCi. Ty může zcela zastavit vadné vysokotlaké čerpadlo, známé jsou poruchy vstřikovačů common railu, turba nebo úniky oleje. Za nejvážnějšími závadami přitom stojí prodloužené intervaly výměny motorového oleje, které už zle ztrestaly nejednoho motoristu. Měnit olej po 30 000 ujetých kilometrech je zkrátka bláznovství. U motorů 1.5 dCi by měl ideální interval výměny činit 15 000 km. Výhrou nejsou ani motory 1.6 přestavěné na LPG, které následkem provozu na plyn po čase odcházejí na ventilech.

Dacia Logan je zkrátka laciný automobil, který nejlépe slouží v laciné konfiguraci s obyčejným benzinovým agregátem pod kapotou. Kdo chce levné auto, nemůže od něj očekávat zázraky.





Milan Jirouš (text+foto)

