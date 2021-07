Ford Mustang Mach-E GT umí stovku za 3,7 s, levný ale není

Elektrické hnací ústrojí Mustangu Mach-E GT se pyšní nejvyšším výkonem 358 kW (487 k) a točivým momentem 860 Nm. Akceleraci 0-100 km/h vůz zvládne za pouhé 3,7 s. Prémiová výbava obsahuje exkluzivní sadu vnějšího vzhledu, volitelné barvy oranžová Cyber a modrá Grabber, 20palcová kola z lehké slitiny, červené brzdové třmeny a sedadla Ford Performance.





V České republice bude Mustang Mach-E GT dostupný začátkem roku 2022 za cenu od 1 899 900 Kč.





Ford Mustang Mach-E GT – nejdynamičtější a nejsportovnější provedení nového elektrického SUV značky Ford ­– lze na vybraných evropských trzích již objednávat, oznámil dnes Ford.

Mustang Mach-E GT se pyšní nejvyšším točivým momentem ze všech produkčních modelů, které kdy Ford v Evropě prodával. Díky tomu akceleruje z klidu na 100 km/h za 3,7 s,1 což jej staví do pozice historicky nejlépe akcelerujícího pětimístného vozu v evropské nabídce značky.

Elektrické hnací ústrojí, jehož dva motory pohánějí všechna čtyři kola, adaptivní podvozek MagneRide® 2 a sportovní brzdová soustava Brembo udělují Mustangu Mach-E GT dynamiku a obratnost na úrovni sportovních automobilů. Model se vyznačuje také specifickou kalibrací pohonné soustavy, která posílá na zadní kola větší část celkového točivého momentu než u jiných variant Mustangu Mach-E s pohonem všech kol. Přenos extrémního točivého momentu na vozovku zajišťují pneumatiky vyvinuté speciálně pro tento model.

Další novinkou je jízdní režim Untamed Plus.3Jeho účelem je pomoci řidičům zajíždět konstantní časy na závodním okruhu, čemuž je přizpůsobeno také nastavení protiprokluzového a stabilizačního systému.

Do specifické výbavy modelu GT patří sportovní sedadla Ford Performance, sériově montovaná 20palcová kola z lehké slitiny, exkluzivní barvy oranžová Cyber a modrá Grabber či specifická sada vnějšího vzhledu, která dále zvýrazňuje dynamický a sportovní charakter tohoto prémiového SUV, ale současně zachovává typické znaky nejprodávanějšího sportovního vozu světa.

„Mustang Mach-E GT jasně demonstruje, jaký má elektrický pohon potenciál přinášet radost z jízdy,“ řekl Geert van Noyen, vedoucí oddělení jízdních vlastností ve Ford of Europe. „Hovoříme zde o kultivovaném, luxusně vybaveném pětimístném SUV s akcelerací supersportu a nulovými výfukovými emisemi. Když jsem před třiceti lety začínal jako automobilový konstruktér, o takové kombinaci vlastností jsme mohli leda snít.“

Navzdory bezprecedentnímu výkonu nabízí Mustang Mach-E GT dojezd na jedno nabití až 500 km dle metodiky WLTP. 4 Standardně se totiž dodává s větším trakčním akumulátorem o využitelné kapacitě 88 kWh. Při nabíjení výkonem 150 kW lze za 10 minut navýšit dojezd v průměru o 99 km. Z 10 na 80 procent se akumulátor dokáže nabít přibližně za 45 minut.5

Svoji schopnost akcelerovat jako supersportovní vozy předvede Mustang Mach-E GT tento víkend na závodu do vrchu, který se koná v rámci slavného Festivalu rychlosti v britském Goodwoodu.

Sériově montovaný adaptivní podvozek MagneRide® byl naladěn s ohledem na specifika evropských silnic a očekávání zdejších zákazníků. Pracuje na principu elektronického ovládání magnetoreoloigické kapaliny, která tvoří náplň tlumičů pérování. Díky tomu může v reálném čase reagovat na aktuální situaci a zároveň umožňuje plynule měnit charakteristiku tlumení podle zvoleného jízdního režimu.

Také brzdy a pneumatiky jsou pro Mustang Mach-E GT specifické. Ve spolupráci se společností Pirelli vyvinul Ford pláště o rozměru 245/45 R20, jejichž směs i dezén odpovídají dynamickým nárokům, které na pneumatiky klade vyšší výkon a točivý moment vozu. V kombinaci s koly, která jsou při šířce osm palců (přibližně 20 cm) o palec širší než u standardního Mustangu Mach-E, to znamená mimořádnou přilnavost a příčnou stabilitu na úrovni sportovních vozů. Chlazené přední kotouče Brembo jsou při průměru 385 mm větší než na jakékoliv jiné variantě Mustangu Mach-E.

„Speciálně vyvinuté pneumatiky se drží asfaltu jako klíště a ve spojení s podvozkem MagneRide® výrazně omezují naklánění karoserie,“ řekl Rob Iorio, vedoucí konstruktér Mustangu Mach-E GT.

Vůz má dva motory na střídavý proud, přičemž každý pohání jednu nápravu. Kombinovaný výkon soustavy činí 358 kW (487 k). Točivým momentem 860 Nm 6 Mach-E GT dokonce zhruba o 15 procent překonává exkluzivní supersportovní model Ford GT.

Vzadu je zcela nový, olejem chlazený synchronní elektromotor s permanentními magnety, který dosáhne maximálního točivého momentu již za 0,5 sekundy. Přední motor pak nezávisle pohání přední kola s ohledem na co nejlepší akceleraci a chování v zatáčkách.

Spolu s postupným přepínáním jízdních režimů od Whisper přes Active po Untamed narůstá podíl hnací síly přenášený na zadní kola. Jízdní charakteristika vozu se tak mění od klidného SUV s pohonem upřednostňujícím přední kola až po dynamické sportovní kupé s projevem příznačným pro zadní pohon.

Specifikem modelu Mustang Mach‑E GT je exkluzivní mód Untamed Plus. Oproti režimu Untamed s jeho ostřejším řízením a odezvou akcelerátoru, tužším podvozkem, simulovaným podřazováním a zvýrazněným zvukem v interiéru přináší Untamed Plus navíc kalibraci hnacího ústrojí vhodnou pro jízdu na závodním okruhu. Tomu je přizpůsobena i citlivost protiprokluzové a stabilizační elektroniky.

Rozšířená standardní výbava posiluje exkluzivitu Mustangu Mach-E GT a pomáhá zákazníkům vytěžit maximum z přirozené kultivovanosti elektrického pohonu. Vedle jedinečných odstínů laku, modré Grabber a oranžové Cyber, se nový model odlišuje také lemy blatníků v barvě karoserie, novou polykarbonátovou maskou s 3D efektem, vyvedenou v šedém odstínu Dark Matter, a předním nárazníkem s aerodynamickými prvky.

Výhradně pro model Mustang Mach-E GT jsou určena také 20palcová kola z lehké slitiny. Mají frézované čelní plochy a vnitřní plochy lakované lesklým černým lakem. K dalším exteriérovým detailům patří střecha v černém odstínu Shadow, kryty zrcátek v černém odstínu Pillar a brzdové třmeny v červené barvě Colorado.

V prostorném a ergonomickém interiéru čeká na řidiče full-HD dotyková obrazovka o úhlopříčce 15,5 palce. Běží na ní nová generace komunikačního a zábavního systému SYNC,7 která se učí znát návyky a preference řidiče.

Sportovní sedadla Ford Performance jsou tvarovaná s ohledem na vedení trupu při sportovní jízdě a potažená měkčeným materiálem koženého vzhledu. Stejný se objevuje také na volantu.

Z komfortní výbavy lze jmenovat audiosystém B&O s 10 reproduktory nebo bezdotykové ovládání pátých dveří, které usnadňuje přístup do zadního zavazadlového prostoru s objemem 402 litrů.8Na přání se dodává panoramatická skleněná střecha.

Mustang Mach-E GT je sériově vybaven pokročilými asistenčními technologiemi, jako je inteligentní adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go 9 a centrováním v jízdním pruhu, hlídání mrtvých úhlů,9 aktivní parkovací asistent 2.0 9či předkolizní asistent s funkcí automatického brzdění v nebezpečné situaci. 9

Zákazníkům bude k dispozici celoevropská nabíjecí síť FordPass Charging Network, která patří k nejširším na trhu.

„Uvedení Mustangu Mach-E GT bylo obrovským krokem na cestě k tomu, abychom od roku 2026 nabízeli již jen vozy schopné bezemisní jízdy, tedy s elektrickým nebo plug-in hybridním pohonem, a ohlas je neuvěřitelný. Po celé Evropě sbírá model prodejní úspěchy i různá ocenění,“ řekl This Woelpern, generální ředitel divize Imports ve Ford of Europe. „Mustang Mach-E GT přinese ještě více emocí. Speciální dovednost značky Ford nabízet praktické, ale řidičsky nesmírně atraktivní vozy vstupuje s tímto modelem do nové, čistě elektrické éry.“





