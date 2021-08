Čím jezdí sportovní rybář Jakub Vágner?

Sportovní rybář, moderátor, cestovatel a „profesionální dobrodruh“ Jakub Vágner zůstává věrný značce Ford. Svůj osvědčený Ranger Wildtrak nyní vyměnil za nejnovější model, poháněný motorem 2.0 EcoBlue Bi-Turbo o výkonu 157 kW (213 koní).





„Mé první auto byl také pickup, Ford F-150, a Ranger mu je vlastně velmi podobný. Je to praktický parťák na cesty a pro mě ideální kompromis na daleké cesty, ale i tahání lodě a těžší terén,“ vysvětluje Vágner, proč zvolil právě tento model. „Aktuálně s ním plánuji vyrazit na expedici do Španělska. Moc se na to těším,“ dodal.





Na novém Rangeru Jakub Vágner nejvíce oceňuje suverénní dynamiku dvojitě přeplňovaného motoru, stejně jako vynikající užitné vlastnosti: „Nový Ranger mi díky motoru bi-turbo přijde rozhodně živější, což je cítit hlavně na dálnici. Skvělá je také obrovská povolená hmotnost přívěsu a co si opravdu užívám, je hardtop. Díky němu mám hned více místa na veškeré vybavení.“

Nejprodávanější pick-up v Evropě přitom není jediným vozem značky Ford v garáži úspěšného rybáře. Na delší výpravy po Evropě si Vágner letos pořídil dalšího „člena štábu“, velkoprostorový Ford Tourneo Custom v outdoorovém provedení Active. „Poprvé v životě zažívám pocit, který jsem nikdy neznal. Mám naloženo úplně všechno, co potřebuji, a auto je stále poloprázdné,“ neskrývá Vágner nadšení z přepravní kapacity Tournea Custom. „Dříve jsem jezdil nacpaný až po střechu, takže komfort cestování je tady úplně někde jinde, obzvláště pokud jedete na delší dobu a v autě i přespáváte.“

Jakub Vágner proslul díky rybářskému pořadu Fish Warrior, vysílanému televizní stanicí National Geographic Channel. Účinkoval také v populární televizní taneční soutěži StarDance. Jako rybář získal hned několik světových rekordů. Od roku 2020 je ambasadorem značky Ford pro oblast užitkových vozů.

„Spolupráce s Jakubem Vágnerem si velmi ceníme od samého začátku. Na svých cestách toho s Fordem Ranger zažili a fanouškům ukázali už spoustu, a nás těší, že Jakub Rangera dokáže využít opravdu na maximum, a je tak jeho ambasadorem v pravém slova smyslu. Rozšíření Jakubovy garáže o Ford Tourneo Custom Active je samozřejmě skvělá zpráva, věříme, že si soužití s jedním z našich nejprodávanějších modelů bude užívat“, dodává Libor Beneš, Country Manager českého Fordu.





redakce

Vyhledat vozidla v inzerci: Ford

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek