Test: Subaru Outback 2.5i ES Field - nic lepšího neseženete

Najít auto ve kterém se můžete pohybovat po jakémkoli povrchu naprosto komfortně není jednoduché. V podstatě neexistuje naprosto univerzální vůz, který by vše zvládal bez chyby. Tedy kromě jediného.





Subaru Outback. To je on. Japonský stroj, kterému nedělá nic problém a je v aktuální nejnovější generaci zbaven všech nedostatků, kterými trpěly jeho předchůdci. V kabině nechybí dostatek prostoru ani nejmodernější možná výbava. A s bezpečností je na tom tohle Subaru dále, než většina prémiových konkurentů. Nevěříte, tak čtěte pozorně.





Od testu Outbacku jsme v redakci neočekávali nic zvláštního. Po zkušenostech s předchůdcem jsme věděli o jeho výborných schopnostech mimo vozovku, o slušném cestovním komfortu a skvělé ergonomii. Šestá generace Outbacku totiž přijela s novým digitálním interiérem, přičemž lidé v Subaru vše důkladně promysleli. Přechod na výškově umístěný tablet se podle nás povedl. Není potřeba žádného dlouhého zkoumání, ovládání je jednoduché. Například ovládání teploty se provádí buď fyzickými tlačítky nebo dotykově na obrazovce. Stejně tak hlasitost audiosoustavy se upravuje nepřekonatelným kruhovým ovladačem. Dominantní 11,6” dotykový HD displej zobrazuje v horní části jízdní údaje, ve střední pak hlavní funkce infotainmentu, přičemž spodní pás je vyhrazen klimatizaci. Přehledné a funkční. Ikony jsou navíc dostatečně velké a umístěné daleko od sebe, takže ani při jízdě mimo silnici bez problémů trefíte požadovanou ikonu. Na každou funkci se navíc dostanete maximálně pomocí dvou kliků.

Ze zajímavé výbavy si lze dopřát prémiové audio Harman-Kardon s dvanácti reproduktory, kůži Nappa nebo kamery pro sledování prostoru okolo vozu (vše spojené s výbavou Touring). Lidem žijícím aktivně japonská automobilka nabízí výbavový stupeň Field, který má sedadla potažená syntetickou tkaninou StarText s atraktivním zeleným prošíváním. Látka připomíná kůži, je ovšem plně umyvatelná a odolnější. Výsadou výbavy Field jsou černě provedené ochranné prvky předního i zadního nárazníku nebo podélné ližiny s nosností až 318 kg na místě (za jízdy 100 kg). Ostatní verze se spoléhají na výsuvné příčníky s nižší nosností(185 kg za jízdy, za jízdy 67,5 kg).

Outback aktuálně pořídíte ve čtyřech výbavových stupních – Active, Comfort, Field nebo Touring, přičemž již v základu nechybějí aktivní natáčecí Bi-LED přední světlomety, LED mlhovky, elektricky ovládaná a sklopná vnější zpětná zrcátka, 18“ kola z lehkých slitin, kožený volant, elektricky nastavitelná sedadla vpředu, elektricky ovládaná okna, bezklíčový vstup, dvouzónová automatická klimatizace, vyhřívaný multifunkční volant, vyhřívání předních a zadních sedadel, multimediální systém s 11,6“ obrazovkou s šesticí reproduktorů, funkcemi Android Auto a Apple CarPlay a navigací, adaptivní tempomat, aktivní udržování v jízdním pruhu, hlídání mrtvých úhlů, automatické přepínání tlumených a dálkových světel, osm airbagů nebo zadní parkovací kamera.

Kromě toho u Outbacka nechybí EyeSight nové čtvrté generace, což je bezpečnostní systém s dvojicí kamer, které sledují dění před autem a v případě potřeby elektronika adekvátně zasáhne. Novinkou je téměř dvojnásobně velké zorné pole kamer a celá řada vylepšených bezpečnostních funkcí. Kamery jsou integrovány přímo na čelním sklu a kromě vylepšeného adaptivního tempomatu s funkcí udržování vozu uprostřed jízdního pruhu je umí systém rozpoznat nejen dopravní značky, ale také dělící čáru nebo neoznačenou krajnici. Outback dokáže eliminovat střet s protijedoucím vozidlem či chodcem při odbočování. Novinkou u Subaru je také systém RAB, který dokáže zastavit vůz před překážkou při couvání. Kamera nechybí ani uvnitř vozu, ta dokáže rozpoznat obličej řidiče a nastavit mu sedadlo, volant, klimatizaci nebo zpětná zrcátka. Jednou se zaregistrujete a už se nemusíte o nastavování starat. A během jízdy dávají kamery pozor, jestli jste v pořádku a sledujete dění na silnici.

Co se týče rozměrů, tak si zvýšené kombi zachovalo rozvor 2 745 mm. Díky novým nárazníkům však povyrostlo na délku o 50 mm na výsledných 4 870 mm. Nový Outback je také o něco málo širší než minulá generace a nepatrně vyšší. Drobného zvětšení se taky dočkal kufr, ten teď pojme v základu 561 litrů a je do něj lepší přístup díky širším pátým dveřím. Ve výbavě nechybí bezdotykové elektrické ovládání víka zavazadelníku, to se provádí jednoduchým pohybem lokte nebo ruky u senzoru zabudovaného do znaku. Odpadá tedy trapné kopání nohou pod zadní nárazník. Kromě toho se podařilo vylepšit krycí roletku v zavazadelníku, tu lze odsunout jedním pohybem. Palivová nádrž si polepšila o tři litry objemu, na výsledných 63 litrů.

Motor je vždy párován s CVT převodovkou Lineartronic, která prošla zásadní modernizací. Nyní má osm virtuálních stupňů místo sedmi a díky novému hydraulickému systému se podařilo snížit ztráty o více než 20 %. Na dálnici se pak motor v závislosti na okolním terénu převaluje kolem hranice dvou tisíc otáček. Spotřeba po 600 ujetých kilometrech se ustálila na hodnotě 7,9 l/100 km, což ve srovnání s předchůdci je velké zlepšení. V této hodnotě je započtena i svižnější jízda s průměrnou spotřebou 9,1 l/100 km. S Outbackem jsme jezdili po ucpané Praze, v lehkém terénu ale i rychleji po dálnici.

Podvozková platforma má vyšší podíl vysokopevnostní oceli a měla by v případě nárazu absorbovat o 40 % více energie. Dle automobilky došlo ke zvýšení tuhosti karoserie v ohybu o 90 %, torzní tuhosti o 70 % a tuhost zadního pomocného rámu se zvýšila dokonce o 100 %. Díky tomu působí Outback stabilně a naprosto jistě při všech manévrech. Podvozek je návykový. Funguje totiž tak dobře, že časem nebudete vůbec zpomalovat na rozbité vozovce a dokonce nebudete ani brzdit před retardéry. Outback všechny tyhle a podobné nástrahy překonává tak klidně, až se to nechce věřit. Tuhá karoserie v kombinaci s tlumiči s dostatečným zdvihem zaručují příjemně plavnou a ničím nerušenou jízdu, a to třeba i po tankodromu. Houpání se zde nedostavuje, takže se nemusejí bát ani žaludkově labilnější jedinci. Přidáte-li k tomu fantastické odhlučnění, stojí rázem před Vámi zvýšené kombi, ve kterém budete jako v bavlnce. A nebude se Vám chtít vystoupit.

Ač tohle Subaru svou zavalitou karosérií nevypadá, nechá si líbit i ostré zacházení. Můžete si to valit po okresce, škubnout razantně volantem a zvýšené kombi to ustojí s naprosto ledovým klidem. Hbitě mění směr a drží se sveřepě zvolené stopy. Je to až nelogické, kam japonští konstruktéři na nové podvozkové platformě posunuli jízdní dovednosti nového Outbacku.

Závěrem testu se musíme přiznat. Subaru Outback se nám nechtělo vůbec vracet, a to dokonce tak hodně, že v den vrácení jsme zvolili o dvě stovky kilometrů delší trasu. Jen proto, abychom co nejdéle mohli zažívat mechové a naprosto uvolněné svezení. Tak hodně nás Outback při jízdě uspokojoval. Za necelého 1,2 milionu korun v podstatě neseženete žádné podobně schopné kombi.

Plusy (+)

prostornost

bohatá výbava

jízdní vlastnosti na jakékoli povrchu

systém Eyesight

univerzálnost

spotřeba paliva

výhled z vozu

zachování tlačítek

světlá výška (prostupnost terénem)

přední světla skvěle svítí

Mínusy (-)

minimální možnosti konfigurace

nemáme ho v garáži

Technické údaje Subaru Outback 2.5i Field MR 2022 Motor: benzínový čtyřválec Boxer Objem motoru: 2498 ccm Výkon: 124 kW (169k) / 5000-5800 ot./min. Točivý moment max.: 252 Nm / 3800 ot./min. Max. rychlost: 193 km/h Zrychlení 0 – 100 km/h: 10,2 s Spotřeba - město (NEDC): 10,2 l/100 km Spotřeba - mimo město (NEDC): 6,5 l/100 km Spotřeba - kombinovaná (NEDC): 7,4 l /100 km Objem pal. nádrže: 63 l Délka/šířka/výška: 4870/1875/1670 mm Rozvor: 2745 mm Zavazadelník: 561/1822 l Provozní/celková hmotnost: 1721/2200 kg Základní cena: 1 085 000 Kč (Active) Cena test. modelu: 1 180 000 Kč (Field)





