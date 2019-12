Dacia se vrací ve velkém k pohonu LPG a slibuje dojezd přes 1000 km

Po ukončení výroby na konci roku 2018 se vrací verze s pohonem na LPG do nabídky značky Dacia. LPG bude moci spalovat Duster, Logan, Logan MCV a Sandero. LPG bude dostupné výhradně v kombinaci s novým motorem 1,0 TCe a pohonem předních kol.





Pohon na LPG se dostává do nabídky modelů Duster, Sandero, Logan a Logan MCV. Zároveň je u těchto modelů dostupný v širokém spektru výbavových stupňů. U modelu Duster jsou to verze Essential, Comfort a Prestige a to u variant s pohonem 4x2. Modely Sandero a Logan MCV nabízejí pohon LPG k výbavovým stupňům Open, Arctica a Stepway. Shodnou nabídku, vyjma varianty s výbavou Stepway, najdeme i u modelu Logan, pohon na LPG je zde dostupný s výbavami Open a Arctica.





Pohon na LPG je dostupný výhradně v kombinaci s novým motorem 1,0 TCe. Tento motor byl už od počátku vývoje konstruován pro pohon na LPG. Dosavadní výhody LPG zůstávají zachovány. Vozidlo s pohonem na LPG dosahuje nižších provozních nákladů, vykazuje ekologičtější provoz a vzhledem k tomu, že disponuje dvěma nádržemi na palivo, má i vysoký dojezd. Nově má však motor s LPG vyšší točivý moment oproti konvenční verzi.

Vozidlo s pohonem LPG je dvoupalivové a disponuje 2 specifickými systémy vstřikování paliva, stejně jako 2 nádržemi - jedna na benzín a jedna na LPG. Dojezd na jedno tankování je díky tomu až 1000 km. Může být provozováno buď na benzín nebo na LPG. Pokud dojde palivo LPG v nádrži, systém přejde automaticky na benzínový pohon. Řidič může kdykoliv za jízdy přepnout z benzínu na pohon LPG a naopak pomocí přepínače na palubní desce. Objem zavazadlového prostoru zůstává zachován díky instalaci nádrže na LPG v místě pro rezervní kolo, ve voze je sada lepení. Používáním LPG dochází v porovnání s benzínem k redukci přibližně 12 % emisí CO2, jednoho z plynů zodpovědného za skleníkový efekt.

Výhody tovární verze LPG oproti dodatečným zástavbám jsou zejména v zachování plné tovární záruky na 3 roky nebo 100 000 km, dále je kontrola systému LPG zahrnuta do standartního programu údržby a navíc se automobilu s továrním LPG zvyšuje zůstatková hodnota – nádrž na LPG není nutné po 10 letech měnit jako je tomu u dodatečných přestaveb.

Postupně se daří odstraňovat i další překážky v užívání vozidel s pohonem na LPG – vjezd do podzemních garáží je pro vozidla s pohonem LPG povolen za předpokladu, že má garáž příslušné vybavení (odvětrávání, indikátor úniku plynu).

Rozšíření vozidel s pohonem na LPG už je dnes poměrně významné. V Evropě zaujímají tyto vozidla 2,9% podíl na trhu. Celkem se jedná o 7,8 milionu vozidel, z toho přibližně 180 tisíc jich je jen v České republice. Poměrně rozšířená je i infrastruktura spojená s provozováním vozidel na LPG. V Evropě již je skoro 35 tisíc plnících stanic, z toho v ČR 936.





redakce

Vyhledat vozidla v inzerci: Dacia

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek