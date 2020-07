Hitem letošního léta jsou kombi a SUV, zájem o některé modely se zdvojnásobil

Kombíky vyhledává 30 % zájemců o ojetý vůz, což je již více než zájem o dlouhodobě nejoblíbenější variantu hatchback. SUV volí na dvacet procent lidí.





Letošní léto se historicky nejvíce Čechů vydává za poznáváním po České republice nebo upřednostňují dovolenou na chatách a chalupách. Proto také stoupá zájem o vozy kombi a SUV, které mají pro tento typ dovolené ideální parametry.





Poptávka po některých modelech se až zdvojnásobila. Největším „skokanem“ léta je VW Tiguan, výrazně vzrostl i zájem o Škodu Karoq nebo Kiu Ceed. Vyplynulo to z analýzy největšího prodejce ojetých automobilů.

Letošní letní prázdniny nás donutily ke změně našich zvyklostí, proto se mnoho z nás rozhodlo investovat do automobilu. Výrazně stoupl zájem o kombi a SUV. „Podíl prodaných kombíků se za poslední měsíc vyšplhal na třicet procent, což se vyrovnalo dlouhodobě nejoblíbenější karoserii typu hatchback. SUV se pohybuje v poměru k ostatním variantám na dvaceti procentech. Češi prostě volí prostornější vozy, které při omezení leteckých zájezdů do zahraničí kvůli pandemii poskytují při dovolené v tuzemsku nebo při cestách na chaty a chalupy větší komfort,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka skupiny AURES Holdings. „Ještě větší vozy, jako jsou například MPV, lidé upřednostňují při cestování do zahraničí. Protože to je nyní značně omezené, pozorujeme oproti loňskému létu o vozy MPV snížený zájem. A to přesto, že ještě v zimě jejich prodeje naopak dlouhodobě rostly,“ doplnila Topolová.

Přestože žebříček oblíbenosti kombíků a SUV vede stále Škoda Octavia, začínají se do popředí dostávat i donedávna o něco méně oblíbené modely. Například zájem o VW Tiguan se za poslední měsíc více než zdvojnásobil. Prodeje tohoto SUV v nejbližší době nejspíše překonají dosud nejoblíbenější Kiu Sportage nebo hned druhou Škodu Karoq. O více než 50 % vzrostla poptávka i po vozech Kia Ceed, SUV Škoda Karoq či Peugeot 2008.

Nejprodávanější kombi a SUV v síti autocenter AAA AUTO za první měsíc léta:

„Pandemie a změna cestovatelských zvyklostí Čechů ovlivňuje i nároky na výbavu automobilů. Přestože komfortní prvky jsou stále na vzestupu, pozorujeme výraznější skok v zájmu o ně. Například automatickou převodovku volí u větších automobilů již třetina zákazníků, což je nejvíce v naší historii. Auto bez klimatizace již prakticky nikdo nechce,“ upozornila Karolína Topolová. Oproti loňsku vzrostl i zájem o benzínové varianty velkoprostorových vozů, které jsou v letních měsících praktičtější a při aktuálních cenách paliv výhodnější.

redakce





Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek