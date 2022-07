Ceny ojetých vozidel znovu rostly, nejprodávanějším modelem opět Škoda Octavia

V prvním pololetí letošního roku rostly ceny aut. Průměrná cena za ojeté auto vzrostla meziročně o 18 procent na 289 000 Kč. Průměrné stáří prodávaných vozů vzrostlo z 9,1 roku na 9,5 let. Podíl aut s českým původem meziročně klesl ze 48 procent na 42 procenta. Nejvíce se prodávaly opět vozy Škoda Octavia. Vyplývá to z analýzy trhu společnosti Cebia.





Většina ojetých osobních vozidel, která se letos prodávala, měla zahraniční původ. Podíl aut s českým původem tvořil 42 procent nabídky, a to znamená, že meziročně došlo k dalšímu poklesu zastoupení českých vozů na trhu. Ještě loni byl totiž jejich podíl téměř 48 procent. Rostl naopak podíl aut s deklarovaným německým původem, který letos za první pololetí dosáhl téměř 22 %, což byl meziroční nárůst o zhruba 3 procenta. Zvýšil se také podíl vozidel dovezených z Rakouska, které se svým počtem prakticky dotáhly na vozy dovezené z Itálie, jejichž podíl meziročně naopak klesl. Podíl aut ze Slovenska se meziročně více než zpětinásobil na 2,2 procenta.





V letošním roce se ze zahraničí dovezlo o 5 763 ojetých osobních aut více než ve stejném období loni, což představuje nárůst o 6,9 procenta. Celkově se letos v prvním pololetí registrovalo v České republice 89 307 dovezených osobních ojetých aut. To znamená, že se jejich počty vrátily na úroveň před pandemií koronaviru. Průměrné stáří těchto vozidel dosahovalo 10,6 roku, přičemž podíl vozidel starších 10 let činil 51,56 % a podíl vozidel nad 15 let 22,81 %, což je o 1,2 procentního bodu více než loni.

Průměrné stáří vozového parku v kategorii osobních automobilů se každým rokem zvyšuje a ke konci letošního prvního kvartálu dosahovalo v České republice 15,65 roku.

Nejprodávanějšími modely byly opět vozy Škoda Octavia, jejichž podíl sice meziročně poklesl z 11,74 % na 9,37 %, ale oproti prvnímu kvartálu se naopak mírně navýšil. Jejich menší počet souvisí s vyšším stářím tuzemských prodávaných ojetých vozů, neboť Octavie byly vždy hojně zastoupené mezi mladými ojetinami. Následuje Škoda Fabia s 6,32 %, Volkswagen Golf s 3,37 %, Škoda Superb s 3,25 %. Meziročně si pohoršil Volkswagen Passat, jehož podíl klesl o jeden procentní bod, což vedlo k přesunu ze třetí na pátou pozici. Mírně si polepšily vozy BMW řady 3 a Hyundai i30. Naopak Ford Mondeo, který býval v TOP 10 stálicí, se letos propadl na 11. místo. Podíl nejprodávanějších deseti modelů v rámci prodávaných ojetin činil letos 32,15 %. Podíl vozů koncernu Volkswagen dosáhl 27,93 %. Pouze vozy značky Škoda umístěné v TOP 10 vykázaly 20,46 %.

Z hlediska barev dominovaly trhu opět šedé vozy (21 %), respektive šedé a stříbrné vozy (9 %), neboť řada stříbrných vozů je označena jako vozy šedé. Druhé až páté místo bylo zastoupené černou (19 %), bílou (17 %), modrou (14 %) a červenou (8 %) barvou.

Rychlost prodeje ojetých vozidel se i nadále zvyšovala. Zatímco do března se prodávaly vozy v průměru za 69 dní, za prvních šest měsíců už vykázaly průměrnou rychlost prodeje 61 dní. Loni se ve stejném období auta prodávala průměrně za 96 dní. Toto období však bylo ovlivněno pandemií koronaviru a uzavřením prodejních míst.

K průlomovému poklesu došlo u podílu vozů na naftu, neboť poprvé nepatrně klesly pod hranici 50 %. Jejich podíl na inzertních portálech dosáhl 49,89 %, loni ve stejném období vykazovaly tyto vozy podíl 54,6 %. Pokles vozů s dieselovým motorem je dlouhodobý. Naopak vozy na benzín zvýšily svůj podíl z loňských 42,1 % na 46,98 %.

Podíl vozidel bez platné STK poklesl meziročně o 3 procentní body na 19,7 %.





Jiří Řikovský, TZ Cebia

