BMW X1 a X2 nově v plug-in hybridní verzi xDrive25e s dojezdem až 57 km na elektřinu

Plug-in hybridní pohon nového BMW X1 xDrive25e a nového BMW X2 xDrive25e tvoří 1,5litrový tříválec TwinPower Turbo ve spojení s elektromotorem. Výsledkem je celkový výkon 162 kW (220 k) a zrychlení na stovku pod sedm sekund.





BMW rozvíjí svoji strategii elektrifikace a představuje nové plug-in hybridní modely spadající do obzvláště populárních a dynamicky rostoucích kategorií automobilů. V novém BMW X1 xDrive25e a novém BMW X2 xDrive25e, automobilech prémiových segmentů Sports Activity Vehicle (SAV) a Sports Activity Coupé (SAC), lze od roku 2020 zažít inteligentně řízenou spolupráci spalovacího motoru a elektromotoru, stejně jako lokálně bezemisní jízdu.





Vysoce efektivní elektrický pohon a nejnovější generace lithium-iontové baterie dovolují oběma novým plug-in hybridním modelům ujet čistě na elektřinu až 57 kilometrů. S kombinovanou spotřebou paliva 2,1 až 1,9 litru na 100 kilometrů a emisemi CO2 v rozmezí 48 až 43 gramů na kilometr u BMW X1 xDrive25e a 2,1 až 1,9 litru na 100 kilometrů a 47 až 43 gramů CO2 na kilometr v případě BMW X2 xDrive25e stanovují oba modely měřítka mezi svými přímými konkurenty. Kombinovaná spotřeba energie BMW X1 xDrive25e činí 14,3 až 13,8 kWh na 100 km, odpovídající hodnoty u BMW X2 xDrive25e se pohybují v rozmezí 14,2 až 13,7 kWh na 100 km*. Pro hybridní automobily specifický pohon všech kol s rychlým a precizním rozdělováním hnací síly mezi přední a zadní nápravu poskytuje vysokou úroveň radosti z jízdy a vzrušující agilitu.

Dva nové plug-in hybridní modely rozšiřují již tak širokou nabídku modelů BMW v segmentu prémiových kompaktních vozů SAV a SAC. Kromě množství variant s extrémně účinnými zážehovými a vznětovými motory budou v jejich nabídce vůbec poprvé také elektrifikované varianty. Portfolio tedy bude kromě úsporných základních modelů s tříválcovým spalovacím motorem zahrnovat i nové plug-in hybridní modely a extrémně sportovní vrcholný model BMW X2 M35i (kombinovaná spotřeba paliva: 7,1–6,8 l/100 km; kombinované emise CO2: 163–154 g/km) s maximálním výkonem 225 kW/306 k. Rozšířením modelové nabídky v segmentu prémiových kompaktních automobilů nabírá BMW Group ještě větší rychlost v uvádění nových plug-in hybridních modelů. Současnou nabídku tvoří MINI Cooper SE Countryman (kombinovaná spotřeba paliva: 2,1–1,9 l/100 km; kombinovaná spotřeba energie: 13,9–13,5 kWh/100 km; kombinované emise CO2: 47 – 43 g/km), BMW 225xe Active Tourer (kombinovaná spotřeba paliva: 1,9 l/100 km; kombinovaná spotřeba energie: 13,5 kWh/100 km; kombinované emise CO2: 42 g/km) a dále plug-in hybridní verze BMW řady 3, BMW řady 5 a luxusního BMW řady 7. V budoucnu budou k dispozici také čtyři plug-in hybridní modely BMW X. BMW Group je průkopníkem v oblasti elektrické mobility a do konce roku 2021 chce mít na silnicích přes jeden milion elektrifikovaných vozidel. Do roku 2021 bude čtvrtina v Evropě prodaných vozů BMW Group vybavena elektrifikovaným pohonem. Do roku 2025 by měl být tento podíl třetinový a v roce 2030 poloviční. BMW Group plánuje do roku 2023 rozšířit své portfolio o dalších 25 elektrifikovaných vozidel.

Plug-in hybridní pohon nového BMW X1 xDrive25e a nového BMW X2 xDrive25e tvoří 1,5litrový tříválcový motor s technologií BMW TwinPower Turbo a pro tento model speciálně vyvinutý elektromotor. Ten vychází z modulárního systému eDrive společnosti BMW Group. Zážehový motor dosahuje nejvyššího výkonu 92 kW/125 k a maximálního točivého momentu 220 Nm. Hnací sílu na přední kola přenáší šestistupňová převodovka Steptronic. Elektromotor generuje výkon 70 kW/95 k a točivý moment 165 Nm na zadní kola přenáší jednostupňová převodovka. Dohromady tvoří hybridně specifický pohon všech kol, který oběma modelům propůjčuje unikátní úroveň agility a přináší charakteristickou radost z jízdy ve vozech SAV a SAC. Bryskní reakce elektromotoru, jehož maximální točivý moment je k dispozici už při rozjezdu, řidiči umožňují extrémně rychle se přizpůsobovat měnícím se jízdním podmínkám. Kromě toho umístění elektromotoru nad zadní nápravou přispívá k harmonicky vyváženému rozložení hmotnosti nového BMW X1 xDrive25e a nového BMW X2 xDrive25e. Ve spojení s inteligentně řízenou spoluprací mezi oběma pohonnými jednotkami poskytuje maximální jízdní stabilitu, jízdní komfort a dynamické reakce.

Spalovací motor a elektromotor společně produkují celkový výkon 162 kW/220 k. Maximální točivý moment systému dosahuje 385 Nm. Nové BMW X1 xDrive25e zrychluje z 0 na 100 km/h za 6,9 sekundy. Nové BMW X2 xDrive25e zvládne sprint z 0 na 100 km/h za 6,8 sekundy. Maximální rychlost nového BMW X1 xDrive25e činí 193 km/h, v případě nového BMW X2 xDrive25e pak 195 km/h.

Díky nejnovější technologii vysokonapěťových bateriových článků disponují nové BMW X1 xDrive25e a nové BMW X2 xDrive25e velkorysými rezervami elektrické energie, které řidiči umožňují absolvovat většinu každodenních cest pouze na elektřinu bez lokálních emisí. Lithium-iontová baterie nejnovější generace má kapacitu 10 kWh. To umožnuje ujet čistě na elektřinu 54 až 57 kilometrů v BMW X1xDrive25e (55 až 57 km v novém BMW X2 xDrive25e). Vysokonapěťovou baterii lze nabíjet z běžných domácích zásuvek prostřednictvím standardně dodávaného nabíjecího kabelu. Tímto způsobem je možné zcela vybitou baterii nabít za přibližně 5 hodin. Nabití na 80 % kapacity zabere pouze 3,8 hodiny. Použitím nabíječky BMW i Wallbox lze zcela vybitou baterii nabít na 100 % za méně než 3,2 hodiny. 80 procent z celkové kapacity je dosaženo již po 2,4 hodiny. Nabíjecí zásuvka se nachází pod samostatným víčkem na levém předním blatníku.

Prostřednictvím tlačítka eDrive na středové konzole může řidič ovlivnit provozní režim systému pohonu. Inteligentní poháněcí soustava ve standardním nastavení AUTO eDRIVE zajišťuje optimální spolupráci mezi oběma pohonnými jednotkami. K řízení plug-in hybridního systému se používají také navigační údaje, které zlepšují jak hospodárnost vozu, tak radost z jízdy. Je-li aktivní navigování, může předvídavé řízení toků energií v řízení systému pohonu zohlednit také profil trasy. Režim MAX eDrive lze aktivovat pro maximální využití elektrického pohonu. V tomto režimu dosáhnou nové BMW X1 xDrive25e a nové BMW X2 xDrive25e maximální rychlosti 135 km/h. Kromě toho existuje také režim SAVE BATTERY. Ten řidiči umožňuje udržovat stav nabití vysokonapěťové baterie během jízdy na konstantní úrovni nebo baterii rekuperací dobíjet. Tímto způsobem lze uchovat kapacitu baterie pro pozdější využití, například na jízdu čistě na elektřinu ve městě. Volič jízdních režimů Driving experience Control lze používat nezávisle na režimu hybridní soustavy. V novém BMW X1 xDrive25e a novém BMW X2 xDrive25e má řidič k dispozici režimy COMFORT, SPORT a ECO PRO, které ovlivňují funkce pohonu a podvozku a ovládají elektricky poháněné komfortní systémy.

Zásluhou dlouhého dojezdu čistě na elektřinu a nízkým emisím CO2 nové BMW X1 xDrive25e a nové BMW X2 xDrive25e (v závislosti na úrovni výbavy) splňují kritéria, která byla stanovena pro zařazení vozu jakožto elektrického vozidla v Německu. S touto skutečností souvisejí určité výhody ve veřejném silničním provozu. Kromě toho splňují podmínky pro snížené zdanění firemních automobilů v Německu. Pro výpočet finančních náhrad za soukromé využívání služebního automobilu se bere v potaz pouze polovina hrubé ceny vozu.

Nové BMW X1 xDrive25e a nové BMW X2 xDrive25e jsou standardně vybavené akustickým varováním chodců. Při jízdě čistě na elektřinu v rychlostech do 30 km/h vytváří systém vnějších reproduktorů nezaměnitelný zvuk, navržený speciálně pro elektrifikované modely BMW. Systém pohonu v nízkých rychlostech vydává specifický zvuk, aniž by jakkoliv obtěžoval posádku vozu. Kromě toho standardní výbava těchto dvou kompaktních modelů BMW X s plug-in hybridním pohonem zahrnuje kromě jiného 17palcová kola z lehké slitiny, 2zónovou automatickou klimatizaci a nezávislou klimatizaci. Interiér vozu lze vychladit na dálku prostřednictvím chytrého telefonu a aplikace BMW Connected.

Kromě základního modelu je nové BMW X1 xDrive25e k dispozici také v provedení Model Sport Line, Model xLine a Model M Sport. Pro BMW X2 xDrive25e si zákazníci mohou vybírat z následujících modelů: Advantage, Advantage Plus, M Sport a M Sport X. Kromě výše uvedených výbavových linií je pro tyto dva plug-in hybridní modely k dispozici téměř celá nabídka volitelné výbavy jako pro konvenčně poháněné verze modelů BMW X1 a BMW X2.

Umístění vysokonapěťové baterie pod zadními sedadly vede nejen k velmi nízkému těžišti, které tak optimalizuje obratnost BMW X1 xDrive25e a BMW X2 xDrive25e, ale ve srovnání s konvenčně poháněnými kompaktními modely SAV také k mírně sníženému objemu zavazadlového prostoru. V případě nového BMW X1 xDrive25e je k dispozici 450 litrů zavazadlového prostoru. Sklopná opěradla zadních sedadel, standardně dělená v poměru 40:20:40, umožňují zvětšit jeho objem na 1470 litrů. Pro nové BMW X1 xDrive25e je volitelně k dispozici tažné zařízení s elektricky výklopnou hlavicí. Maximální zatížení přívěsu činí 750 kilogramů.





