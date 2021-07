Audi RS 3 umí letět 290 km/h a stovku udělá za 3,8 sekundy

Zákazníci v Evropě včetně České republiky mohou modely Audi RS 3 Sportback a Audi RS 3 Limuzína objednávat od poloviny srpna 2021. Nové modely RS 3 budou uvedeny na trh v letošním roce na podzim. Základní cena modelu RS 3 Sportback je 1 552 900 korun, u modelu RS 3 Limuzína je v ceníku uvedena částka 1 626 900 korun.





Nové Audi RS 3 zrychlí z 0 na 100 km/h za 3,8 sekundy a nejvyšší rychlost dosahuje až 290 km/h. Rozsáhlá výbava zahrnující systém RS Torque Splitter, pneumatiky s téměř hladkým dezénem a specifické jízdní mody RS. Razantní zrychlení doprovázené velmi emocionálním zvukem zajišťuje úspěšný pětiválec vyladěný na nejvyšší výkon 294 kW (400 k) a maximální točivý moment 500 N.m. Reakce tohoto agregátu jsou nyní ještě rychlejší a pohotovější. RS 3 dává své sportovní geny najevo i vizuálně rozšířenou karoserií, sportovní výfukovou soustavou RS a ukazateli na přístrojové desce jako v motoristickém sportu.





„S třetí generací modelu Audi RS 3 Sportback a druhou generací modelu Audi RS 3 Limuzína nabízíme vrcholné sportovní vozy pro každodenní provoz, které nadchnou na veřejných silnicích i na závodních okruzích,“ říká Sebastian Grams, generální ředitel společnosti Audi Sport GmbH. „Oba modely jsou vstupní bránou do našeho světa RS a se systémem Torque Splitter nabízejí v kompaktním segmentu výjimečné výkony nonplusultra.“



Špičkové hodnoty zrychlení a nejvyšší rychlosti: 2.5 TFSI



Audi RS 3 je díky svému vysokovýkonnému pětiválci ve svém segmentu jedinečné. Motor 2.5 TFSI získal devětkrát v řadě ocenění „International Engine of the Year“. Tento agregát je v nové generaci kompaktního sportovního vozu ještě silnější než dosud. Nové modely RS 3 zrychlí z nuly na 100 km/h za 3,8 sekundy. Jejich nejvyšší rychlost je elektronicky omezena na 250 km/h. Na přání je možné zvýšit její limit na 280 km/h. S dynamickým paketem RS 3 a keramickými brzdami dosahuje nejvyšší rychlost dokonce 290 km/h. Audi RS 3 je tak z hlediska zrychlení a nejvyšší rychlosti nejlepší ve své třídě. Pro ještě vyšší úroveň jízdní dynamiky je zásadní zvýšení maxima točivého momentu na 500 N.m, což je o 20 N.m více než u předchůdce. Tato hodnota je dostupná v širokém rozsahu otáček od 2250 do 5600 min-1. Audi RS 3 tak z nízkých otáček akceleruje ještě intenzivněji. Nejvyšší výkon 294 kW (400 k) přichází dříve než dosud, již při 5600 otáčkách za minutu, a zůstává k dispozici až do 7000 otáček za minutu. Nová řídicí jednotka motoru zajišťuje navíc rychlejší vzájemné propojení všech komponentů pohonu.



Hnací sílu pětiválce přenáší na vozovku 7stupňová dvouspojková převodovka s krátkými dobami řazení a sportovnějším odstupňováním převodů. Jedinečné pořadí zapalování 1-2-4-5-3 a z toho vyplývající nenapodobitelný zvuk motoru dodává zážitkům z jízdy ještě silnější emocionální náboj. Výfuková soustava poprvé disponuje zcela variabilním ovládáním klapek, které umožňuje regulovat charakteristiku zvuku v ještě širším rozsahu. Řidič si ji může upravit prostřednictvím systému řízení jízdní dynamiky Audi drive select. Například v režimech dynamic a RS Performance se klapky otevírají výrazně dříve – a emocionální složky zvuku vystupují ještě více do popředí. Nezaměnitelný zvuk pětiválce ještě více zesiluje na přání dodávaná sportovní výfuková soustava RS.



Maximální agilita: RS Torque Splitter a specifické režimy RS 3



Nové Audi RS 3 je prvním modelem značky Audi, sériově vybaveným systémem Torque Splitter. Tento modul nahrazuje diferenciál a vícelamelovou spojku na zadní nápravě. Jejich místo zaujímá elektronicky řízená vícelamelová spojka na příslušném hnacím hřídeli ke každému kolu. Tím je zajištěno optimální rozdělování točivého momentu na zadní nápravě. Torque Splitter zvyšuje při sportovní jízdě v zatáčce přenos hnací síly na vnější, více zatížené zadní kolo, čímž výrazně potlačuje sklon k nedotáčivosti. V levotočivých zatáčkách se točivý moment přenáší ve zvýšené míře na pravé zadní kolo, v pravotočivých zatáčkách na levé zadní kolo. Při jízdě přímým směrem je přenos hnací síly rovnoměrný.



Nová technologie umožňuje také jízdu řízeným smykem na uzavřených závodních okruzích. Torque Splitter dokáže totiž přenášet veškerý výkon na jedno ze zadních kol – možný je přenos až 1750 N.m na jedno kolo. Značka Audi vyvinula za tím účelem specifický modus RS 3: RS Torque Rear jako driftovací modus se specifickou charakteristikou systému Torque Splitter. Další novinkou je režim RS Performance speciálně pro závodní okruhy. Tento modus využívá specifické nastavení motoru a převodovky a je precizně optimalizován pro pneumatiky s téměř hladkým dezénem, které se poprvé dodávají na přání. Torque Splitter v tomto případě umožňuje sportovní jízdu s mimořádně vysokou úrovní jízdní dynamiky v podélném směru a co nejvíce minimalizovaným sklonem k nedotáčivosti nebo přetáčivosti. Výběr režimů probíhá prostřednictvím systému řízení jízdní dynamiky Audi drive select, který navíc nabízí mody comfort, auto, dynamic, RS Individual a efficiency.



Více dynamiky, více preciznosti: Sportovní podvozek RS a větší odklon kol



Sériově dodávaný sportovní podvozek RS disponuje nově vyvinutými tlumiči a systémem ventilů, které jsou specifické pro modely RS 3. Ventily zajišťují v rámci charakteristik pro fáze roztahování a stlačování mimořádně citlivé reakce tlumičů. Tlumení díky tomu reaguje na příslušnou jízdní situaci ještě rychleji a efektivněji. Na přání si mohou cestující objednat sportovní podvozek RS plus s adaptivní regulací tlumičů, která nepřetržitě přizpůsobuje jednotlivé tlumiče stavu vozovky a jízdní situaci v závislosti na zvoleném režimu systému Audi drive select. Tři charakteristiky, komfortní, vyvážená a sportovní, nabízejí široký rozsah nastavení tlumičů. Změny v chování vozu jsou tak výrazné.



Přesnější reakce na řízení a vyšší příčné zrychlení umožňuje větší negativní odklon kol, který je na přední nápravě u nového modelu Audi RS 3 o téměř jeden stupeň větší než u Audi A3. Naklápěcí ložiska byla za tím účelem upravena a zvýšila se tuhost uložení spodních příčných ramen, pomocného rámu a příčného zkrutného stabilizátoru. Na zadní nápravě nalézá uplatnění čtyřprvková konstrukce s oddělenými tlumiči a vinutými pružinami, pomocným rámem a trubkovým příčným zkrutným stabilizátorem. Oproti modelům Audi A3 a S3 tužší těhlice kol zachycují větší příčné síly, vznikající v důsledku činnosti systému Torque Splitter. Negativní odklon kol je na zadní nápravě o téměř půl stupně větší než u modelu A3. Progresivní řízení se specifickým nastavením RS mění převod v závislosti na otočení volantu – s rostoucím úhlem otočení volantu se převod zmenšuje a řízení reaguje bezprostředněji. Posilovač řízení pracuje v závislosti na rychlosti jízdy a jeho charakteristiku lze měnit prostřednictvím systému Audi drive select. Nastavení pružin a tlumičů je velmi tuhé. Světlá výška karoserie je o deset milimetrů nižší než u S3 a o 25 milimetrů nižší než u A3.



Další novinkou ve výbavě modelu RS 3 je modulární regulátor jízdní dynamiky mVDC (modular Vehicle Dynamics Controller). Tento centrální systém sbírá data ze všech komponentů ovlivňujících jízdní dynamiku v příčném směru, a zajišťuje tak jejich preciznější a rychlejší souhru. Systém mVDC synchronizuje Torque Splitter, adaptivní tlumiče a selektivní rozdělování točivého momentu mezi jednotlivá kola, aby vůz precizně reagoval na řízení a nabízel vynikající jízdní vlastnosti. V konečném výsledku zvyšuje agilitu, především na silnicích s mnoha zatáčkami.



Intenzivní zpomalení: Brzdové soustavy s ocelovými nebo keramickými kotouči a šestipístkovými třmeny



Sílu pětiválce krotí sériově dodávané, velkoryseji dimenzované a nově vyvinuté brzdy s ocelovými kotouči a šestipístkovými třmeny. Na přání ji může nahradit brzdová soustava s keramickými kotouči rozměru 380 x 38 mm na přední nápravě se speciálně upravenou charakteristikou brzdového pedálu, resp. brzdového posilovače. Vysokovýkonná brzdová soustava snižuje hmotnost vozu v porovnání s ocelovými brzdovými kotouči o 10 kilogramů. Standardní odvrtávané brzdové kotouče s vnitřním chlazením mají rozměry 375 x 36 mm vpředu a 310 x 22 mm vzadu. Jsou tedy větší a odolnější než u předchůdce. Speciální přívody chladicího vzduchu k brzdám zkracují dobu potřebnou k jejich ochlazení o 20 procent. Teplotní špičky při vysokém zatížení jsou snižovány rychleji při zachování stejné citlivosti brzdového pedálu. Brzdové obložení neobsahuje měď, má o 15 procent větší rozměry a je odolnější vůči opotřebení. Zákazníci, kteří se rozhodnou pro keramické brzdy, mají na výběr mezi šedými, červenými nebo modrými brzdovými třmeny. Řidiči, kteří upřednostňují ocelové brzdy, si mohou místo černých brzdových třmenů objednat červené.



Expresivní a nezaměnitelný: Exteriér a osvětlení



Design nového modelu Audi RS 3 je ještě dynamičtější a působivější než u předchůdce. Expresivní vzhled dodávají přídi kompaktního sportovního vozu široké nárazníky RS, nově tvarovaná maska chladiče Singleframe s výraznou voštinovou mřížkou a velké otvory pro přívod vzduchu.



RS 3 sériově sjíždí z montážní linky s nízkými, klínovitými světlomety LED a zadními svítilnami LED včetně dynamických ukazatelů směru. Na přání se dodávají světlomety Matrix LED s tmavými vnitřními plochami, v jejichž vnějších, dolů protažených rozích jsou umístěna digitální světla pro denní svícení. Pixelová pole tvořená 3 x 5 segmenty LED přispívají k nezaměnitelnému vzhledu. Při dynamických inscenacích funkcí Leaving Home a Coming Home se v levém světlometu objeví šachovnicová vlajka a na straně řidiče nápis RS 3. Při jízdě se na obou stranách rozsvítí šachovnicová vlajka.



Za podběhy předních kol je umístěn nový designový prvek v podobě nápadného dodatečného ventilačního otvoru. Nově tvarovány jsou také boční prahy včetně černé lišty, které v kombinaci s rozšířenými podběhy kol přispívají k výraznému vzhledu nového modelu RS 3. Rozchod kol na přední nápravě je v porovnání s předchůdcem o 33 milimetrů širší. Na zadní nápravě karosářské verze Sportback se rozchod kol zvětšil o deset milimetrů. RS 3 jezdí sériově na 19“ kolech z lehké slitiny s pěti paprsky. Opravdový design z motoristického sportu ztělesňují na přání dodávaná kola s 5 paprsky s motivem písmene Y a logem RS. Na přání montuje Audi poprvé sportovní pneumatiky s téměř hladkým dezénem, Pirelli P Zero „Trofeo R“. Sportovní záď definuje zadní nárazník s integrovaným difuzorem ve specifickém designu RS a výfuková soustava RS se dvěma velkými oválnými koncovkami.



Nové modely Audi RS 3 lze objednávat se specifickými barvami karoserie RS v odstínech zelená Kyalami a šedá Kemora. Na přání je pro Limuzínu poprvé možné objednat střechu v kontrastní černé barvě Brilliant. Jednotlivé prvky vnější výbavy, například voštinová mřížka masky chladiče Singleframe, jsou sériově černé – buď s matnou, nebo lesklou povrchovou úpravou. Na přání může vzhled vozu zvýraznit vizuální paket hliníkových ozdobných prvků na předním nárazníku, difuzoru a okenních lištách. Ještě sportovnější vzhled vytvoří lišty na bočních prazích z uhlíkového kompozitu. To samé platí pro kryty vnějších zpětných zrcátek a spoiler na víku zavazadlového prostoru u Limuzíny, resp. střešní spoiler u verze Sportback.



Atmosféra motoristického sportu: Interiér



Sportovnost umocňuje také velký počet specifických prvků RS v interiéru. Ukazatele zobrazuje 12,3“ digitální panel sdružených přístrojů Audi virtual cockpit plus, dodávaný sériově. Otáčkoměr má podobu sloupcového diagramu a poskytovaný výkon, resp. točivý moment se udává v procentech. Na přání může mít otáčkoměr nový design „RS Runway“, který zobrazuje hodnoty v opačném směru – nejvyšší otáčky jsou v popředí a nejnižší otáčky v pozadí. Jeho grafické zpracování připomíná přistávací letištní dráhu. Audi virtual cockpit plus kromě toho nabízí také ukazatele zrychlení, časů na kolo a časy zrychlení z 0 na 100 km/h, z 0 na 200 km/h a na trati o délce jedné čtvrtiny, resp. osminy míle.



Specifický ukazatel řazení RS v režimu manuálního řazení zobrazuje otáčky podobně jako v motoristickém sportu od zelené přes žlutou až po přerušovaně svítící červenou, a tím informuje o ideálním okamžiku pro zařazení vyššího převodového stupně. Dotykový displej s úhlopříčkou 10,1 palce nabízí tzv. „RS Monitor“, v němž jsou ukazatele teploty chladicí kapaliny, motorového oleje a oleje v převodovce, jakož i tlaku v pneumatikách. Poprvé je pro Audi RS 3 k dispozici na přání také průhledový displej, který na čelní okno, přímo do zorného pole řidiče, promítá spolu s ukazatelem řazení další důležité informace.



K atmosféře motoristického sportu kromě toho přispívají rovněž ozdobná obložení z uhlíkového kompozitu na přístrojové desce a sportovní sedadla RS s reliéfními logy RS a antracitovým kontrastním prošíváním. Na přání se dodává čalounění sedadel jemnou kůží Nappa prošívanou voštinovým vzorem RS s leskle černým, červeným nebo poprvé nabízeným zeleným kontrastním prošíváním. S tím ladí i designové pakety RS v červené nebo zelené barvě. Jejich součástí jsou speciální podlahové rohože s kontrastním prošíváním a vyšitým logem RS, jakož i bezpečnostní pásy s barevnými okraji. Designový paket plus nabízí červenou nebo zelenou ramenní oblast sedadel a barevnou příčku ve výdeších ventilační soustavy.



Vše pevně v rukách: Volant s vyznačením polohy 12 h a tlačítko RS Mode



Model RS 3 je sériově vybaven tříramenným multifunkčním volantem RS Sport s dole zploštělým a kůží obšitým věncem. Volant nese velmi kvalitní páčky pro manuální řazení, vyrobené ze zinkových tlakových odlitků. Zákazníci, kteří se rozhodnou pro designový paket, obdrží kromě loga RS také vyznačení polohy 12 h pro rychlejší informaci o poloze volantu při dynamické jízdě. Alternativně je na výběr kruhový volant RS s kapacitním snímáním držení volantu pro funkce asistovaného řízení. Pro oba volanty je společné tlačítko RS Mode na pravém rameni. Jeho prostřednictvím může řidič aktivovat režimy systému řízení jízdní dynamiky Audi drive select: RS Performance, RS Individual nebo naposledy používaný modus. V obou režimech RS jsou zobrazované přístroje včetně na přání dodávaného průhledového displeje s ukazatelem řazení ještě sportovnější.





