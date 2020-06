Nejlevnější verze Škody Octavie je tady. V akční verzi 125 let stačí 456 900 Kč

Autorizovaní partneři značky Škoda v České republice začali nabízet novou modelovou řadu Octavia v základním výbavovém stupni Active. Současně došlo k rozšíření motorové palety o zážehový agregát 1,0 TSI EVO s výkonem 81 kW. Speciálně pro soukromou klientelu je připraven akční model 125 let s cenovým zvýhodněním až 37 000 Kč. Díky tomu je nová Octavia k dostání již za 456 900 Kč.





Základní výbavový stupeň Active se vzhledově nijak neliší od vyšších provedení a jeho výbava obsahuje řadu komfortních i bezpečnostních prvků. Standardem je 7 airbagů, tempomat s omezovačem rychlosti, Front Assist, asistent udržování jízdního pruhu či asistent rozpoznání únavy.





O komfort se stará elektronicky ovládaná manuální klimatizace, elektrické ovládání všech oken i vnějších zpětných zrcátek s vyhříváním, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, startování tlačítkem, dálkové ovládání centrálního zamykání a řada dalších položek. V přístrojové desce je umístěn infotainment Swing s 8,25palcovou obrazovkou, digitálním radiopříjmem a funkcí SmartLink pro zrcadlení chytrých zařízení. Škoda Octavia ve výbavovém stupni Active s motorem 1,0 TSI EVO o výkonu 81 kW se na českém trhu prodává za doporučenou cenu 493 900 Kč, s pohonnými jednotkami 1,5 TSI s výkonem 110 kW (150 k) a 2,0 TDI EVO o výkonu 85 kW (110 k) pak za 539 900 Kč. Ceny praktického modelu Octavia Combi jsou o 40 000 Kč vyšší.

Pro soukromé motoristy mají všichni značkoví prodejci skvělou zprávu v podobě akčního modelu 125 let. Ten kopíruje specifikaci Active a přidává k ní atraktivní cenové zvýhodnění až 37 000 Kč. Základní cena nového modelu Octavia se tak dostává na velmi zajímavou částku 456 900 Kč s karoserií liftback a 496 900 Kč ve variantě kombi. „Škoda Octavia 125 let je ušita na míru českým motoristům, kteří u našich vozů dlouhodobě oceňují férový poměr mezi pořizovacími náklady a užitnou hodnotou,“ říká Jiří Maláček, vedoucí prodeje Škoda Auto Česká republika. „Tento akční model už ve standardu nabízí bohatou výbavu, která může být dále rozšířena například prostřednictvím paketu Active PLUS. Ten obsahuje kola z lehké slitiny, zadní parkovací senzory, navíc 4 reproduktory a kůží potažený volant s hlavicí řadicí páky za příplatek 15 000 Kč,“ doplňuje Jiří Maláček.

Pod kapotou nového modelu Octavia si odbývá premiéru zážehový agregát 1,0 TSI EVO s výkonem 81 kW. Tříválcový motor, který je vybaven turbodmychadlem s proměnlivou geometrií rozváděcích lopatek a filtrem pevných částic GPF (Gasoline Particulate Filter), pracuje v hospodárném Millerově spalovacím cyklu. V něm se sací ventily zavírají až v průběhu kompresního zdvihu pístu ve válci, čímž je z válce vytlačována část nasátého vzduchu – kompresní poměr tak zůstává stejný, ale expanzní je zvýšen na 12,5:1. Díky tomu je maximální točivý moment k dispozici v nižších otáčkách než v běžném cyklu. Motory EVO mají na povrchu válců vrstvu materiálu nanášenou za pomoci plazmatu, která zvyšuje účinnost motoru. Přímé vstřikování pracuje se vstřikovacími tlaky 350 bar. Tím zajišťují nižší hydraulické ztráty a nižší spotřebu paliva. Výsledkem je hodnota 4,6-4,7 l benzinu na 100 km v kombinovaném cyklu a průměrné emise 105-107 g oxidu uhličitého na 1 km. Nová pohonná jednotka nelimituje rozměrný a prostorný rodinný vůz po stránce dynamických vlastností. Disponuje maximem 200 Nm točivého momentu, z 0 na 100 km/h zrychlí za 10,8 s a dosáhne maximální rychlosti 208 km/h (platí pro verzi liftback).

V mezigeneračním srovnání provedení Active nabízí Octavia přidanou standardní výbavu, která dosahuje hodnoty přes 64 000 Kč. Kromě bezpečnostních asistentů udržení v jízdním pruhu a rozpoznání únavy zahrnuje i prvky pro pohodlí řidiče i spolujezdců, mezi které patří například tempomat s omezovačem, full LED přední světlomety, Bluetooth konektivitu chytrých zařízení, Smartlink, DAB+ přijímač či služby Care Connect na 3 roky zdarma.





