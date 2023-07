Test: Dacia Jogger 1.0 TCe Extreme – vůz stvořen pro rodiny

Najít správný rodinný vůz s omezeným rozpočet je vcellku věda. Vozy typu Sharan vymizela a záchranou ještě nedávno byly užitkáče typu Berlingo. Ty ovšem mizí z trhu taky. Co tedy pro rodinné potřeby zbývá?





Dacia změnila image a své modely posunula o level výše. Nejen zpracováním, ale také cenovkou. A my zjišťovali, zda se vyplatí přemýšlet nad nejnovějším přírůstek v podobě Joggeru, navíc v nejvyšší možné specifikaci s cenovkou atakující půl milionu korun.





Dacia nabízí Jogger ve třech výbavových stupních – Essential, Expression a Extreme. A právě posledně jmenovaná se stala předmětem našeho testu. Zkoušený Jogger zdobila tmavě zelená barva Dusty, která přijde v rámci příplatkové výbavy na 15.700 Kč. V nejvyšší výbavě pak dostanete šestnáctipalcová litá kola Mahalia v černém lakování. Ve výbavě nechybí automatická klimatizace, elektrická okna vpředu i vzadu, stolky na zádech předních opěradel, zadní parkovací senzory a couvací kamera, dešťový senzor, atd. Potěší netradičně umístěný USB vstup nahoře na palubní desce. Slouží pro nabíjení telefonu v originálním držáku.

Klimatizace se ovládá klasicky, hlasitost rádia na zvláštní páčce pod volantem, tempomat na volantu. Centrální obrazovka je digitální, dotyková a má příjemnou grafiku. Pozici za volantem najdete překvapivě rychle, nic nemusíte dlouze štelovat. Trojmístná lavice ve druhé řadě je dělená v poměru 2/3:1/3 a sedadla lze překlápět směrem dopředu za opěradla předních sedadel. Díky tomu vykouzlíte dodávkovitý prostor o objemu 1.819 litrů s téměř dvoumetrovou ložnou plochou. Nutno upozornit, že kabina v sedmimístném uspořádání nabídne zavazadlový prostor pouhých 160 litrů. Pětimístná varianta nabídne v základu 708 litrů. V kufru pozlobí náchylnější plasty k poškrábání a celkově horší dílenské zpracování.

Praktický nápadem jsou modulární střešní lišty, které je možné upravit jen několika otočeními klíče na příčníky. Unesou až 80 kilogramů. Je ale potřeba povolit čtyři šrouby a pak je zase utáhnout.

Dacia Jogger nemůže mít automat ani pohon všech kol a ani žádný větší motor než tříválec. Jak to vadí v praxi? Turbodmychadlem přeplňovaný motor s hliníkovým blokem, vodou chlazenými výfukovými svody, přímým vstřikováním a variabilním časováním ventilů ze zdvihového objemu 999 kubických centimetrů produkuje nejvyšší výkon 81 kW v rozmezí 5.000 až 5.250 ot./min. a maximum točivého momentu 200 Nm dostupného mezi 2.900 až 3.500 ot./min. Sedmimístný Jogger se podle technických údajů výrobce rozjede až na 183 km/h a z nuly na 100 km/h akceleruje za 11,2 sekundy. Oba motory Dacia dodává výhradně s šestistupňovou manuální převodovkou.

Testované silnější provedení Joggeru naprosto dostačuje i za plného obsazení, jelikož ani plně naložená Dacia neváží přes 1,9 tuny. V podstatě se jedná vzhledem k robustní stavbě o velmi lehký vůz. Samozřejmě tu máme aerodynamické a jiné jízdní odpory, ale Jogger působí čiperně. Z nízkých otáček se sbírá ochotně a nejlepší práci tříválec odvádí okolo třech tisíc otáček, kdy příjemně zatahuje. Pochopitelně se nejedná o žádné dramatické zrychlování, ale kamion předjedete stále důstojně. Jogger rozhodně nezasypává řidiče emocemi, je pouze cestovním prostředkem z bodu A do bodu B. Tříválec nás překvapil spotřebou paliva, když po Praze dokázal jezdit do sedmi litrů a závěrečná spotřeba po osmi stovkách kilometrů činila 5,7 l/100 km. Pokud budete jezdit na pohodu, lze se dostat mimo město v rychlostech do 100 km/h se spotřebou pod hranici pěti litrů.

Dacia Jogger stojí na koncernové platformě CMF-B, která je společná třeba s třetí generací modelu Sandero. Pro Jogger je speciálně upravená a zesílená v části motorového prostoru i kabiny, aby se zachovala bezpečnost a zvýšila robustnost a výdrž vozu. Mnohá SUV pak Jogger poráží světlou výškou rovných 200 mm.

Řízení je spíše dodávkovité, ale odpor spojky téměř nulový a chod řadící páky nepřesný. U testovaného kusu se nám řadička zadrhávala, zejména pak mezi druhý a třetí a pátým a šestým rychlostním stupeň. Řazení rozhodně není hladké, lze si na něj ale zvyknout. Škoda. Oproti tomu silnější brzdy pojící se s výkonnějším motorem bohatě stačily a dobře se dávkovaly. Dlouhý rozvor (2.898 mm) kladně přispívá s velmi dobré stabilitě. V zatáčkách si vede vcelku dobře. Podvozek je přiměřeně komfortní a celkem stabilní, rozhodit ho dokáže až série nerovností. Jogger není ani moc citlivý na boční vítr a chová se nezáludně. Jen stejně jako motor opravdu není určen svižně jezdícím řidičům. V noci nepotěší halogenová dálková světla, dosvit ale mají dobrý.

Základní cena pětimístné varianty startuje na částce 417.500 Kč, sedmimístné provedení na 440.500 Kč. V obou případech se o pohon stará slabší litrový tříválec Eco-G100 s možností pohonu na LPG a výkonem 74 kW. Námi zkoušený silnější tříválec TCe 110 (výkon 81 kW) přijde minimálně na 475.000 Kč. Je totiž dostupný až od druhého výbavového stupně Expression, za sedm míst se připlácí 23 tisíc korun. Testovaný vrchol nabídky (silnější motor + sedm sedadel + výbava Extreme) je pak otázkou 523.500 Kč, přičemž my se těšili navíc z příplatkové výbavy. Ve voze nechyběla přední vyhřívaná sedadla (5.000 Kč), rezervní kolo (4.000 Kč), paket Media Nav Plus (8.000 Kč) nebo paket Technologie Extreme (10.000 Kč). Prvně jmenovaný balíček nás obohatil o rádio DAB, navigaci, zrcadlení chytrého telefonu přes kabel a 6 reproduktorů. Druhý paket se postaral o přítomnost elektronické parkovací brzdy, středové loketní opěrky, systému hlídání mrtvého úhlu nebo přední parkovací senzorů. To vše za konečných 565.700 Kč.

Model Jogger už dávno není Dacií, na které by byla znát pořizovací cena. Nebýt nepřesného zadrhávající řazení, tak tento model nemá závažnější chybu. Živý litrový motor bohatě stačí na poměrně lehký vůz a navíc jezdí překvapivě úsporně. Joggeru k naprostému ideálu tedy chybí přesnější řazení nebo posuvná druhá řada sedadel. Záleží na potřebách, ale osobně bychom zvolili pětimístný Jogger se silnějším motorem a obrovských kufrem.

Plusy:

prostorná a variabilní kabina

sedm míst

ergonomie

spotřeba paliva

pořizovací cena

živý motor

Mínusy:

vibrace motoru na volnoběh

nepřesné zadrhávající řazení





redakce

Vyhledat vozidla v inzerci: Dacia

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek