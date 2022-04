I přes růst cen automobilů roste poptávka po luxusnějších mladých ojetinách

Například Mototechna za první čtvrtletí letošního roku prodala dvojnásobné množství luxusních aut ve srovnání s prvním čtvrtletím loňského roku. Jde o druhý nejlepší kvartální výsledek. Největší zájem je o českou značku Škoda s modely Kodiaq nebo Superb.





Prémiové vozy si ze 73 % pořizují muži, nejčastěji podnikatelé. Největší zájem je o vozy Škoda Kodiaq a Škoda Superb ve věku do pěti let stáří. Skokanem v popularitě je Toyota RAV 4 nebo Ford Ranger. Bohužel zatím co poptávka roste, nabídka u nejžádanějších modelů na českém trhu podle dat pravidelné analýzy Barometr klesá. Například nabídka nejžádanější Škody Kodiaq na českém trhu poklesla v březnu meziměsíčně o 24 %. Cena se pohybuje nejčastěji okolo 828 000 Kč, stáří je 3,2 roku a nájezd 71 900 km.





„Napříč všemi zeměmi, kde působíme roste zájem o mladé luxusnější modely aut. Důvodů je několik. Vlivem pandemie se zákazníci rozhodli do automobilů investovat více, aby si zajistili pohodlí a bezpečí, které v hromadné dopravě nenajdou. Druhým důvodem je, že vozy v nižší a nižší střední třídě jsou častěji vyráběny s motory o nižším objemu. Prémiové vozy si naopak zachovávají silnější motory,“ uvedl Petr Vaněček, provozní ředitel skupiny AURES Holdings. Jen v české Mototechně se za první čtvrtletí roku 2022 prodalo dvojnásobné množství prémiových mladých automobilů. „Jde o druhý nejlepší kvartální prodejní výsledek. Jen o 7 % více se prodalo za poslední čtvrtletí loňského roku, kdy zájem o luxusnější vozy gradoval. Postupně lze očekávat, že zájem o tyto vozy i s ohledem na růst cen paliva bude spíše stagnovat než dále růst,“ doplnil Vaněček.

Nejprodávanější modely aut Mototechny v ceně nad 600 000 Kč 1. Škoda Kodiaq 2. Škoda Superb 3. Ford Custom 4. Mercedes-Benz CLA 5. Toyota RAV 4 6. Volkswagen Arteon 7. Ford Ranger 8. Mercedes-Benz GLE 9. Mercedes-Benz GLC 10. Mitsubishi L200





redakce

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek