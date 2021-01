Chystáte se na hory autem? Pořiďte si střešní nosič

Chystáte se na hory autem, ale lyžařské vybavení se vám nevejde do zavazadlového prostoru? Praktický střešní nosič snadno a rychle připevníte ke střeše auta a přepravíte jím až 6 párů lyží nebo 3 snowboardy. Jak vybrat ten správný střešní nosič?





Proč si pořídit střešní nosič

Střešní nosič vám umožní pohodlně přepravit nejen lyže, ale také běžky nebo snowboard. Do kufru svého auta tak naskládáte o to více zavazadel, které byste jinak neměli kam uložit. Nainstalovat nosič na střechu auta navíc zvládnete během pár minut – buď ho připevníte na takzvané příčníky, nebo přímo ke střeše auta, pokud jste zvolili magnetickou variantu.





Kolik lyží nosič pojme

Základní typ střešního nosiče funguje podobně jako kleště. Jednoduše jej rozevřete, na spodní část položíte lyžařské vybavení a zavřete – vrchní část vybavení stiskne a drží. Takovýmto nosičem běžně přepravíte 4 páry lyží nebo 2 snowboardy, výjimečně až 6 párů lyží.

Druhý typ nosiče je vybaven očky nebo kleštinami, kterými se lyže jednoduše provléknou. Jsou speciálně tvarované pro lyže, v některých případech se k nim však dají uchytit i hůlky. Každý nosič tak převeze 2 páry lyží, respektive lyží a hůlek.

Který typ nosiče zvolit? Nechte si poradit od lidí, kteří si střešní nosič pořídili před vámi. Jejich recenze najdete na Heurece, kde máte zároveň k dispozici širokou nabídku nosičů, ze které si jistě vyberete.

Jak do nosiče uchytit lyže

Lyže a běžky vkládejte do nosiče tak, aby jejich špičky směřovaly dozadu, tedy ke kufru auta. Snížíte tak odpor větru při jízdě, který jednak zvyšuje spotřebu benzinu a druhak může vést k vibrování a poničení vybavení.

Zabezpečení nosiče a lyží

Uzamykatelný střešní nosič oceníte, kdykoliv se od svého auta s lyžařským vybavením budete muset vzdálit. Ve většině případů lze uzamknout jak lyže k nosiči, tak samotný nosič k takzvaným hagusům neboli podélným nosičům na střeše auta. Budete tak mít zaručeno, že vaše lyžařské vybavení zůstane tam, kde ho necháte.

Střešní nosič, nebo box?

Přemýšlíte, zda raději neinvestovat do střešního boxu? Vzhledem k jeho rozměrům do něj umístíte nejen lyže či snowboardy, ale také další lyžařské vybavení, zavazadla nebo třeba složený dětský kočárek. Ve voděodolném a uzamykatelném boxu je veškerý náklad po celou cestu v bezpečí, nehrozí ani jeho poničení nebo zašpinění. Na rozdíl od nosiče se navíc nejedná o sezónní záležitost – střešní box se vám bude hodit i v létě při cestě k moři. Otázkou tedy je, zda střešní box dostatečně využijete a vyplatí se vám do něj investovat.

Pokud se zrovna chystáte vyrážet na hory, dávejte na silnicích pozor. Počasí je momentálně dost proměnlivé, a nějaké poškození vozu vlivem nepozornosti by se vám nemusela vyhnout. Samozřejmě nemusí jít jenom o nepozornost vaši. Pro takové případy vám poslouží kamera do auta. Bohužel ne jako prevence nehody, spíše vám může ve výsledku ušetřit podstatnou část peněz, které byste jinak museli vynaložit za opravy auta.

