Jak bezpečně po silnicích po vydatnější sněhové nadílce?

Na neošetřené silnici to bude nejnebezpečnější. Čekají na nás sněhové závěje či jazyky a případně i náledí. Velká opatrnost při řízení vozidla je tak namístě. Někdy se může stát, že na neprotažené silnici je velká vrstva sněhu. Může hrozit riziko, že v takovém úseku uvízneme. Pak budeme dlouhé hodiny čekat na vyproštění, navíc můžeme zkomplikovat práci řidiči pluhu a sypače, který v daném úseku provádí údržbu.





„Ostatně k řidičům těchto vozidel buďme maximálně ohleduplní. Jejich práce je skutečně nelehká, při jízdě musí sledovat řadu jiných věcí než jen ostatní motoristy. Při míjení se s protijedoucím pluhem na užších silnicích se snažme včas zajet ke straně a případně i zastavit vozidlo. Určitě si pořádně rozmysleme i to, zda před námi jedoucí vozidlo provádějící zimní údržbu vůbec předjedeme. Vzápětí bychom totiž mohli tohoto manévru litovat,“ říká Roman Budský z Platformy VIZE 0.





Jak se připravit na čas strávený v nehybných kolonách způsobených kalamitní situací?

Nejlépe je vyhnout se podobné situaci. Tedy v extrémním počasí raději ani nevyjíždět. V opačném případě vyrazit na cestu s dostatečnou časovou rezervou, počítat s možnými dopravními komplikacemi. Pravidelně sledovat dopravní zpravodajství, pomoci může i tzv. dynamická navigace (např. Waze), která je na rozdíl od tzv. statické navigace schopna přijímat informace o aktuální situaci na silnicích. Včas zaregistruje, že někde začíná provoz váznout či se dokonce tvoří kolony a podle toho ihned přizpůsobí nabídku alternativní trasy, po které bychom měli jet bez větších komplikací. Při jízdě na větší vzdálenost v době, kdy panuje zimní počasí, je dobré s sebou vozit nějaké nápoje a alespoň něco drobného k zakousnutí, rovněž tak nebude od věci mít s sebou i deku – zvláště když s námi cestují děti či senioři. Určitě je dobré mít v nádrži dostatek paliva. Nevyjíždět nádrž až k rezervě. Při případném dlouhém stání a popojíždění v koloně to nepochybně oceníme. Čas ztracený čekáním v koloně rozhodně nedohánějme riskantní a bezohlednou jízdou. Pokud vidíme, že na smluvené setkání dorazíme se zpožděním, včas druhou stranu informujme. Každý jen trochu rozumný člověk to pochopí.

Jízda ve vánici

Jízda ve vánici je nejen nepříjemná, ale i nebezpečná. Na silnici se rychle vytváří kluzká vrstva čerstvého sněhu. Při větší sněhové nadílce (především na silnicích nižších tříd) hrozí, že nebude dostatečně zřetelné, kde je vozovka a kde naopak krajnice či dokonce příkop. Silné sněžení unavuje zrak řidiče, což je nepříjemné především za tmy, kdy se od sněhových vloček odráží světlo reflektorů. Navíc klesá dohlednost. To všechno klade zvýšené nároky na výkon motoristů. Rozhodně je třeba snížit rychlost jízdy, počítat s tím, že silnice klouže a navíc je špatně rozeznatelný nejen vlastní průběh silnice, ale snadno lze přehlédnout i případné překážky v jízdní dráze. Může se jednat nejen o chodce, ale i třeba o odstavený porouchaný či havarovaný automobil. Nepříjemné je, že sníh se může usazovat nejen na předních reflektorech, ale také na zadních světlech. Automobil tedy hůře svítí, i řádně osvětlené vozidlo bude snadno přehlédnutelné. Řidiči rozměrnějších vozidel by měli pamatovat i na to, že poryvy silného větru mohou jejich vůz rozkymácet. Zvládnutí takové situace na kluzkém povrchu může být nad síly i vyježděného šoféra.

Při delší jízdě ve vánici je dobré dělat častější přestávky. Během nich si odpočine zrak řidiče a současně je dobré odstranit vrstvu sněhu z oken a světel vozidla. V každém případě je třeba se smířit s tím, že se cesta protáhne. Spěch se může za těchto extrémních povětrnostních podmínek vymstít.

Jízda s řetězy

Sněhové řetězy mohou být poslední záchranou, jak úspěšně zdolat zasněženou silnici. Především při jízdě do hor se tedy vyplatí vzít si je s sebou. Použití řetězů není obecně povinné, ale pokud je řidiči na své vozidlo nasadí, smí jet rychlostí maximálně 50 km/h. Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je ovšem zakázáno sněhové řetězy používat v úsecích, kde není vozovka dostatečně pokryta sněhovou nebo ledovou vrstvou. Povinnost použít sněhové řetězy může být také stanovena dopravní značkou „Sněhové řetězy“. Řidič motorového vozidla o třech a více kolech může pokračovat v jízdě až po nasazení sněhových řetězů na nejméně dvě hnací kola. Příkaz vyplývající z této značky ukončuje svislá dopravní značka „Sněhové řetězy – konec“. Pokud se chystáme do zahraničí, je dobré vědět, že nepoužití sněhových řetězů tam, kde je to nařízeno dopravní značkou, se může dost prodražit. „Pokud si pořizujeme sněhové řetězy, vyplatí se sáhnout po prověřené značce. Provedení řetězů musí být takové, aby zabezpečily dostatečný záběr hnacích kol, na která jsou nasazeny. Měly by mít dostatečnou životnost a také musí zajistit dostatečný uživatelský komfort při jejich nasazování. Rozhodně se vyplatí vyzkoušet si manipulaci s nimi někde v poklidu v garáži či na parkovišti, před vyjetím do hor,“ apeluje Roman Budský.

Co hrozí řidiči, který nebude mít přezuto na zimní pneumatiky? Co když způsobí nehodu?

Pokud bude při silniční kontrole zjištěno, že řidič nemá obuty předepsané zimní pneumatiky, hrozí mu udělení blokové pokuty ve výši až 2000 korun. Pokud bude případ projednáván ve správním řízení, může být výše pokuty až 2500 korun. Je také dobré seznámit se s podmínkami, za kterých máme sjednáno tzv. havarijní pojištění. Pokud bude prokázáno, že škodní událost nastala v přímé souvislosti s použitím nevhodných pneumatik, může dojít ke krácení pojistného plnění. Pokuty za jízdu na nevhodných pneumatikách v zimních podmínkách či bez předepsaných sněhových řetězů mohou v zahraničí dosahovat výše až několika tisíc eur, zvláště když takový řidič způsobí dopravní komplikaci.





redakce

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek