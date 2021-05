Ford Ranger Raptor přijíždí v limitované sportovní edici

Novinka se bude vyrábět v omezeném počtu, aby zůstala zachována její exkluzivita. Nový Ranger Raptor Special Edition rozšiřuje impozantní exteriér a prémiový interiér standardního provedení o nové stylingové prvky v podobě výrazných barevných pruhů nebo červených detailů.





Model z limitované edice je jedním z hrdinů nového filmu „The Good, the Bad and the Bad-RSE“, inspirovaného žánrem spaghetti westernů. Ranger Raptor Special Edition v něm dostane prostor předvést svůj nepřehlédnutelný vzhled a schopnosti při rychlé jízdě v terénu vedle dalších specifických variant Raptoru: Wolftraku, Stormtraku a Rangeru MS-RT, který se prodává pouze na některých evropských trzích.





Ranger Raptor vyvinula divize Ford Performance jako vrcholné provedení pick-upu Ranger. Jeho robustní podvozek, speciální pneumatiky a výkonný vznětový motor EcoBlue oslovují vyznavače outdoorových dobrodružství i nadšence do jízdy v terénu.

„Nový Ranger Raptor Special Edition uděluje našemu ‚drsňáckému‘ trucku ještě dramatičtější vzhled. Díky specifickým detailům exteriéru i v kabině je náš sportovní terénní pick-up ještě výraznější a lákavější,“ řekl Stefan Muenzinger, evropský ředitel Ford Performance. „Jeho účinkování ve vlastním spaghetti westernu je pro nás perfektní způsob, jak styl i terénní vlastnosti Rangeru Raptor Special Edition předvést.“

Ranger Raptor Special Edition dorazí k evropským prodejcům značky Ford letos v prosinci.

Ať už je lakován modrou Performance, šedou Conquer nebo bílou Frozen, vždy je nový Ranger Special Edition dekorován párem matně černých pruhů lemovaných červenými kontrastními linkami. Pruhy se objevují nejen na kapotě motoru, ale také na střeše, zadním víku korby, bočních partiích i zadních blatnících.

Přední tažná oka jsou vyvedena v červeném odstínu, zatímco rozšířené lemy blatníků, nárazníky, aerodynamický rám za kabinou, kliky i maska chladiče s nápisem FORD mají matně černou povrchovou úpravu, která speciální edici uděluje ještě působivější vzhled než šedé exteriérové detaily standardního Raptoru.

Interiér působí ještě sportovněji díky červeným švům na volantu, sedadlech, palubní desce i dveřních výplních. Standardně dodávána sedadla potažená materiály kombinující kůži, velur a vinyl zajišťují pohodlí i vedení těla jak v těžkém terénu, tak na hladké dálnici. Exkluzivitu podtrhuje provedení palubní desky v barvě Raceway Grey, vyhrazené pouze pro verzi Special Edition.

Podvozek Rangeru Special Edition se neliší od standardního Raptoru. Má tak o 150 mm širší rozchod kol a o 51 mm vyšší světlost než Ranger XLT. Naladěný je s ohledem na specifické požadavky, které na vůz klade rychlá sportovní jízda po nezpevněném povrchu.

Přední trojúhelníková ramena i zadní víceprvkové zavěšení jsou vyrobeny z hliníku. Tlumiče pérování FOX disponují technologií Position Sensitive Damping, která reguluje jejich účinek v závislosti na míře stlačení. Maximální záběr na volném podkladu zajišťují All-terrain pneumatiky General Grabber AT3.

Ranger Raptor Special Edition je poháněn dvojitě přeplňovaným vznětovým motorem 2.0 EcoBlue o výkonu 157 kW (213 k) a točivém momentu 500 Nm.1 Desetistupňovou samočinnou převodovku má vůz společnou se sportovním vozem Ford Mustang. Systém Terrain Management pomáhá řidičům zvládnout širokou škálu povrchů a provozních scénářů. Specialitou Raptoru je režim Baja, pojmenovaný po slavné pouštní rallye Baja 1000. Už z toho je zřejmé, že je navržen specificky pro optimální výkon v terénu.2

V novém filmu „The Good, the Bad and the Bad-RSE“3 uniká Ranger Raptor Special Edition banditům s nepřátelskými úmysly. Pomáhají mu při tom další varianty Rangeru. Film se natáčel ve skutečných kulisách spaghetti westernů ve Španělsku a obsahuje řadu odkazů na legendární westerny. Ford jím navazuje na původní video s Rangerem Raptor, které od té doby nasbíralo více než pět milionů přehrání





