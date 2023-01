Dacia Spring má novou výbavu Extreme a výkonnější elektromotor

Spring ve výbavě Extreme nahrazuje výbavu Expression, kterou si vybralo více než 8 z 10 soukromých zákazníků. S novou motorizací ELECTRIC 65 má Spring Extreme dojezd 220 km ve smíšeném cyklu WLTP (a 305 km v městském cyklu WLTP).





Na bruselském autosalonu představí Dacia zcela nový výbavový stupeň Extreme modelu Spring, který otevírá novou úroveň outdooru modelů Dacia. Tento stupeň výbavy nakonec doplní další tři modely značky (Sandero Stepway, Duster a Jogger).





Spring Extreme je nyní k dispozici ve zcela nové břidlicově modré barvě a s řadou exkluzivních designových prvků.

Exteriér:

Měděně lakované prvky na střešních lištách, krytech zrcátek, středech kol, logu Dacia na dveřích zavazadlového prostoru a pod světlomety vpředu

Polep s topografickým vzorem na předních a zadních dveřích, odkaz na charakteristický šnorchl mezi dveřmi a předními blatníky

Chrániče dveřních prahů s topografickým vzorem

Interiér:

Přední gumové rohože s topografickým vzorem

Měděně lakované prvky na výplních předních dveří, okolí výdechů klimatizace, okolí displeje

Měděné prošívání sedadel

Znak Dacia Link na předních sedadlech

S uvedením výbavového stupně Spring Extreme představuje Dacia také novou motorizaci ELECTRIC 65 (65 k/48 kW). Tento nový motor, který je k dispozici pouze pro Spring Extreme, v kombinaci s novým reduktorem, který snižuje otáčky motoru a přenáší točivý moment na kola, zajišťuje lepší zrychlení a akceleraci pro všestrannější využití.

S touto novou motorizací ELECTRIC 65 má Spring Extreme dojezd 220 km ve smíšeném cyklu WLTP (a 305 km v městském cyklu WLTP). Motor ELECTRIC 45 (45 k/33 kW) zůstává spojen s užitkovou verzí Spring Cargo.



Spring, který byl uveden na trh pro širokou veřejnost na jaře 2021, zpřístupnil elektromobilitu co největšímu počtu lidí. Jednoduchý, zábavný a efektivní – je ideálním společníkem pro každodenní cestování. Od jeho uvedení na trh bylo objednáno více než 100 000 kusů, z nichž tři čtvrtiny připadají na soukromé zákazníky.

Spring je dokonale dimenzován pro městské potřeby zákazníků:

denně ujedete 31 km průměrnou rychlostí 26 km/h.

v 75 % případů se Spring nabíjí doma v průměru 3,5 hodiny.

Spring navíc dokonale vyhovuje specifikacím sdílení automobilů a očekáváním profesionálů. Od podzimu 2022 je v několika zemích tento model k dispozici i v užitkové verzi Spring Cargo, která umožňuje profesionálům, řemeslníkům a doručovatelům neomezený přístup do center měst. Ať už jde o doručování tzv.« na poslední míli », nebo obecněji o přepravu nákladů, Spring Cargo v sobě spojuje úsporu energie a rozpočtu, jízdní komfort a bezemisní mobilitu.



"Za necelé dva roky se díky zákazníkům stal Spring jedním z lídrů na trhu elektromobilů, přičemž od uvedení na trh bylo zaznamenáno více než 100 000 objednávek. V roce 2022 by měl Spring obsadit jednu z nejvyšších příček nejrpodávanějších elektromobilů pro soukromé zákazníky. Je nejprodávanějším elektromobilem ve Francii. Spring často původně pořízen jako druhé auto do domácnosti, se stal hlavním dopravním prostředkem na všední dny pro 90 % domácností s alespoň dvěma automobily. Odvážný a vizionářský Spring dokonale odpovídá potřebám svých zákazníků v oblasti mobility", Xavier Martinet, SVP Marketing Sales & Operations.





