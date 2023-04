Jak si usnadnit odjezd autem na dovolenou

Na těch pár dní volna se těšíme celý rok. Sbalíme se, posadíme rodinu do auta a vyrazíme někam daleko užívat si zaslouženého odpočinku. Tato představa ale bohužel často neodpovídá realitě. Odjezd na dovolenou známe také jako její vyčerpávající a stresující část. Na následujících řádcích najdete několik rad, jak se zbytečnému stresu vyhnout.





Plánujte, co a kam zabalíte

Dovolená nezačíná odjezdem. Dovolená začíná balením. Pro někoho jde o dva velmi blízké milníky. Při minimalizaci stresu je však dobré je poněkud oddálit. Ne, že byste měli měsíc před odjezdem zakopávat o sbalené kufry, ale důkladné rozmyšlení, co vše chcete brát s sebou, je určitě ne místě. A ne pouze v hlavě. Vezměte tužku, poznámkový blok, tablet, mobil nebo počítač a hezky si vše položku po položce zapište.





Až budete mít seznam hotový, zkuste si připravit i seznam zavazadel a vše, co berete s sebou, si do nich na papíře rozdělte. Jednak tím předejdete nepříjemnému zjištění, že se do kufrů a batohů nevejdete, a jednak máte po ruce tahák, co ve kterém zavazadle najdete. Vyrážíte-li sami s jedním kufrem a jedním batohem, asi přežijete i bez něj. Početná rodina s rozsáhlou bagáží ale jistě důvěrně zná ten okamžik, kdy se potřebnou věc prostě nedaří najít.

Připravte i vaše auto

Máme sbaleno, tak vše naházet do auta a hurá na cestu? Tak to rozhodně ne! Minimálně stejnou péči jako systému balení, věnujte i vozidlu, které vás má na dovolenou odvézt. Často jde o nejdelší cestu v roce, která prověří nejen řidiče, ale i samotný automobil. Zkontrolujte stav a nahuštění pneumatik, dolijte všechny provozní kapaliny, třeba i kapalinu do ostřikovačů. Zkontrolujte i množství brzdové kapaliny, chladící kapaliny a oleje. Světla svítí? Stěrače stírají?

Nezapomeňte ani na klimatizaci. Zejména letní dovolená se s porouchanou klimatizací může stát očistcem. Jde ale i o zdraví. V autě pravděpodobně strávíte mnoho hodin. Jestli je někdy vhodná chvíle na vyčištění systému klimatizace a zbavení se choroboplodných zárodků, je to právě před dovolenou.

Že se vám ze všech těch úkonů zamotala hlava? Nevadí. Nikdo neříká, že je musíte provádět sami. Autoservisy často nabízejí letní kontrolu automobilu, která všechny případné neduhy odhalí a vyřeší. Pokud ji spojíte s pravidelnou údržbou, tedy výměnou oleje a filtrů, budete mít jistotu, že váš plechový miláček vaši rodinu doveze, kam bude třeba.

Pomozte si praktickými vychytávkami

Takže už jen naházet všechna ta zavazadla do kufru a jedeme? Ne tak hrr. Nemáte-li zrovna dodávku, pravděpodobně nepůjde jen tak bezmyšlenkovitě naházet kufry do zavazadlového prostoru. V lepším případě oprášíte zkušenosti získané hraním tetrisu a vše seskládáte jako puzzle. Někdy ale budete muset kapitulovat. Auto prostě nenafouknete. Před volbou, zda doma nechat nafukovací člun nebo potápěčské brýle ale stále ještě nestojíte. Na trhu totiž najdete řadu vychytávek, které praktičnost vašeho vozu dramaticky vylepší.

Jako první asi každého napadne střešní box. Existuje spousta typů a velikostí. Snadno díky nim získáte i půl kubíku prostoru pro zavazadla navíc. Má to však svá ale. Tím prvním je samozřejmě zvýšení spotřeby díky horší aerodynamice celého vozu. Ani do střešního boxu se pak nevyplatí bezmyšlenkovitě naházet, co vám právě přijde pod ruku. Klíčovým omezením je nosnost střechy vozu i samotného boxu. S těžkými věcmi sem opravdu nepočítejte. Vše by tu navíc mělo být dokonale fixováno. V opačném případě by při prudkém brzdění mohla uvolněná věc prorazit skelet boxu a způsobit nepříjemné škody a vrásky na čele.

Pokud se vám nechce nic dávat na střešní nosiče, máte ještě jednu možnost, a to za vozem v podobě tažného zařízení. Nebojte, nebudeme vás nutit k tomu vyrazit na dovolenou s přívěsem, i když i to je možnost. Tažné zařízení na automobilu ale přímo vybízí k instalaci dalšího příslušenství. Nosiče na kola, která lze umístit takzvaně na kouli, už jste určitě viděli. Stejně tak existují i boxy a další vychytávky, které sem lze upnout. Výhody oproti střeše pochopíte snadno: Věci nemusíte zvedat nikam vysoko a nijak významně nezhoršujete ani aerodynamiku, a tedy i spotřebu paliva. Výběr takového příslušenství je skutečně široký a nejlépe vám poradí ve specializovaném obchodě na tažná zařízení a střešní nosiče.

Nezapomeňte na to nejdůležitější

Takže nasedat a ještě naposledy zkontrolovat to nejdůležitější: Je doma vypnutá voda a plyn? Máte všechny doklady - řidičák, občanku, pas, kartičky pojištěnce, případně víza? Máte uzavřenou pojistku pro auto i pro vás? Zkontrolovali jste povinnou výbavu? Máte dost peněz na platební kartě a nějakou hotovost pro strýčka příhodu? Na rodinné dovolené určitě oceníte i lékárničku, oproti té povinné v autě poněkud rozšířenou. A co nabíječka na mobil a hry pro děti? Tak to můžete v klidu vyrazit. Šťastnou cestu!





