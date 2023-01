Elektrický Arteon, model ID.7, se pyšní dojezdem 700 km a displejem s uhlopříčkou 38 cm

Volkswagen ID.7 se chlubí dojezdem až 700 km na jedno nabití, prostorným interiérem, dlouhým rozvorem náprav (bez tří centimetrů tři metry) a vylepšeným interiérem, kde nechybí nové ovládání klimatizace, head-up displej s rozšířenou realitou nebo drobnost v podobě osvětleného dotykového posuvníku.





ID.7 přijíždí na scénu! Volkswagen Group of America představí na veletrhu spotřební elektroniky CES (Consumer Electronics Show) ve dnech 5. až 8. ledna 2023 první zcela elektrickou limuzínu na základě modulární platformy pro elektromobily MEB, opatřenou důmyslným maskováním.





Jedinečná technologie vícevrstvého lakování umožňuje částem vozidla vydávat světlo. Systém funguje interaktivně a symbolizuje další krok v digitalizaci budoucího vrcholného modelu rodiny ID. Výhled na tento nový model, který zaujme mimo jiné aerodynamickým designem a dojezdem až 700 kilometrů (WLTP), poskytla již studie ID. AERO3, vystavená poprvé v Číně. Volkswagen Group of America se tak po šesti letech vrací na celosvětově největší odborný veletrh spotřební elektroniky CES s výjimečným produktem.

„S novým ID.7 rozšiřujeme naši nabídku elektrických modelů do vyšších segmentů. Limuzína nabídne špičkovou techniku a kvalitu. ID.7 je jedním z deseti nových modelů, které uvedeme na trh do roku 2026. Naším cílem je mít vhodnou nabídku pro naše zákazníky v každém segmentu,“ říká Thomas Schäfer, předseda představenstva značky Volkswagen.

ID.7 nabídne nové zážitky z cestování díky mimořádně komfortnímu interiéru

Volkswagen reaguje u svého nejnovějšího modelu na základě platformy MEB na zpětnou vazbu od svých zákazníků a v příslušných oblastech nabídne optimalizované ovládání. ID.7 bude mít ve své sériové výbavě řadu inovací:

nový koncept zobrazování

head-up displej s rozšířenou realitou

15“ displej (úhlopříčka 38 cm)

nové ovládání klimatizace integrované do první úrovně informačního a zábavního systému

osvětlený dotykový posuvník

Nový koncept klimatizace s inteligentními výdechy ventilační soustavy poskytne různé funkce. ID.7 rozpozná podle klíčku, že řidič přichází k vozu, a za horkého letního dne zapne chlazení interiéru, resp. za chladného počasí jeho vyhřívání, ještě dřív, než nastoupí. Nově koncipované “Smart Air Vents” (chytré ventilační výdechy) přitom dynamicky usměrňují proudění vzduchu tak, aby docházelo k jeho co nejrychlejší výměně v celém vnitřním prostoru. Jakmile cestující usednou do vozu, může být vzduch přiváděn přímo k jejich tělům. Nebo naopak může být spuštěna nepřímá ventilace. Příslušné funkce nepřetržitě zobrazuje nový velký displej, na němž je mohou uživatelé také aktivovat nebo si jejich individuální nastavení ukládat do paměti. Speciální požadavky se aktivují hlasovými povely. Na „Ahoj Volkswagen, mám studené ruce!“ reaguje ID.7 zapnutím vyhřívání volantu. K rukám začne být navíc cíleně přiváděn teplý vzduch.

Výjimečný koncept maskování je interaktivní

Volkswagen připravil speciální způsob, jak na veletrhu CES v Las Vegas viditelně poukázat na inteligenci nového modelu ID.7. Design limuzíny zakrývá digitální maskování jedinečným lakováním karoserie, díky němuž ID.7 interaktivně svítí. Na povrch karoserie bylo naneseno 40 vrstev laku, které jsou střídavě vodivé a nevodivé. Celkem 22 ploch pod povrchovou vrstvou laku je individuálně napájeno. Tím vzniká elektroluminiscenční efekt, a povrch viditelně svítí. Díky propojení s audiosystémem lze také vizualizovat rytmy rozsvěcováním jednotlivých částí.

QR kódy na kapotě motoru a obou bočních stěnách karoserie slouží jako rozhraní mezi fyzickým a digitálním světem. Motiv QR kódu rozvíjí celé maskování, které zakrývá kontury budoucího sériově vyráběného modelu.

MEB umožňuje aerodynamický design a velkorysý koncept interiéru

ID.7 přebírá designový styl zcela elektrických modelů z rodiny ID. Tvarové řešení limuzíny je charakterizováno aerodynamickými tvary přídě a střechy, které umožňují nižší spotřebu elektrické energie a delší dojezd. Proudící vzduch je otvory na přídi cíleně veden podél vozidla dozadu. Tím vznikají tzv. „vzduchové clony“, jež uklidňují proudění vzduchu po stranách vozu. Klesající linie střechy přispívá k velmi dobrému součiniteli aerodynamického odporu vzduchu modelu ID.7, jehož dojezd bude až 700 kilometrů2 (WLTP).

Stejně jako všechny modely z rodiny ID. vychází i ID.7 z platformy MEB koncernu Volkswagen. Z výhod modulární platformy s krátkými převisy karoserie a dlouhým rozvorem náprav (2,97 metru) těží interiér. Model ID.7 má díky tomu charakter limuzíny vyšší třídy, která v cestujících vyvolává pocit mimořádně velkorysé prostornosti.

Elektrická ofeniva značky Volkswagen: Zákazníkům bylo dodáno již 500 000 vozů na základě platformy MEB

Volkswagen rozšiřuje s limuzínou ID.7 svou úspěšnou rodinu zcela elektrických modelů ID. v segmentu vyšší střední třídy s vysokými objemy prodeje, a zintenzivňuje tak svou elektrickou ofenzivu založenou na strategii ACCELERATE. Volkswagen již dosáhl prvního milníku. Od předání prvních vozů ID.3 zákazníkům v září 2020 dodal Volkswagen prostřednictvím svých dceřiných společností klientům na celém světě již 500 000 vozů rodiny ID. – navzdory přetrvávajícím problémům v dodavatelských řetězcích. Tohoto milníku bylo navíc dosaženo s ročním předstihem oproti původním plánům.





