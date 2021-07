Audi RS 3 v prodeji, 1,5 milionu nestačí

Zákazníci v Evropě mohou modely Audi RS 3 Sportback a Audi RS 3 Limuzína již objednávat. Nové modely RS 3 budou uvedeny na trh letos na podzim. Základní cena modelu RS 3 Sportback je 1 552 900 Kč, u modelu RS 3 Limuzína je v ceníku uvedena částka 1 626 900 Kč.





Nový model Audi RS 3 je z hlediska zrychlení a nejvyšší rychlosti nejlepší ve své třídě. Poprvé v modelu značky Audi použitý systém Torque Splitter zajišťuje maximální agilitu a optimální stabilitu. Dva dodatečné režimy RS umožňují jak rychlé časy na kolo, tak i jízdu kontrolovaným smykem na závodním okruhu.





Základem mimořádně emocionálního charakteru nového modelu Audi RS 3 je legendární vysokovýkonný pětiválec. Jednotka 2.5 TFSI s nejvyšším výkonem 400 k a točivým momentem 500 N.m je v nejnovější generaci kompaktního sportovního vozu ještě silnější než dosud. Modely RS 3 Sportback (kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km: 8,8 – 8,3; kombinované emise CO2 v g/km: 201 – 190) a RS 3 Limuzína (kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km: 8,7 – 8,2; kombinované emise CO2 v g/km: 198 – 188) zrychlí z nuly na 100 km/h za 3,8 sekundy. S dynamickým paketem RS plus, který zahrnuje keramické brzdy a adaptivní podvozek včetně elektronicky řízených tlumičů, mají nejvyšší rychlost 290 km/h. Audi RS 3 je tak ohledně zrychlení a nejvyšší rychlosti nejlepším modelem ve své třídě.

Otázka nastavení: Nové jízdní režimy RS 3

Poprvé v modelu značky Audi použitý systém Torque Splitter umožňuje zcela variabilní rozdělování točivého momentu mezi zadní kola. To má na starosti elektronicky řízená vícelamelová spojka na příslušném hnacím hřídeli ke každému kolu. Torque Splitter zvyšuje při sportovní jízdě v zatáčce přenos hnací síly na vnější, více zatížené zadní kolo. Díky rozdílu mezi hnací sílou na obou stranách se vůz ještě ochotněji natočí do zatáčky a přesněji reaguje na pohyby volantu. Výsledkem je optimální stabilita a maximální agilita – především při jízdě zatáčkami ve vysokých rychlostech. Nová technologie umožňuje také jízdu řízeným smykem na závodních okruzích. Torque Splitter dokáže totiž přenášet veškerý výkon na jedno ze zadních kol – možný je přenos až 1750 N.m na jedno kolo. Značka Audi vyvinula za tím účelem specifický modus RS 3: RS Torque Rear jako driftovací režim se specifickou charakteristikou pro systém Torque Splitter.

Ve spolupráci s nově vyvinutým jízdním režimem RS Performance umožňuje systém Torque Splitter sportovní jízdu s mimořádně vysokou úrovní jízdní dynamiky v podélném směru a co nejvíce minimalizovaným sklonem k nedotáčivosti nebo přetáčivosti. Řidič tedy může na výjezdu ze zatáčky začít zrychlovat již velmi brzy, aby dosáhl ještě rychlejších časů na kolo. Režim RS Performance je speciálně sladěn s téměř hladkými pneumatikami Pirelli P Zero „Trofeo R“, které budou poprvé dodávány na přání přímo z výroby. RS 3 v sériové výbavě jezdí na 19“ kolech v designu s 10 paprsky ve tvaru písmene Y. Pneumatiky mají rozměr 265/30 vpředu a 245/35 vzadu.

Široké možnosti individualizace: Nové barvy pro exteriér a interiér

Nové modely Audi RS 3 nabízejí širokou paletu barev. Kromě odstínů zelená Kyalami a modrá Turbo jsou na výběr metalické laky šedá Kemora, černá Mythos, bílá Glacier, červená Tango a žlutá Python. Nabídku laků završuje šedá Daytona s perleťovým efektem. Na přání je pro model Audi RS 3 Limuzína poprvé možné objednat střechu v kontrastní černé barvě Brilliant.

V interiéru přispívají k atmosféře motoristického sportu ozdobná obložení z uhlíkového kompozitu na přístrojové desce a sportovní sedadla RS s reliéfními logy RS a kosočtvercovým prošíváním. Na přání se dodává čalounění sedadel jemnou kůží Nappa prošívanou voštinovým vzorem RS s leskle černým, červeným nebo poprvé nabízeným zeleným kontrastním prošíváním. S tím ladí i designové pakety RS v červené nebo zelené barvě. Jejich součástí jsou speciální podlahové rohože s kontrastním prošíváním a vyšitým logem RS, jakož i bezpečnostní pásy s barevnými okraji. RS designový paket plus nabízí červenou nebo zelenou ramenní oblast sedadel a barevnou příčku ve výdeších ventilační soustavy.

Poprvé průhledový displej s ukazatelem řazení

V interiéru má řidič na očích digitální panel sdružených přístrojů Audi virtual cockpit plus, poprvé v designu „RS Runway“. Otáčky se v tomto případě zobrazují v opačném směru – nejvyšší otáčky jsou v popředí a nejnižší otáčky v pozadí. Toto grafické zpracování tak připomíná přistávací letištní dráhu. Audi virtual cockpit plus kromě toho nabízí také ukazatele zrychlení, časů na kolo a časy zrychlení z 0 na 100 km/h, z 0 na 200 km/h a na trati o délce jedné čtvrtiny, resp. osminy míle. Dotykový displej s úhlopříčkou 10,1 palce na středové konzole ukazuje navíc teplotu chladicí kapaliny, motorového oleje a oleje v převodovce, jakož i tlak v pneumatikách. Poprvé je pro Audi RS 3 k dispozici také průhledový displej, který na čelní okno, přímo do zorného pole řidiče, promítá spolu s ukazatelem řazení další důležité informace.





redakce

Vyhledat vozidla v inzerci: Audi

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek