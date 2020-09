Nové SUV Hyundai Tucson se pořádně odvázalo, konkurenti se musejí bát

Tucsonem čtvrté generace korejská automobilka vstupuje do nové éry. Díky novému designovému směru si vůz nespletete s žádným jiným. Korejská automobilka se pořádně opřela do nejmodernějších technologií a rozjela elektrifikaci na plné obrátky.





První vozy Tucson čtvrté generace – hybridní verze, vznětové a zážehové motory včetně variant s 48V mild-hybridním pohonem – se objeví v evropských showroomech na konci letošního roku. Na začátku příštího roku bude následovat plug-in hybridní verze a stupeň výbavy N Line. Hyundai nabízí na zcela nový Tucson bezkonkurenční pětiletou záruku bez omezení ujetých kilometrů, která zajistí ještě větší pocit jistoty.





Tucson je čtvrtou generací úspěšného bestselleru značky Hyundai. Od jeho představení v roce 2004 se na celém světě prodalo více než 7 milionů vozů, z nichž 1,4 milionu bylo předáno zákazníkům v Evropě. Díky tomu se stal Tucson globálně nejprodávanějším SUV Hyundai. Nyní přichází na trh s revolučním a ambiciózním vzhledem, navrženým v souladu s konceptem „smyslné sportovnosti“ vycházejícím z nové designérské identity společnosti.

Zcela nový Tucson završuje proces elektrifikace produktové řady Hyundai v evropském segmentu SUV. Zákazníci budou mít na výběr nejvíce elektrifikovanou řadu motorů včetně mild-hybridního, hybridního a plug-in hybridního pohonu. Mezi ostatní elektrifikovaná SUV Hyundai patří čistě elektrická a hybridní verze modelu Kona, NEXO, druhá generace elektromobilu s palivovými články Hyundai, a Santa Fe s hybridními a vrcholnými plug-in hybridními variantami. Elektrifikací aktuálních modelů Hyundai upevňuje své postavení výrobce s nejširší nabídkou elektrifikovaných pohonů.

Zcela nový Tucson je doslova globálním modelem, protože bude vyráběn v několika výrobních závodech po celém světě, avšak stane se také třetí generací tohoto modelu s původem v Evropě, ve výrobním závodě HMMC (Hyundai Motor Manufacturing Czech) v Nošovicích v České republice. Přitom druhá generace Tucsonu byla prvním SUV modelem vyráběným v závodě HMMC. Tím Hyundai potvrzuje své zaměření na evropský trh.

Progresivní designérský styl nového modelu Tucson byl inspirován koncepčním SUV Hyundai Vision T, představeným v roce 2019 na autosalonu AutoMobility LA v Los Angeles. Stylistické motivy studie Vision T, podřízené principům stejné designérské identity, ztělesňují koncept dynamismu a reprezentují designérské pojetí SUV jako „městského dobrodruha“.

Nejnápadnějším prvkem je maska chladiče s „parametrickými skrytými světly“, díky nimž model vytváří skutečně silný první dojem. Jakmile jsou světla vypnuta, jeví se jako pokrytá tmavými geometrickými vzory, které díky perfektnímu začlenění do mřížky chladiče téměř nelze rozeznat od LED světel pro denní svícení. Nejmodernější technologie osvětlení s průsvitným zrcadlovým efektem zajišťuje, že se tmavý chrom na masce chladiče po zapnutí světel pro denní svícení přemění v pomyslné drahokamy. Elegantní vzhled je tak obohacen o mimořádně přitažlivý prvek.

„Parametrické drahokamy“ jsou prominentním stylistickým prvkem také při pohledu z profilu. Ostře řezané plochy vytvářejí okouzlující kontrast mezi elegantní siluetou a robustním klínovitým tvarem karoserie, čímž vzniká dojem dynamického pohybu vpřed i u stojícího vozidla. Sportovní tvary plynule přecházejí do hranatých podběhů kol z lehké slitiny, přispívajících k působivému, dynamickému postoji. Sportovní duch modelu Tucson je umocněn chromovanou ozdobnou lištou parabolického tvaru, vycházejících od vnějších zpětných zrcátek a sahajících až ke střešním C sloupkům. Z profilu jsou dveře zvýrazněny odvážnou ostrou boční charakterovou linií, harmonicky ladící s robustním a drsným vzhledem dynamických, hranatých podběhů kol.

Zadní světla se skrytými parametrickými detaily pokračují ve stejném designovém duchu. I zadní nárazník nese detaily tvořené parametrickými vzory s trojrozměrným efektem a kombinuje je se sportovními ozdobnými prvky. Čtvrtá generace Tucsonu je navíc prvním modelem značky Hyundai, který má skrytý zadní stěrač umístěný pod spoilerem. Výčet stylistický high-tech prvků završuje logo Hyundai z leštěného skla, které vypadá trojrozměrně, ale ve skutečnosti vůbec nevystupuje nad okolní plochy, čímž se odlišuje od tradičních emblémů automobilových výrobců.

Nastoupit do sofistikovaného a prostorného interiéru („INTERSPACE“ – spacious interior) zcela nového modelu Tucson znamená vstoupit do přehledně uspořádaného pokoje, v níž se každodenní starosti rozplynou. V interiéru se prostor harmonicky prolíná s technologiemi a informacemi. Dvě ozdobné stříbrné lišty ve tvaru inspirovaném vodopády sahají od středového panelu až do zadních dveří a ladí s vrstvenými prémiovými materiály povrchů v neutrálních odstínech.

Dokonalá integrace nejlepších technologií v segmentu nabízí zákazníkům individualizované digitální zážitky. Nový 10,25“ displej multimediálního a navigačního systému je ústřední dominantou interiéru, v němž se designéři značky Hyundai zřekli fyzických ovladačů a tlačítek. Všechny multimediální a navigační funkce, topení, ventilace i klimatizace se ovládají dotykovými prvky. Zcela nový Tucson je tak prvním modelem značky Hyundai vybaveným středovou konzolou s uživatelskou plochou tvořenou výhradně dotykovým displejem. Celému interiéru vládnou velmi kvalitní měkčené materiály, které posouvají vzhled a atmosféru v interiéru na novou úroveň. Nové výdechy klimatizace s nepřímým přiváděním vzduchu vycházejí ze dveří a přecházejí až do středové konzoly.

Evoluce vnitřního uspořádání modelu Tucson zahrnuje snížení polohy displeje přístrojového panelu a odstranění jeho krytu. Výsledkem je čistý vzhled, který umocňuje pocit otevřenosti interiéru. Vybrání přístrojové desky plynule přechází až do výplní dveří a obklopuje cestující vpředu, čímž vytváří dojem ještě progresivnějšího designu.

Ergonomicky umístěná loketní opěrka je koncipována tak, aby řidiči umožňovala intuitivní používání elektronického voliče převodovky (technologie „shift-by-wire“). I toto řešení přispívá k čistému a modernímu vzhledu, který model činí ještě atraktivnějším.

Cestující si mohou užívat také příjemné atmosféry vytvářené ambientním osvětlením, které je umístěno v prostoru dvou bočních přihrádek na středové konzole, přihrádky pro bezdrátové nabíjení a odkládacích přihrádek ve výplních dveří. Díky 64 barvám a 10 stupňům jasu nabídne skutečně široké možnosti individualizace.

Nad rámec toho si zákazníci mohou zvolit mezi třemi variantami interiéru: jednobarevným černým s látkovým či koženým čalouněním, dvoubarevným s kombinací černé a šedé a látkovým nebo koženým čalouněním a tmavým modrozeleným barevný paketem, s možností volby mezi černým látkovým nebo koženým čalouněním s tmavě modrozeleným prošíváním na sedadlech, loketních opěrkách a řadicí páce. Části přístrojové desky a výplní dveří jsou tkaninou v tmavém modrozeleném odstínu rovněž čalouněny.

Řidič má k dispozici digitální, kompletně konfigurovatelný 10,25“ přístrojový panel a 10,25“ displej multimediálního systému. Výsledkem je individualizovaný prostor, intuitivně optimalizovaný pro high-tech uživatelský zážitek. Například barvy na přístrojovém panelu se mění v závislosti na zvoleném jízdním režimu.

Pro zcela nový Tucson Hyundai nabízí nejnovější verzi služby Bluelink pro propojení vozidla ve spojení s 10,25“ displejem informačního a zábavního systému. Vylepšený systém Bluelink poskytuje zákazníkům řadu nových výhod a služeb včetně online vedení trasy, navigování na posledním úseku cesty a také novou funkci uživatelských profilů. Prostřednictvím mobilní aplikace Bluelink mohou zákazníci mimo jiné vyhledávat polohu svého vozidla, zamykat nebo odemykat na dálku jeho dveře, nebo například kontrolovat množství paliva v nádrži.

Díky funkci uživatelských profilů si může každý z řidičů přizpůsobit infotainment dle svých vlastních potřeb. Umožňuje nastavit dva hlavní účty a jeden další, určený pro hosta, a prostřednictvím aplikace Bluelink k nim nahrát profilové fotografie. Uživatelské profily spravují a ukládají nastavení infotainmentu jako jazyk, Bluetooth, navigaci, hlasové ovládání, nebo oblíbené rozhlasové stanice.

Pokud řidič musí zaparkovat svůj vůz ve vzdálenosti 200 metrů až dva kilometry od cíle, může si aktivovat navigování na posledním úseku cesty, které na navigaci z vozidla naváže v aplikaci Bluelink na mobilním telefonu.

Do informačního a zábavního systému zcela nového modelu Tucson je navíc integrován diář. Uživatelé si tak mohou zobrazovat záznamy z aplikací Apple nebo Google Calendar na displeji multimediálního systému. Synchronizaci zajistí nastavení aplikace Bluelink. To je však pouze jeden z mnoha dalších důvodů, proč se ji vyplatí stáhnout a používat.

Cloudové služby využívá rovněž nová navigace s online vedením trasy. Trasa se vypočítává na výkonném serveru v cloudovém prostředí Bluelink. Díky tomu je předpovídání stavu dopravy preciznější, přesněji vypočítává čas příjezdu a spolehlivěji nabízí změny trasy během jízdy. Online vedení trasy také šetří řidiči čas funkcí automatického vyplňování cíle.

Systémy Apple CarPlay a Android Auto umožňují zákazníkům jednoduše a prakticky využívat funkce jejich chytrého telefonu s operačním systémem iOS nebo Android a ve spojení s 8“ displejem systému Display Audio lze chytrý telefon připojit bezdrátově. Nad rámec toho zcela nový Tucson nabízí prémiový audiosystém KRELL pro ještě podmanivější zážitky z poslechu hudby, přihrádku na středové konzole pro bezdrátové nabíjení a vstupy USB pro přední i zadní sedadla. Zejména dlouhé cestování je díky tomu ještě příjemnější.

V neposlední řadě mají zákazníci k dispozici služby Hyundai LIVE Services, které v reálném čase informují o parkovacích místech, poloze čerpacích stanic včetně cen nebo o počasí. Z aplikace do navigačního systému vozidla lze přenášet cíle nebo POI.

Tucson je prvním vozem značky Hyundai s technologií Multi-Air Mode. Ventilační soustava používá výdechy s přímým i nepřímým přívodem teplého nebo studeného vzduchu do interiéru. Mnohem mírnější proudění vzduchu vytváří v interiéru příjemnější prostředí. Po aktivaci tohoto režimu je vzduch rozptylován prostřednictvím nových výdechů vpředu, doplňujících běžné výdechy klimatizace, celkový objem přiváděného vzduchu však zůstává stejný. Ke změnám teplot proto dochází se stejnou účinností, ale rozptýlení proudícího vzduchu minimalizuje přímý kontakt cestujících s rychle proudícím vzduchem. Řidič může režim zapnout nebo vypnout podle vlastních preferencí.

Třízónová automatická klimatizace se nyní o komfort cestujících stará nejen na sedadlech vpředu, ale i vzadu. Pohodlí řidiče a jeho spolucestujících navíc zvyšuje odvětrávání sedadel vpředu a vyhřívání sedadel vpředu i vzadu.

Funkce polohování sedadla spolujezdce vpředu umožňuje řidiči posunout příslušné sedadlo a změnit sklon jeho opěradla pro pohodlí ostatních cestujících jednoduchým stisknutím tlačítka na boku sedadla.

Režim pro odpočinek vzadu umožňuje cestujícím vpředu poslouchat oblíbenou hudbu, aniž by se na reprodukci zvuku podílely zadní reproduktory.

Zadní sedadla zcela nového modelu Tucson jsou také nyní ještě praktičtější. Jednak je lze sklápět v poměru 40:20:40%, sklápění je však možné provádět také na dálku. Páčky pro sklopení jsou umístěny na bočních stěnách zavazadlového prostoru.

Dynamické proporce a nová platforma zcela nového modelu Tucson umožnily vytvořit široký, otevřený vnitřní prostor, zaručující cestujícím komfort a volnost pohybu v míře obvyklé pouze u modelů z vyšších segmentů. Zcela nový Tucson je tak prostornější než dosud. V porovnání s předchozí generací je o 20 mm delší a o 15 mm širší. Rozvor náprav vzrostl o 10 mm. Cestující na sedadlech vzadu si mohou díky tomu užívat o 26 mm většího prostoru pro nohy. Toho bylo u variant s hybridním i konvenčním pohonem dosaženo díky chytrému umístění sady akumulátorů pod zadními sedadly. Objem zavazadlového prostoru se zvětšil o 33 až 107 litrů v závislosti na zvoleném stupni výbavy a pohonu. Celkově je pro zavazadla k dispozici prostor o objemu až 620 litrů se vzpřímenými zadními sedadly nebo až 1799 litrů po jejich sklopení.

Rozměry (v mm)

Vnější délka: 4500 (+20 mm)

Vnější šířka: 1865 (+15 mm)

Vnější výška: 1650 (+5 mm)

Rozvor náprav: 2680 (+10 mm)

Převis karoserie: vpředu 895 mm, vzadu 925 mm

Prostor pro nohy ve druhé řadě: 996 (+26 mm)

Tucson je vybaven moderní soustavou sedmi airbagů, jejíž součástí je i nový centrální boční airbag pro přední řadu sedadel, jedinečný v rámci segmentu. Zabraňuje vzájemnému kontaktu řidiče a spolujezdce vpředu v případě boční kolize, čímž minimalizuje riziko vážných poranění obou cestujících. Po aktivaci airbagů při čelním nebo bočním nárazu přichází automaticky ke slovu funkce multikolizního brzdění. Toto automatické nouzové brzdění snižuje riziko sekundárních, resp. vícenásobných kolizí.

Tucson je vybaven asistentem pro odvrácení kolize s překážkou vpředu FCA (Forward Collision-Avoidance Assist), který zvukově upozorní řidiče na bezprostředně hrozící kolizi s vozidlem, cyklistou nebo chodcem vpředu. Pokud řidič včas nereaguje a nezačne brzdit, systém brzdy automaticky aktivuje, aby zabránil nehodě. FCA nyní poprvé v modelu Tucson zahrnuje také asistenta pro odbočování, který rozšiřuje ochranu i na kolize na křižovatkách. Tato funkce detekuje protijedoucí vozidla při odbočování vlevo na křižovatce a vozidlo zabrzdí, pokud je kolize pravděpodobná.

Asistent řízení v jízdním pruhu LFA (Lane Following Assist) udržuje vozidlo bezpečně uprostřed jízdního pruhu. LFA rozpoznává jízdní pruh přední kamerou a automaticky zasahuje do řízení, aby vozidlo jelo uprostřed svého jízdního pruhu. Tento asistent spolupracuje s asistentem pro jízdu v jízdním pruhu LKA (Lane Keep Assist), který předchází nechtěnému vyjetí z jízdního pruhu a nyní detekuje kromě podélných čar také okraje vozovky.

Asistent pro rozpoznávání únavy řidiče DAW (Driver Attention Warning) je funkcí pro ochranu řidiče, která sleduje jeho způsob řízení. Z toho pak upozorňuje na únavu řidiče, který může přerušením jízdy a odpočinkem předejít potenciální nehodě. Systém DAW doplňuje systém LVDA (Leading Vehicle Departure Alert), který upozorňuje řidiče, že se vozidlo vpředu rozjelo, například při čekání na semaforech, pokud včas nereaguje.

Poprvé se v kompaktním SUV představuje asistent pro jízdu na dálnici HDA (Highway Driving Assist), s nímž je cestování po dálnici bezpečnější a pohodlnější. HDA upravuje rychlost jízdy, udržuje bezpečnou vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla a dohlíží na správnou trajektorii jízdy v aktuálním dálničním jízdním pruhu. Řidič aktivuje HDA pouhým jedním stisknutím speciálního tlačítka na volantu. HDA spolupracuje s asistentem LFA a chytrým adaptivním tempomatem NSCC-C (Navigation-based Smart Cruise Control Curve), který používá data navigačního systému a přizpůsobuje rychlost jízdy při průjezdu zatáčkou. Řidiči si mohou jako obvykle nastavit rychlost pomocí chytrého adaptivního tempomatu SCC, ale funkce NSCC-C posouvá bezpečnost a komfort na ještě vyšší úroveň, protože automaticky upravuje rychlost jízdy před zatáčkou na základě informací o průběhu trasy a poloze vozidla. Systém před zatáčkou zpomalí a na výjezdu ze zatáčky zrychlí zpátky na nastavenou rychlost.

Další novou funkcí je inteligentní asistent pro dodržování rychlostních limitů ISLA (Intelligent Speed Limit Assist). ISLA kromě zobrazování omezení rychlosti jízdy na displeji multimediálního systému automaticky upravuje rychlost jízdy zcela nového modelu Tucson, aby řidič nepřekročil stanovené omezení rychlosti.

Zcela nový Tucson také disponuje řadou funkcí, které podporují řidiče při sledování dopravní situace v okolí vozidla, čímž zvyšuje pocit jistoty při řízení. Aktivní asistent pro sledování mrtvého úhlu BCA (Blind-spot Collision-Avoidance Assist) nyní používá kromě vizuálních a akustických upozornění brzdy, aby zabránil kolizi s jiným vozidlem při změně jízdního pruhu. Tato funkce disponuje přední kamerou a radarovými senzory na rozích zadní části vozu. Na základě jejich dat vypočítává relativní polohu a rychlost vozidel po stranách nebo v oblasti mrtvého úhlu Tucsonu. BCA zahrnuje také asistent pro odvrácení kolize při couvání RCCA (Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist). RCCA při couvání upozorňuje řidiče na vozidla, která se přibližují k zadní části jeho vozu ze stran. V případě nutnosti se aktivují brzdy, aby nedošlo ke kolizi.

Jedinečnou funkcí v tomto segmentu je kamerový asistent pro sledování mrtvého úhlu BVM (Blind-spot View Monitor). Systém používá širokoúhlé kamery na obou stranách vozidla, které zaznamenávají situaci v oblastech mimo zorný úhel řidiče, zajišťovaný konvenčními zpětnými zrcátky. Tato technologie také vylepšuje viditelnost v náročných provozních podmínkách, například za tmy nebo deště. Systém na 10,25“ displeji přístrojového panelu zobrazuje pohled dozadu na pravé i levé straně vozidla, jakmile řidič zapne ukazatele směru před změnou jízdního pruhu.

Zcela nový Tucson nabízí také prostorový kamerový systém SVM (Surround View Monitor), který poskytuje řidiči trojrozměrné zobrazení okolí vozidla v rozsahu 360 stupňů z různých úhlů pohledu. Řidič si může také zvětšovat nebo zmenšovat jednotlivé záběry kamer na přední nebo zadní části vozu, popř. jeho pravé nebo levé straně. SVM navíc sestavuje komplexní pohled z ptačí perspektivy, na němž lze ještě snadněji odhalit případné překážky.

Činnost systému SVM je také synchronizována s novým chytrým parkovacím asistentem s dálkovým ovládáním RSPA (Remote Smart Parking Assist), dodávaným pro variantu s hybridním pohonem. RSPA umožňuje parkovat a vyjíždět z parkovacího místa prostřednictvím chytrého klíčku i zvenčí. Vozidlo rozpoznává překážky ultrazvukovými senzory a jakmile detekuje riziko kolize, použije funkci nouzového brzdění.

Asistent dálkových světel HBA (High Beam Assist) v automatickém režimu detekuje při jízdě za tmy protijedoucí a vpředu jedoucí vozidla a v případě nutnosti přepíná na tlumená světla, čímž minimalizuje oslňování ostatních řidičů. Nejsou-li detekována žádná další vozidla, systém automaticky znovu zapne dálková světla, aby zajistil řidiči co nejlepší výhled.

Zcela nový Tucson je bezpečným a spolehlivým rodinným automobilem i díky dalším optimalizovaným a inovativním funkcím. Nový systém upozorňování na obsazená sedadla vzadu ROA (Rear Occupant Alert) sleduje senzorem pohybu prostor zadních sedadel. Vizuální a zvuková upozornění informují při vystupování řidiče o přítomnosti cestujících na sedadlech vzadu, aby například nezapomněl na dítě a nenechal ho v uzamčeném voze na parkovišti.

Režim pro klidný odpočinek cestujících vzadu, RPSM (Rear Passenger Sleeping Mode), ztlumí reproduktory vzadu, aby mohli cestující v zadní části interiéru při dlouhém cestování odpočívat ve větším klidu. Nová je také funkce pro bezpečné vystupování SEW (Safe Exit Warning), která upozorňuje cestující, kteří chtějí vystupovat, na přibližující se vozidla. Tato funkce je poprvé zařazena do výbavy mainstreamového kompaktního SUV.

Nabízené prvky aktivní bezpečnosti a asistenční systémy Hyundai SmartSense:

Systém automatického nouzového brzdění FCA s detekcí vozidel, chodců i cyklistů [NOVINKA: odbočování na křižovatce]

Upozorňování na rozjezd vozidla vpředu LVDA (Leading Vehicle Departure Alert) [NOVINKA]

Asistent pro jízdu na dálnici HDA (Highway Driving Assist) 1.5 [NOVINKA]

Inteligentní adaptivní tempomat NSCC-C (Smart Cruise Control Curve) se zohledňováním zatáček [NOVINKA: využívání navigačních dat]

Inteligentní asistent pro dodržování rychlostních limitů ISLA (Intelligent Speed Limit Assist) [NOVINKA]

Sledování mrtvého úhlu vnějších zrcátek BCW (Blind-Spot Collision Warning)

Aktivní sledování mrtvého úhlu vnějších zrcátek BCA (Blind-Spot Collision- Avoidance Assist) [NOVINKA]

Upozornění na bezpečné opuštění vozu SEW (Safe Exit Warning) [NOVINKA]

Asistent vzdáleného inteligentního parkování RSPA (Remote Smart Parking Assist) [NOVINKA: pouze pro verze s hybridními pohony HEV/PHEV]

Monitorování okolí vozu 360° kamerovým systémem SVM (Surround View Monitor) [modernizovaná verze]

Kamerové sledování mrtvého úhlu BVM (Blind View Monitor) [NOVINKA]

Upozornění na cestující vzadu ROA (Rear Occupant Alert) [NOVINKA]

Aktivní asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích LFA (Lane Following Assist) [NOVINKA]

Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích LKA (Lane Keep Assist) [modernizovaná verze]

Asistent pro rozpoznávání únavy řidiče DAW (Driver Attention Warning)

Upozornění na projíždějící vozidla při couvání RCCW (Rear Cross-Traffic Collision Warning)

Aktivní upozornění na projíždějící vozidla při couvání RCCA (Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist) [NOVINKA]

Asistent automatického přepínání dálkových světel (High Beam Assist)

Zcela nový Tucson upevňuje svou pověst opravdového SUV nejen nabídkou pohonu všech kol, ale také novým voličem terénních jízdních režimů, který zaručí řidiči ještě větší potěšení z jízdy. Tato funkce, nabízená pro hybridní verzi s automatickou převodovkou, používá renomovanou technologii pohonu všech kol Hyundai HTRAC, která zajišťuje agilní ovladatelnost a optimální přenos točivého momentu na vozovku v závislosti na adhezi jednotlivých kol a rychlosti jízdy. Kromě konvenčních jízdních režimů optimalizují provozní vlastnosti a nastavení systému HTRAC pro různé terény tři dodatečné terénní režimy – Mud (bláto), Sand (písek) a Snow (sníh).

Zcela nový Tucson byl vyvíjen a intenzivně testován po celé Evropě. Absolvoval například testy odolnosti a dynamické testování na nejnáročnějším závodním okruhu na světě, na proslulé Severní smyčce Nürburgringu. Kromě toho má za sebou také nekompromisní testování na veřejných komunikacích v dalších zemích Evropy, od nejmrazivějších zimních podmínek v severním Švédsku, přes jízdu s přívěsem v Alpách, až po testování v horkém počasí jižního Španělska. Díky tomu zcela nový Tucson splní vysoká očekávání evropských zákazníků.

Zákazníci mají pro Tucson na výběr dva různé systémy odpružení s adaptivními nebo konvenčními tlumiči. V obou případech si však budou užívat ještě vyšší úroveň komfortu a ovladatelnosti.

Díky variabilitě technologie elektronicky řízených adaptivních tlumičů ECS (Electronic Controlled Suspension) dosáhli inženýři značky Hyundai velmi širokého rozsahu možných nastavení jízdních vlastností v závislosti na situaci a preferencích řidiče. U režimů Normal nebo Eco pro každodenní provoz se vývoj zaměřil na komfortní jízdu s vysokou mírou stability i na nejnáročnějších silnicích. ECS automaticky a nepřetržitě optimalizuje odpružení, aby byla zaručena nejvyšší úroveň komfortu a provozních vlastností. Systém zohledňuje provozní podmínky, jakými jsou rychlost jízdy, povrch vozovky, průjezd zatáčkou, zpomalování nebo zrychlování. Regulací tlumicí síly na každém kole zvlášť snižuje ESC nežádoucí pohyby karoserie v příčném, podélném i vertikálním směru, a optimalizuje tak jízdní komfort i ovladatelnost. Řidiči zcela nového modelu Tucson si mohou po aktivaci režimu Sport užívat ještě pohotovější reakce a větší kontrolu nad vozem.

Konvenční tlumiče používají novou technologii ventilů, která nabízí ještě větší variabilitu v oblasti nastavení. Vynikající úroveň komfortu a ovladatelnosti zajišťuje zavěšení předních kol na vzpěrách McPherson ve spojení s víceprvkovou zadní nápravou.

Elektrický posilovač řízení R-MDPS (Rack-mounted Motor Driven Power Steering) je u zcela nového modelu Tucson uložen na hřebenové tyči a disponuje novou generací převodového ústrojí. Jeho charakteristika byla pečlivě sladěna s celkovým nastavením podvozku. Inženýři značky Hyundai cizelovali nastavení systémů během mnohaměsíčního testování prototypů i za pomoci nejmodernějších konstrukčních simulačních nástrojů. Řidiči si díky tomu budou užívat plynulé řízení s pocitem těsného spojení s vozovkou. Po aktivaci režimu Sport rychleji vzrůstá ovládací síla při otáčení volantu, což zvyšuje pocit preciznosti například při jízdě na dálnici.

Hyundai sestavil pro zcela nový Tucson širokou nabídku pneumatik a tří aerodynamicky řešených designů kol, která mohou mít průměr ráfku 17, 18 nebo 19 palců. Sedmnáctipalcová kola mohou být ocelová nebo z lehké slitiny, u obou větších rozměrů se dodávají výhradně kola z lehké slitiny. Pneumatiky byly vyvinuty v úzké spolupráci s renomovanými výrobci pneumatik Continental a Michelin. Zvláštní pozornost byla věnována komfortu, hlučnosti a ovladatelnosti. Inženýři značky Hyundai navíc dosáhli nízkého valivého odporu, který přispívá k minimalizaci spotřeby paliva a emisí. Společnost Hyundai tak znovu potvrzuje své neutuchající úsilí o výrobu ekologických automobilů bez kompromisů v oblasti provozních vlastností.

Zcela nový Tucson uspokojí řidiče s nejrůznějšími požadavky díky nabídce tří elektrifikovaných pohonů a dvou spalovacích motorů s výběrem čtyř převodovek. Zcela nový Tucson nabízí nejširší výběr elektrifikovaných pohonů v segmentu kompaktních SUV: 48V mild-hybridní pohony na benzin nebo naftu, hybridní a plug-in hybridní variantu. Kromě elektrifikovaných pohonů mohou zákazníci objednávat zcela nový Tucson také s běžnými zážehovými nebo vznětovými motory.

Cílem vývoje zcela nového modelu Tucson bylo snížení emisí bez kompromisů omezujících potěšení z jízdy. Hybridní varianta zahrnuje nový přeplňovaný zážehový motor „Smartstream“ 1.6 T-GDi (Turbocharged Gasoline Direct injection) s přímým vstřikováním a elektromotor o výkonu 44,2 kW (60 k), napájený ze sady akumulátorů Li-Poly o kapacitě 1,49 kWh. Hybridní varianta je k dispozici s pohonem předních nebo všech kol ve spojení s šestistupňovou automatickou převodovkou (6AT). Pro zcela nový Tucson se jedná se o nejsilnější variantu o výkonu 169 kW (230 k), navíc s nízkými emisemi a bez kompromisů z hlediska potěšení z jízdy.

Zájemci o technologii mild-hybridního pohonu s napětím 48 V mají na výběr tři různé verze:

1.6 T-GDI Smartstream s výkonem 150 k a pohonem předních kol

1.6 T-GDI Smartstream s výkonem 180 k, volitelně s pohonem všech kol

1.6 CRDi Smartstream s výkonem 136 k, volitelně s pohonem všech kol

Hyundai kombinuje svou hospodárnou a dynamickou technologii 48V mild-hybridního pohonu s motorem 1.6 T-GDI o nejvyšším výkonu 110 kW (150 k) a s šestistupňovou inteligentní mechanickou převodovkou (6iMT) nebo sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou (7DCT). Dalším mimořádně harmonickým pohonem je jednotka 1.6 T-GDI, vyladěná na nejvyšší výkon 132 kW (180 k), která bude nabízena s šestistupňovou převodovkou iMT a pohonem předních kol nebo se sedmistupňovou automatickou převodovkou DCT a pohonem všech kol. Mild-hybridní pohon 1.6 CRDi 48V o výkonu 100 kW (136 k) disponuje sedmistupňovou automatickou převodovkou DCT a pohonem předních nebo všech kol.

Zážehový motor 1.6 T-GDI Smartstream bez 48V mild-hybridního systému je k dispozici s nejvyšším výkonem 110 kW (150 k), šestistupňovou mechanickou převodovkou a pohonem předních nebo všech kol. Vznětový motor 1.6 CRDi Smartstream bude nabízen s nejvyšším výkonem 85 kW (115 k), šestistupňovou mechanickou převodovkou a pohonem předních kol.

Motor 1.6 T-GDI Smartstream bude vybaven technologií Hyundai CVVD (Continuously Variable Valve Duration). Systém CVVD mění časování otevření a uzavření ventilů v závislosti na provozních podmínkách, čímž zvyšuje výkonové parametry motoru a snižuje jeho spotřebu paliva i emise. Jedná se o jediný systém, který dokáže za jízdy měnit dobu otevření ventilu v závislosti na provozních podmínkách.

Zákazníci budou mít na výběr také plug-in hybridní verzi, a to v kombinaci s motorem 1.6 T-GDI o výkonu 265 k. Podrobnější informace o této verzi budou zveřejněny před jejím uvedením na trh v roce 2021.

Zákazníci si mohou pro zcela nový Tucson zvolit také nově vyvinutou převodovku iMT, ovládanou výhradně elektronicky. Jakmile řidič uvolní při jízdě konstantní rychlostí pedál plynu, dojde k odpojení motoru od převodovky a vůz přejde do režimu plachtění. Tím se zvyšuje celková hospodárnost. Řidičem zvolený převodový stupeň zůstává zařazený i při vypnutém motoru. Jakmile řidič sešlápne pedál brzdy nebo plynu, zařízení MHSG (Mild Hybrid Starter Generator) s funkcí generátoru a spouštěče spustí motor se zařazeným převodovým stupněm. Pokud řidič sešlápne pedál spojky před řazením, nebo je rychlost jízdy pro aktuálně zařazený převodový stupeň příliš nízká, zařadí převodovka při opětovném spuštění motoru neutrál (s rozpojenou spojkou).





