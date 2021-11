Nový pick-up Ford Ranger dostane šestiválcový turbodiesel a vzhled F-150

Modrý ovál představil zbrusu novou generaci pick-upu Ranger. Oblíbený model se na českém trhu utká s Toyotou Hilux nebo Mitsubishi L200. Mezi konkurenty však Ranger vyčnívá drsňáckým vzhledem a přítomností ostré verze Raptor.





Na základě svých dlouholetých zkušeností s lehkými užitkovými vozy a hlubokého pochopení potřeb zákazníků zapojil Ford do navrhování nového Rangeru zákazníky z různých částí světa. Cílem bylo vytvořit vůz, na nějž se majitelé budou moci plně spolehnout ve svém podnikání, rodinném životě i volném čase.





„Komunita spojená s Rangerem je pro nás již po desetiletí něco jako širší rodina,“ řekl Jim Farley, prezident a generální ředitel Ford Motor Company. „Pro živnostníky, farmáře, rodiny, dobrodruhy, provozovatele užitkových flotil i mnohé další zákazníky na více než 180 trzích celého světa platí tento vůz za důvěryhodného partnera. Novým Rangerem se k tomu plně hlásíme. Přicházíme nejen s produktem, který si zákazníci zamilují, ale také s online uživatelskou zkušeností, jež nám umožní vybudovat si s nimi pevné a dlouhotrvající vztahy. Je to pick-up, který budou lidé chtít vlastnit a používat.“

V Evropě zahájí Ford příjem objednávek na novou generaci Rangeru ve druhé polovině roku 2022 s tím, že první vozy budou zákazníkům dodány začátkem roku 2023. Aktuální Ranger je na evropském trhu lídrem svého segmentu a letos od začátku roku do konce září zaznamenal nový prodejní rekord, když si připsal 45 539 prodaných vozů a tržní podíl 39,9 procenta.

„Ranger kráčí v Evropě od úspěchu k úspěchu a láme prodejní rekordy,“ řekl Hans Schep, generální ředitel divize užitkových vozidel ve Ford of Europe. „Dosud nejinteligentnější, nejužitečnější a nejvšestrannější Ranger nabídne ještě více předností, o nichž víme, že si jich zákazníci cení.“

„Chtěli jsme, aby Ranger nové generace inspiroval majitele k tomu, aby s ním podnikali ještě více aktivit, které mají rádi. Je plný funkcí, které povzbuzují k objevování nových horizontů,“ řekl Gary Boes, ředitel oddělení Enterprise Product Line Management, Global Trucks ve Ford Motor Company. „I my sami jsme majitelé pick-upů, a tato vášeň pro životní styl à la Ranger se překlápí do naší vášně pro produkt. Ve výsledku nám jde o to, aby uživatelská zkušenost zákazníků s pick-upem podporovala a obohacovala jejich životní styl.“

Ford v této souvislosti hovoří o „životě v duchu Rangeru“. Všichni konstruktéři a designéři, kteří na novém Rangeru pracovali, měli tuto filozofii na paměti.

Projekt nové generace Rangeru řídilo australské vývojové středisko Fordu. Jeho mezinárodní tým však spolupracoval s kolegy z celého světa, a to jak na zakomponování nejnovějších technických a bezpečnostních řešení Fordu, tak na konstrukci a testování podle nejpřísnějších standardů.

„Náš tým se soustředil na jeden cíl – vytvořit dosud nejrobustnější a nejschopnější Ranger,“ řekl

Graham Pearson, ředitel programu Ranger. „Podrobili jsme ho jednomu z nejnáročnějších globálních testovacích programů, jaké jsme kdy uplatnili, a nedali si pokoj, dokud jsme se nepřesvědčili, že nový Ranger je ‚Built Ford Tough‘, robustní jako Ford.“

V robustním vzhledu nové generace Rangeru se odráží podněty od zákazníků. Ford s nimi strávil mnoho času, realizoval více než 5000 rozhovorů a tucty workshopů, jejichž cílem bylo porozumět tomu, jak zákazníci své pick-upy používají a co od nového Rangeru chtějí a očekávají.

Vizuálně je Ranger nové generace výrazný a sebejistý. Exteriér využívá globální designové tvarosloví značky Ford pro pick-upy. Podobu předních partií definuje nová maska a světelný podpis ve tvaru písmene C. Na bocích jsou patrné výraznější lemy blatníků, které vozu opticky udělují pevný postoj. Poprvé Ford Ranger nabídne maticové LED světlomety. Zadní svítilny navazují na charakteristický vzhled předních světlometů. Interiér s prémiovými měkčenými materiály je pojatý ve stylu osobních vozů. Dominuje mu na výšku orientovaná dotyková obrazovka komunikačního a zábavního systému SYNC 4.

„Zákazníci nám řekli, že Ranger musí vypadat robustně a vzbuzovat sebedůvěru,“ řekl Max Tran, šéfdesignér Rangeru. „V tom, jak by měl Ranger vypadat a jak by se v něm měli cítit, měli zcela jasno.“

Pod novou karoserií je vylepšený podvozek. Rozvor náprav i rozchod kol se mezigeneračně zvětšily o shodných 50 mm. Nová konstrukce přední části vytvořila v motorovém prostoru více místa pro nový šestiválcový motor a do budoucna umožní případnou zástavbu jiných typů pohonu. Zároveň přivádí více vzduchu k chladiči, který tak může účinněji regulovat teplotu motoru při jízdě s přívěsem nebo těžkým nákladem.

Zákazníci požadovali více síly pro tahání těžkých přívěsů a jízdu v extrémním terénu, vývojový tým proto pro Ranger uzpůsobil osvědčený vidlicový šestiválec o objemu 3,0 l. Je to jeden ze tří přeplňovaných vznětových motorů, které budou od zahájení prodeje k dispozici.

„Třílitrový turbodiesel je trefa do černého,“ řekla Pritika Maharaj z týmu vedoucích konstruktérů programu Ranger. „Když řídíte Ranger se šestiválcovým turbodieselem, působí jako mnohem větší auto. Zásoba výkonu a točivého momentu se zdá nekonečná, což je přesně to, co naši zákazníci chtěli.“

Ranger nové generace se bude vyrábět rovněž se vznětovým řadovým čtyřválcem 2,0 l, a to v provedení s jedním i dvěma turbodmychadly. Varianta s jedním turbodmychadlem bude nabízena ve dvou stupních výkonu a její hospodárnost ocení zejména menší firemní zákazníci a provozovatelé vozových parků užitkových vozidel. „Bi-turbo“ je technicky propracovanější, dynamičtější volbou pro zákazníky, kteří chtějí vyšší výkon, ale stále potřebují zachovat příznivou spotřebu paliva.

„Víme, že naši zákazníci využívají Ranger do extrému, proto jej tak i testujeme. Dali jsme si velmi záležet, aby Ranger nové generace dlouhodobě zvládal všechno, co od něj budou zákazníci požadovat,“ řekla Maharaj.

Pick-upy se využívají k velmi širokému rozpětí pracovních, rodinných i volnočasových aktivit. Při vývoji podvozku proto konstruktéři začali od samotných základů.

„Máme opravdu široké spektrum zákazníků,“ řekl Pearson. „Na jedné straně to mohou být drobní živnostníci, kteří hledají velmi pracovně orientované vozidlo. Stačí jim pohon jedné nápravy, jednoduchá kabina a korba na přepravu zboží. Zcela na opačném konci pak stojí off-road nadšenci, kteří s Rangerem jezdí vytrvalostní závody jako Dakar. Ranger nové generace musí splnit požadavky obou těchto skupin i všech mezi nimi.“

Konstruktéři posunuli přední kola o 50 mm dopředu a o stejnou hodnotu zvětšili jejich rozchod, což zlepšilo přední nájezdový úhel i křižitelnost náprav. Zároveň posunuli zadní tlumiče pérování dále od podélné osy vozu a dosáhli tak lepšího komfortu odpružení na silnici i v terénu.

„V případě nové generace Rangeru jsme zvětšili rozsah ladění podvozku s cílem poskytnout zákazníkům to nejlepší z obou světů – tedy přepravní vlastnosti, robustnost a odolnost, jež jsou pro pick-upy Ford příznačné, ale zároveň jízdní komfort bližší osobním automobilům,“ řekl Pearson.

Zákazníci se budou moci rozhodovat mezi dvěma typy pohonu všech kol – elektronicky přiřaditelným (i za jízdy) a nově zkonstruovaným stálým pohonem. Vyproštění vozidla zapadnutého v terénu usnadní dvě velká vyprošťovací oka v předním nárazníku.

Zákazníci požadovali flexibilní a moderní interiér, připravený plnit pracovní i rodinné povinnosti. Nový Ranger tedy musel být schopen fungovat jako kancelář a současně jako útočiště s inteligentními funkcemi a širší nabídkou komfortních a odkládacích prvků než v minulosti.

„Od zákazníků víme, že chtějí inteligentní a funkční interiér, v němž by se cítili komfortně. Proto jsme se rozhodli navrhnout jej s vysokou úrovní dobře integrovaných technologií, promyšlenými odkládacími prostory a vizuálními prvky zvolenými tak, aby výsledek působil komfortním a prostorným dojmem,“ řekl šéfdesignér Rangeru Max Tran.

Uživatelská zkušenost se točí okolo rozměrné středové obrazovky s úhlopříčkou 10,1, popřípadě 12 palců (25,7, resp. 30,5 cm). Doplňuje plně digitální přístrojový štít a běží na ní nejnovější palubní systém Fordu, SYNC 4, s uživatelsky přívětivým ovládáním komunikačních, zábavních a informačních funkcí. Zabudovaný modem FordPass Connect 4 zajišťuje online připojení a umožňuje propojit vůz s mobilní aplikací FordPass,5 jejímž prostřednictvím lze na dálku spustit motor, ověřit stav vozu nebo ovládat jeho zámky.

Řada ovládacích prvků souvisejících s jízdou se přesunula z palubní desky a středové konzoly do vyhrazené sekce systému SYNC. Vstoupit do ní lze jediným stiskem tlačítka a řidič zde může vedle volby jízdních režimů také sledovat údaje relevantní pro jízdu v terénu – mimo jiné práci hnací soustavy, úhel natočení předních kol nebo příčný i podélný sklon vozu.

Obrazovka je současně propojena se soustavou kamer 7pokrývajících prostor okolo vozu v rozsahu 360 stupňů, což významně usnadňuje manévrování na parkovištích i v členitém terénu. Prostřednictvím dotykové obrazovky či aplikace FordPass lze ovládat nové zónové vnější osvětlení, které zákazníci ocení při práci, kempování či dalších aktivitách za tmy. Díky přítomnosti modemu FordPass Connect je nový Ranger do budoucna připraven na bezdrátové softwarové aktualizace Ford Power-Up.

„Zjistíte, že interiér je komfortní, ale má dvojí zaměření – pracovní i volnočasové. Nový elektronický volič převodovky je dalším příkladem toho, jak zákazníci vedli naše rozhodovací procesy,“ řekl Tran. „Převážné většině z nich se líbil. Říkali, že vypadá hi-tech a jeho používání je intuitivní.“

Designérský tým myslel i na odkládací prostory a praktické detaily. Nechybí místo na odložení a bezdrátové nabíjení telefonu, 8 ve středové konzole se ukrývá velkoryse dimenzovaná schránka, kapsy ve dveřích jsou objemnější a odkládací prostory lze nalézt i pod a za zadními sedadly.

„Když jsme trávili čas se zákazníky a pozorovali, jak šplhají na korbu, viděli jsme velký prostor ke zlepšení,“ řekl Anthony Hall, jeden z vedoucích konstruktérů Rangeru. „Lidé si stoupali na zadní pneumatiku a pak přehazovali nohu přes bočnici korby nebo se zapírali o otevřené víko korby.“

To konstruktéry inspirovalo k vytvoření integrovaného schůdku za zadními koly, který zajišťuje jistý a stabilní přístup do nákladového prostoru. Tým současně zapracoval na rozšíření možností upevnění a zabezpečení nákladu.

„Rozšíření vozu o 50 mm možná nezní jako příliš mnoho, ale rozdíl je to velmi znatelný, zejména v nákladovém prostoru. Na ložnou plochu se nyní vejdou i velmi neskladné předměty typu palety nebo stavebních desek,“ řekl Hall.

K dalším praktickým detailům zohledňujícím potřeby zákazníků patří nová odolná krytina ložné plochy z plastu. Vedle samotné podlahy chrání i kolena zákazníků, protože klečet na ní je pohodlnější než na tvrdé ocelové ploše. Přibyly i další uvazovací oka k zabezpečení nákladu a za pružnými plastovými krytkami při okrajích korby lze nalézt kotevní body pro upevnění krytu korby či dalšího aftermarketového příslušenství.

Ranger nové generace dále nabízí nový systém dělících přepážek, usnadňujících přepravu nákladu různého tvaru a velikosti od řeziva po kufry s nářadím. Pomocí soustavy velmi pevných pružinových úchytů, které se připevní do kolejnic přišroubovaných na obou stranách nákladového prostoru, mohou majitelé navíc vytvořit menší oddíly pro uložení předmětů, jež by se jinak musely přepravovat v kabině. Víko korby poslouží jako mobilní pracovní stůl. Díky kapsám na upevňovací svorky a integrovanému pravítku na něm lze měřit a řezat materiál.

Zónové osvětlení, ovládané přes palubní systém SYNC nebo aplikaci FordPass, zajišťuje osvětlení celého okolí vozu. Osvětlením je vybaven rovněž nákladový prostor, což umožňuje dokončit práci i při ubývajícím světle.

Již od zahájení prodeje bude Ford v Evropě nabízet pro novou generaci Rangeru více než 150 položek příslušenství pro nejrůznější účely od pracovních až po volnočasové. Na vývoji některých z nich Ford spolupracoval s renomovanou společností ARB 4x4 Accessories, specializovanou právě na příslušenství pro terénní automobily.





