Asistent odbočování pro nákladní automobily chrání chodce a cyklisty

Společnost Continental zvyšuje bezpečnost na silnicích pro chodce i cyklisty. Asistent odbočování Turn Assist dostupný pro všechny nákladní automobily lze totiž snadno instalovat i do starších nákladních vozů. Systém využívá radar a výrazně zvyšuje bezpečnost na křižovatkách.





Continental uvádí na trh systém pro asistované odbočování, kterým lze rychle a jednoduše dovybavit užitková vozidla. Continental, dosud jediný poskytovatel této bezpečnostní technologie, spoléhá výhradně na radarový systém, jenž dokáže detekovat a rozpoznat cyklisty i chodce.





Nejnovější bezpečnostní technologie je nyní k dispozici i pro starší užitková vozidla

„Zvyšování bezpečnosti zranitelnějších účastníků silničního provozu znamená důležitou společenskou odpovědnost,“ uvádí Gilles Mabire, ředitel divize užitkových vozidel a služeb společnosti Continental. V dnešní době to platí více než kdykoli dříve, protože zejména počet cyklistů na silnicích roste. Kvůli epidemii koronaviru se stále více lidí snaží vyhýbat veřejné dopravě a namísto toho sedá na jízdní kola. Systémy asistovaného odbočování jako tento, který aktuálně nabízí Continental k dodatečné montáži, výrazně zvyšují bezpečnost na silnicích, protože řidiče vozidla varují, pokud se ve slepém úhlu vedle autobusu nebo kamionu vyskytne chodec, cyklista nebo řidič skútru. Jenom v Německu by použití systému asistovaného odbočování pomohlo předejít 36 procentům všech smrtelných nehod, jejichž oběťmi jsou cyklisté. Do roku 2024 by se obdobné systémy měly stát povinnou výbavou všech nových nákladních vozů v EU. Dobrovolné dovybavení vozů touto technologií představuje státem podporovaný způsob, jak zaplnit technologickou mezeru u nákladních vozů, které jsou již v provozu. Montáž této technologie do nákladního vozu je jednoduchá. Radarové čidlo, jež se instaluje na zpětné zrcátko, dokáže sledovat oblast až čtyři metry po straně vozidla a až 14 metrů za ním.

Vyspělé technologické řešení chrání zranitelnější účastníky silničního provozu

Společnost Continental disponuje rozsáhlým know-how i dlouholetými zkušenostmi v oblasti systémů asistovaného odbočování pro nákladní i osobní vozy. V současné době se pracuje na již třetí generaci této technologie. V budoucnu bude díky kombinaci údajů z radaru a kamery ve spojení s umělou inteligencí dokonce možné rozpoznat gesta cyklistů či chodců, což přispěje k ještě aktivnější ochraně nejzranitelnějších účastníků silničního provozu.





