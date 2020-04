Formule 1 spouští pro fanoušky sérii Virtual Grand Prix

V posledních dnech, týdnech a měsících se náš svět točí v podstatě výhradně kolem viru COVID-19 a jeho důsledků. Tento stav zasahuje snad do každé sféry našeho života, sporty nevyjímaje. Zasáhl tedy i závody Formule 1.





Formule 1 se přizpůsobuje





Tak, jako v podstatě všechny sportovní akce, pozastaveny byly i závody Formule 1. Tento seriál se těší skutečně velké popularitě napříč celým světem, a tak je jasné, že přerušení zasáhlo skutečně velké množství lidí, kteří vyhledávají právě tento sport.

Co tedy vymysleli lidé, kteří provozují právě seriál Formule 1?

Přesun do virtuálního světa

Tito provozovatelé si řekli, že i když v současné době nemají možnost organizovat závody Formule 1 po celém světě tak, jak byli po dlouhá desetiletí zvyklí, najdou si jinou cestu, jak přinést lidem jejich oblíbený adrenalinový sport přímo do obýváků. Jak to udělali?

Rozhodli se, že se pokusí zachovat co nejvíce z původního seriálu Formule 1, i když je jasné, že to je možné jen do poměrně omezené míry. Od 22. března se tedy začal uskutečňovat virtuální seriál Formule 1, který bude trvat prozatím do května a pravděpodobně se bude prodlužovat v případě, že se budou rušit i další závody.

Jak přesně to funguje?

Organizátoři se rozhodli, že se pokusí přenést co největší možnou část atmosféry ze skutečných závodů Formule 1 i do této virtuální verze. Proto se těchto virtuálních závodů účastní skuteční závodníci, kteří mezi sebou soupeří právě v závodech Formule 1. To určitě závodům dodává velkou atraktivitu. I když to samozřejmě není ani zdaleka to samé, jako když se závodníci utkají na opravdovém okruhu, je zajímavé vidět, jak se jim daří po přenesení do virtuálního prostoru.

Fanoušci určitě ocení i to, že závody se uskutečňují ve stejných dnech, ve kterých se uskutečňovali i skutečné závody Formule 1. Díky tomu si můžete jako fanda uchovat svůj nedělní rituál sledování závodů.

Závody nanečisto

I když je to zřejmě každému z vás jasné, stejně je potřeba zmínit to, že výsledky, které budou zaznamenány v rámci Virtual Grand Prix, se neberou v potaz u vyhodnocování výsledků ze skutečného seriálu Formule 1. I když se i těchto virtuálních závodů účastní závodníci, kteří se utkávají v rámci seriálu Formule 1, je to přeci jenom něco úplně jiného než samotná Formule 1.

Příjemná dočasná náhrada

Virtual Grand Prix je skutečně zajímavý projekt, který vám dává možnost užít si adrenalin ze závodů i v tomto období, kdy jsou všechny soutěže pozastaveny. Je skvělé, že nám svět internetu dává možnosti, jako je tato.

