Hybridní automobily jsou spolehlivější než elektromobily

Hybridní vozy předčily co do spolehlivosti elektromobily. Podle hodnocení britského měsíčníku What car? patří hybridním modelům prvních pět míst žebříčku a až za nimi je první elektromobil.





Nejspolehlivější jsou hybridní Toyota Yaris, Lexus CT a Lexus NX. I na dalších dvou místech skončily vozy koncernu Toyota, modely Lexus RX a Toyota Auris. Žebříček zahrnoval 218 modelů 31 značek.





Dva nejvýše hodnocené vozy vyráběné od roku 2011 prokázaly stoprocentní spolehlivost, třetí Lexus NX produkovaný od roku 2014 dosáhl spolehlivosti 99,7 procenta. Až na šesté pozici je první elektromobil, Tesla Model S, který se vyrábí posledních šest let a vykazuje spolehlivost 98,9 procenta. Sedmá je opět Toyota, tentokrát Prius, následuje Lexus IS, Kia Niro a BMW i3.

Není divu, že žebříčku kraluje právě Toyota. Japonský výrobce jako jediný na světě vyrábí hybridy již od roku 1997. V prvním čtvrtletí letošního roku tvořily hybridní vozy 12,5 procenta prodejů nových aut. Dohánějí tak auta se vznětovým motorem, která měla podíl 18,3 procenta.

Hybridy se hodí nejen do města

Hybridy jsou nejúspornější ve městech a díky promyšlené konstrukci si pohony nejnovějších generací stále lépe vedou také na delších trasách. Umožňují rovněž zcela bezemisní jízdu na krátké vzdálenosti a díky dobíjení akumulátoru během brždění jsou s to bez problémů ujet polovinu času a vzdálenosti ve městě pouze na elektromotor.

Vzhledem k podpoře elektrického pohonu jim stačí minimální množství pohonných hmot a vykazují rekordně nízkou emisi oxidu uhličitého. Neprodukují škodlivý prach z brzdových destiček, protože první část brzdného procesu probíhá za účasti rekuperační soustavy. Bez spojek, startérů, alternátorů, dvouhmotových setrvačníků a dalších konstrukčních prvků výrazně klesá potenciální riziko poruchy.

Toyota vede i mezi staršími ojetinami

V žebříčku nejprodávanější kategorie hybridních ojetin o stáří mezi šesti a 15 lety, který What car? rovněž vytvořil, rovněž kraloval koncern Toyota. Zkoumala se poruchovost vozů a náklady případných oprav za posledních 12 měsíců.

Na prvním místě skončil Lexus CT vyráběný od roku 2011 s 99,5 procenta. Druhá je Toyota Auris vyráběná v letech 2013 až 2019, která vykázala spolehlivost o jeden procentní bod nižší. Třetí Lexus RX z let 2009 až 2016 dosáhl 97,7 procenta. Na dalších místech skončily Lexus IS a Toyota Prius.

Autor: redakce





Vyhledat vozidla v inzerci: Toyota

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek