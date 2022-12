Hyundai bude v Norsku příští rok nabízet jen elektromobily

Norské zastoupení značky oznámilo, že bude Hyundai od roku 2023 na norském trhu prodávat výhradně zcela elektrické automobily s nulovými emisemi.





Hyundai se po osmi letech nepřetržitého růstu zařadil mezi největší automobilové značky na norském trhu. Po představení průkopnické modelové řady IONIQ v roce 2016 zamířila křivka prodejů strmě vzhůru a místní prodejci se těší velké poptávce po nových vozech.





„V naše produktové portfolio máme velkou důvěru. Po uvedení zcela nového modelu IONIQ 6 nastal čas, abychom na norském trhu prodávali pouze elektromobily,“ říká Thomas Rosvold, generální ředitel společnosti Hyundai Motor Norway. „IONIQ 5 a KONA Electric patří na tomto trhu již dlouho mezi nejoblíbenější vozy a jsme přesvědčeni o tom, že nám naše elektromobily zajistí pokračující úspěchy i v budoucnosti.“

Norský trh je jako globální lídr elektrifikace hnací silou vývoje elektromobilů Hyundai. IONIQ Electric se rychle stal jedním z nejoblíbenějších elektromobilů na tomto trhu a vysokých prodejů dosahoval až do předání posledního vozu zákazníkovi krátce před letošními Vánoci.

Uvedení modelu KONA Electric na trh v roce 2018 způsobilo na elektromobilovém trhu malou revoluci. Model se u norských i evropských zákazníků stal hitem díky svému dlouhému dojezdu, dostupné ceně a koncepci všestranného crossoveru. V Norsku to znamenalo 8000 předběžných objednávek a vysoké prodeje, díky nimž se model KONA Electric v uplynulých letech konzistentně držel mezi nejoblíbenějšími vozy v této zemi.

Poté následoval IONIQ 5 s výbavou, praktičností a technologiemi, které zákazníci požadují. Dlouhý dojezd, ultra rychlé nabíjení, velkorysý prostor a praktický design CUV jsou pro zákazníky důležitými kritérii. IONIQ 5 patří mezi nejvyspělejší elektromobily na trhu a v Norsku byl v dosavadním průběhu letošního roku pátým nejprodávanějším modelem.

V roce 2020 se Hyundai rozhodl, že bude v Norsku prodávat pouze plug-in hybridní a elektrické vozy včetně modelů TUCSON Plug-In Hybrid a SANTA FE Plug-In Hybrid. Se začátkem roku 2023 však značka na norském trhu zaznamenává nový milník. Hyundai prodá na konci roku 2022 poslední plug-in hybridní vozy a od 1. ledna 2023 bude Norsko vůbec prvním trhem, na němž bude značka nabízet pouze čistě elektrické vozy.

„Nedávno jsme si také mohli prohlédnout první fotografie nové generace modelu KONA Electric, který bude větší, ale také ještě elegantnější a dynamičtější než dosud,“ říká Rosvold. „Spolu s dalšími inovativními modely, které představíme v několika nadcházejících letech, jsme připraveni na zcela elektrickou budoucnost.“

Na norském trhu je Hyundai již elektrickým lídrem. Podle rozsáhlých, nezávislých výzkumů trhu je Hyundai navíc také značkou, která sice vyrábí mimo jiné i automobily na fosilní paliva, ale zákazníci si ji nejvíce spojují právě s elektromobily. Před ní se umístily pouze dvě značky, které však vyrábějí výhradně elektromobily.

Hyundai má v segmentu elektromobilů silné postavení s dlouhou tradicí. V současnosti zákazníkům dodává elektricky poháněné vozy s nejlepšími produktovými vlastnostmi na trhu včetně hospodárnosti, dlouhého dojezdu a inovací, jakými jsou 800V ultra rychlé nabíjení, funkce napájení externích zařízení V2L (Vehicle-to-Load) a maximálně prostorný interiér díky speciální modulární platformě pro elektromobily E-GMP (Electric-Global Modular Platform).

Na prodeji společnosti Hyundai Motor Norway v roce 2022 budou mít elektromobily podíl 93 procent. Elektromobily konzistentně dosahovaly podílu více než 90 procent na celkovém objemu prodeje značky Hyundai v Norsku i v uplynulých letech. Od roku 2020 do roku 2022 dodal Hyundai norským zákazníkům 25 000 osobních vozů. Z toho 92 procent mělo výhradně elektrický pohon. Hyundai díky tomu získal pevné postavení jedné z nejoblíbenějších automobilových značek v Norsku, a to nejen co se týká elektromobilů, ale všech pohonů.





