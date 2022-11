Elektrické Subaru Solterra má české ceny a jeden velký háček

Dva elektromotory, dojezd 465 km, stovka pod sedm sekund, světlá výška 21 cm, terénní schopnosti a velmi bohatá výbava. To je plně elektrické Subaru Solterra, která se v Česku začíná právě prodávat za cenu od 1 580 000 Kč. Má to ovšem jeden háček – na případné zájemce se nemusí dostat, do konce roku má české zastoupení Subaru přislíbeno zhruba dvanáct kusů.





K prodejcům Subaru přijíždí první plně elektrické (BEV) SUV Solterra, které automobilka vyvinula společně se spřízněnou Toyotou. Technologie budou obě firmy sdílet i u dalších elektrických a hybridních modelů, zároveň si však chce Subaru pohlídat, že jeho auta zůstanou dostatečně osobitá.





Při vývoji modelu SOLTERRA, prvního plně elektrického modelu značky, který je určen pro trhy celého světa, se Subaru snažilo překonat různá očekávání zákazníků kladená na elektřinou poháněné automobily a vytvořit praktický vůz, který si mohou zákazníci vybrat s důvěrou. Technika tohoto vozu bude základem i pro budoucí elektrické vozy značky Subaru. Další snahou bylo, aby nový globální model byl skutečným SUV Subaru, tedy automobilem, v němž zákazníci najdou tradiční hodnoty značky Subaru.

SOLTERRA byla navržena jako autentické SUV přátelské k životnímu prostředí, které současně poskytne pro Subaru typické pohodové vlastnění vycházející z léta zdokonalovaného přístupu „Požitek a klid mysli“. V tomto případě ale doplněné o některé nové hodnoty a vlastnosti, jež mohou nabídnout pouze elektřinou poháněné vozy.

První krok do světa elektromobility udělalo Subaru spolu s Toyotou a modely Solterra a bZ4X jsou ve většině ohledů totožné. Solterra se nicméně na rozdíl od Toyoty bude v Evropě prodávat pouze ve verzi s pohonem všech kol, jehož naladění mělo Subaru na starosti. Cílem bylo pohlídat si, že i elektrické SUV bude stále jezdit jako Subaru a jen tak něco ho nerozhází.

Klíčové vlastnosti Subaru Solterra

Dojezd 465 km, resp. 414 km dle specifikace (WLTP).

Světlá výška 210 mm, terénní režim X-Mode s novou funkcí Grip Control (automatická jízda konstantní rychlostí).

Pohon všech kol AWD; systémový výkon 160 kW rovnoměrně rozdělen mezi obě nápravy (dva motory o výkonu 80 kW).

Solterra nabídne prostornější interiér než Outback (rozvor 2850 mm) při délce blízké Foresteru (rozměry 4690 x 1870 x 1650 mm).

Exteriér a interiér

Hladce do přední části integrovaná šestiúhelníková maska vyjadřuje hospodárnost elektrických vozů. Vedle horizontálně orientované masky začínají výrazné a dynamicky navržené blatníky, které svým provedením demonstrují robustnost obvyklou u vozů SUV.

Pro prostorný interiér je charakteristická nízká palubní deska s hlavními přístroji, které jsou poprvé u Subaru umístěné vysoko na ní a viditelné při pohledu přes volant.

Globální platforma e-SUBARU Global Platform

Novou platformu e-Subaru Global Platform, určenou výhradně pro elektrické vozy, jsme vyvinuli společně s Toyota Motor Corporation. Využili jsme při tom naše rozsáhlé zkušenosti s oceňovaným technickým základem našich vozů: Subaru Global Platform.

Elektrická platforma e-Subaru Global Platform se vyznačuje mimořádnou jízdní dynamikou přinášející vysokou úroveň stability a obratnosti, která zcela přesně odpovídá řidičovým pohybům volantem.

Akumulátor dodávající energii elektrickému pohonu je umístěn v podlaze vozu, kde je součástí jeho nosné struktury. Přispívá tak nejen k nízkému těžišti, ale také k mimořádně vysoké tuhosti a pevnosti celé karoserie.

Jízdní dynamika/pohon všech kol AWD

SOLTERRA je vybavena systémem pohonu všech kol využívajícím pro pohon každé z náprav jeden samostatný elektromotor. Subaru do vývoje tohoto typu pohonu všech kol vložilo své dlouhodobé zkušenosti se systémy AWD a kontrolou rozdělování točivého momentu mezi jednotlivá kola. Model SOLTERRA plně využívá nových možností daných rychlostí reakcí elektrických motorů a možností plně variabilního rozložení hnacích sil mezi přední a zadní nápravu. Díky tomu dokáže maximalizovat efektivitu využívání dostupné přilnavosti každého ze čtyř kol a poskytnout tak svým řidičům jistotu a klid.

Stejně jako je tomu o ostatních SUV modelů Subaru, i SOLTERRA je vybavena systémem X-MODE, který přináší více kontroly při jízdě na nezpevněných površích. Další zlepšení jízdního projevu dodává nová funkce Grip Control, která umožňuje stabilní jízdu konstantní rychlostí na různých typech nezpevněných povrchů.

Bezpečnost

Tvar každé části nosné struktury karoserie i jejich materiály byly navrženy na míru pro dané použití, takže nosná část modelu SOLTERRA je lehčí a současně vykazuje vyšší úroveň ochrany posádky, pokud dojde k nárazu.

V případě kolize přenese nosná struktura energii nárazu do dalších částí karoserie, kde bude účinně pohlcena. Tím je zajištěna nejen ochrana cestujících ve vozidle, ale také komponentů vysokonapěťového elektrického pohonu.

Nový model byl vyvinut společnými silami automobilek Subaru a Toyota, které v září 2019 uzavřely novou obchodní a kapitálovou alianci. Pod heslem „Vyrábějme společně stále lepší automobily“ spojily technologie a své znalosti v různých oborech. Inženýři obou společností model SOLTERRA vyvíjeli společně, a zároveň se vzájemnou přátelskou rivalitou.

Technické údaje modelu SOLTERRA

Motor: Dvojice synchronních střídavých elektromotorů (80kW), jeden pro přední nápravu, druhý pro zadní nápravu.

Systémový výkon: 160 kW

Maximální točivý moment: 168,5 Nm

Maximální rychlost: 160 km/h

Zrychlení (0-100 km/h): 6,9 s

Spotřeba elektrické energie dle WLTP 160-178- 179 Wh / 100 km dle specifikace

Kombinované emise CO2: 0 g/km

Dojezd dle WLTP: 465 km, resp. 414 km dle specifikace

Typ trakční baterie: litium-iontová

Kapacita: 71,4 kWh

Napětí: 355,2 V

Počet článků: 96 ks

Max. nabíjecí výkon střídavý proud (AC): 7 kW

Max. nabíjecí výkon stejnosměrný proud (DC): 150 kW

Převodové ústrojí

Symmetrical AWD: Dvojice synchronních střídavých elektromotorů, jeden pro přední nápravu, druhý pro zadní nápravu. Mikroprocesorem řízená distribuce výkonu.

Převodovka: EV transaxle (eAxle) – Skládá se ze soukolí, které zesiluje a přenáší hnací sílu motoru. Obsahuje redukční převod (3 hřídele, 2 stupně redukčního převodu – předlohový a koncový převod) a diferenciál.

Rozměry a hmotnosti

Celková délka: 4690 mm

Celková šířka: 1860 mm

Celková výška: 1650 mm

Rozvor: 2850 mm

Rozchod vpředu/vzadu: 1600/1610 mm

Minimální světlá výška: 210 mm

Nájezdový úhel – vpředu/vzadu: 17,7°/25,4°

Přejezdový úhel: 18,2°

Objem zav. prostoru: 452/441 l (po spodní hranu oken dle specifikace)

Pohotovostní hmotnost: 2010/2110 kg dle specifikace

Maximální hmotnost přívěsu: 750 kg

Řízení: Hřebenové s elektrickým posilovačem

Přední náprava: Vzpěry McPherson, vinuté pružiny

Zadní náprava: Double wishbone typ, vinuté pružiny

Poloměr otáčení: 5,6 m

Brzdy: Kotoučové s vnitřním chlazením vpředu i vzadu

Kola/Pneumatiky: 235/60 R18 103H, 7,5J x 18 nebo 235/50 R20 104V, 7,5J x 20 dle specifikace

Subaru Solterra je v prodeji v České republice od listopadu 2022. V konfiguraci vždy s pohonem všech kol budou tři úrovně výbavy Comfort, Executive a Executive+. Již v základní specifikaci Comfort je k dispozici kompletní bezpečnostní výbava, vyšší specifikace pak nabízejí například větší 20“ kola, kožený interiér, audio Harman/kardon či panoramatickou střechu.

Katalogové ceny zcela nové typové řady Subaru odrážejí nově použitou techniku pohonu a podvozkové platformy, novou verzi bezpečnostních systémů i vysoký stupeň výbavových prvků.

Solterra COMFORT – 1 580 000 Kč

Solterra EXECUTIVE – 1 660 000 Kč

Solterra EXECUTIVE+ – 1 700 000 Kč

příplatek za barvu karoserie: 12 000 Kč





