Splašené kombi, to je nové BMW M3 v provedení Touring

BMW M3 Touring bude nabízené ve verzi Competition s pohonem všech kol M xDrive ve spojení s osmistupňovým automatem a přeplňovaným šestiválcem o výkonu 510 koní. Uvedení nového BMW M3 Touring na trh odstartuje současně se zahájením jeho výroby v listopadu 2022, přičemž zákazníci si ho budou moci objednávat od září 2022.





Rodina modelů BMW M3 a BMW M4 se vůbec poprvé rozrůstá o karosářskou variantu Touring. BMW M3 Competition Touring s pohonem všech kol M xDrive kombinuje nefalšovaný závodní pocit z jízdy s mimořádně výrazným charakterem a větší praktičností. Je to poprvé, co BMW M GmbH uvádí na trh pětidveřovou variantu svého vysokovýkonného modelu prémiové střední třídy, který sklízel úspěch ve všech šesti modelových generacích. Automobil bude nabízen výhradně ve verzi Competition a se systémem pohonu všech kol M xDrive. To znamená, že výkon 375 kW/510 k generovaný řadovým 6válcem s technologií M TwinPower Turbo je přenášen prostřednictvím 8stupňové převodovky M Steptronic s řazením Drivelogic a podle potřeby rozdělován na všechna kola.





Díky této technologii pohonu a specifickému naladění podvozku vykazuje BMW M3 Touring za všech okolností zcela mimořádný jízdní projev, a to jak na silnici, tak na závodním okruhu při překonávání dynamických limitů. Tradiční dynamický styl, agilita a preciznost BMW M se snoubí s neomezenou každodenní praktičností, kterou umocňuje ještě větší zavazadlový prostor, a společně propůjčují BMW M3 Touring velmi výraznou identitu, kterou jednoznačně demonstruje extravagantní design exteriéru. M3 Touring přesvědčuje také inovativními technologiemi obsluhy a konektivity. Jedná se o první vysokovýkonný vůz od BMW M GmbH, který bude vybaven novým systémem BMW iDrive včetně BMW Prohnutého displeje využívajícího BMW Operační systém 8.

Nová koncepce k 50. výročí BMW M GmbH

BMW M3 Touring je čtvrtým karosářským provedením modelové řady M3/M4, které následuje stopy sedanu, kupé a kabrioletu. Bude se vyrábět společně s BMW M3 Sedan v továrně BMW Group v Mnichově.

Nový model je dalším důkazem toho, že zkušenosti divize BMW M GmbH s vývojem vozů s emotivním základním konceptem jsou platné i v roce jejího 50. výročí. BMW M3 Touring je navrženo pro potřeby a přání zákazníků hledajících další přidanou hodnotu v oblastech, jako je například množství výkonu, jízdní vlastnosti, emoce, ale také větší praktičnost. BMW M3 Touring umožňuje těmto nadšencům jasně vyjádřit svou vášeň pro motorsport nejen při určitých příležitostech, ale téměř v jakékoli situaci, kterou přináší každodenní cestování.

První BMW M3 Touring oslaví světovou premiéru v červnu 2022 na Festivalu rychlosti v anglickém Goodwoodu. Kromě domácího německého trhu bude právě Velká Británie nejdůležitějším prodejním regionem pro BMW M3 Touring. Kromě těchto dvou zemí se bude nový model prodávat především ve Švýcarsku, Belgii, Austrálii, na Novém Zélandu, v Jižní Koreji, Japonsku a samozřejmě i v České republice. Uvedení nového BMW M3 Touring na trh odstartuje současně se zahájením jeho výroby v listopadu 2022, přičemž zákazníci si ho budou moci objednávat od září 2022.

M typický design s výraznými detaily

Design exteriéru BMW M3 Touring vlastním osobitým stylem odráží motorsportem inspirovaný charakter modelové řady M3/M4. Stejně jako sedan, lze i variantu Touring jasně odlišit od varianty BMW řady 3, která je základem pro tento M model. Čistě navržené plochy a mohutné blatníky a další prvky signalizují výjimečný výkonový potenciál BMW M3 Touring, stejně jako M specifické designové prvky, které jsou pevně spojeny s funkčními požadavky na přívod chladicího vzduchu a aerodynamiku. Z toho vzniká extravagantní a emoce vzbuzující výraz, který BMW M3 Touring jasně odlišuje od jeho konkurentů v segmentu.

BMW M3 Touring se vyznačuje specifickými úpravami provedení střechy a zadní části, které jsou pro novou variantu charakteristické. M3 Touring tak v rámci své modelové řady i mimo ni získává jedinečnou vizuální identitu.

Stejně jako plochy karoserie, i proporce BMW M3 Touring podtrhují jeho výraznou dynamickou auru. Zvenku je o 85 milimetrů delší než BMW řady 3 Touring (4794 mm), je také o 76 mm širší (1903 mm) a o čtyři milimetry nižší (1436 mm). Má mimořádně velká kola z lehké slitiny s průměrem 19 palců vpředu a 20 palců vzadu.

M specifická BMW maska chladiče ve tvaru ledvinek, velké nasávací otvory vzduchu, výrazně rozšířené blatníky kol a nástavce bočních prahů

M specifická přední část zajišťuje, že Touring je okamžitě rozpoznatelný jako člen rodiny M3. Uprostřed se vyjímá vertikálně orientovaná černá a bezrámová BMW maska chladiče, která klesá hluboko dolů k vozovce. Její horizontálně uspořádané M specifické dvojité lamely nesou označení „M3 Competition“. Kromě toho velké nasávací otvory umístěné ve spodní části předního nárazníku zlepšují přívod chladicího vzduchu ke komponentům pohonu a brzdové soustavy. Každý z otvorů je rozdělen na dvě části a opatřen voštinovou výplní. Vzduchové clony, situované v krajních částech přední části, zlepšují aerodynamiku a zdůrazňují šířku vozu.

Součástí standardní výbavy BMW M3 Touring jsou Full-LED světlomety s optickými světelnými trubicemi ve tvaru písmene U pro denní svícení. Volitelné laserové světlomety BMW Laserlight lze rozpoznat podle modrých ozdobných prvků. Jejich součástí je také funkce adaptivního přisvěcování do zatáček s variabilním osvětlením vozovky pro jízdu ve městech a na dálnicích, a navíc také neoslňující asistent dálkových světel BMW Selective Beam. Při rychlostech nad 60 km/h laserové světlomety BMW Laserlight zvětšují dosvit dálkových světel na maximálních 550 metrů a dynamicky sledují topografii vozovky. Na seznamu volitelné výbavy jsou také zatmavené světlomety BMW Individual Shadow Line.

Při pohledu z boku se osobité a dynamicky protažené proporce modelu Touring snoubí s výrazně rozšířenými podběhy kol, charakteristickými M bočními ozdobnými prvky a rozšířenými bočními prahy. Spolu se spodními hranami předního a zadního nárazníku, které rovněž výrazně vystupují, tvoří prahy černý lesklý pás kolem celého vozu. Tento prvek karoserie inspirovaný závodními vozy doplňuje přední spoiler, aerodynamická křidélka vzduchových clon a kryty podvozku, jež zlepšují aerodynamiku. Na zdokonalení proudění vzduchu se podílejí také leskle černá M specifická vnější zpětná zrcátka.

Interiér s nádechem exkluzivity: Nový design palubní desky, zadní část nabízí výjimečnou variabilitu

Prostorová koncepce BMW M3 Touring a design jeho interiéru zdůrazňují v různých ohledech odlišný charakter vozu. Automobil je vybaven nejnovější generací multisenzorického systému BMW iDrive vybaveného BMW Operačním systémem 8, který umožňuje intuitivní ovládání. K tomu se přidává mimořádně progresivní design palubní desky s BMW Prohnutým displejem.

BMW Prohnutý displej ukazuje cestu k modernosti a digitalizaci. Tvoří ho 12,3palcový informační panel za volantem a kontrolní displej s úhlopříčkou 14,9 palce spojené jednolitou skleněnou bezrámečkovou plochou, která je prohnutá a natočená směrem k řidiči. BMW Prohnutý displej společně s BMW Operačním systémem 8 umožňuje výrazně snížit počet tlačítek a ovládacích prvků.

Mezi nejvíce odlišující prvky BMW M3 Touring patří jeho praktičnost a prostor, který nabízí k uložení výbavy pro každodenní život i rychlou jízdu. Zadní prostor disponuje třemi plnohodnotnými sedadly. Opěradla zadních sedadel jsou dělená v poměru 40:20:40, takže je lze sklápět buď jednotlivě, nebo vcelku, podle toho, kolik cestujících nebo nákladu je třeba přepravit. Tímto způsobem je možné objem zavazadlového prostoru BMW M3 Touring rozšířit z 500 litrů na maximálních 1510 litrů. Dalším charakteristickým detailem zvyšujícím praktičnost BMW M3 Touring je zadní okno, které lze otevírat nezávisle na pátých dveřích.

Ryzí závodní atmosféra nabízí intenzivní M pocit

Progresivní styl designu palubní desky se snoubí s M specifickými designovými prvky, mezi něž patří M červená tlačítka přímé volby nastavení na M koženém volantu a tlačítko Start/Stop na středové konzole. Volič převodovky s přepínačem Drivelogic se vyznačuje koženou hlavicí s M logem a prošíváním v trikoloře BMW M GmbH.





redakce, BMW Group

Vyhledat vozidla v inzerci: Bmw

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek