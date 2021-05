Antiradar – snadný způsob, jak se vyhnout pokutám za rychlost

Placení pokut je věc, které by se každý nejraději vyhnul. Jedním z nejčastějších prohřešků na silnici je překročení povolené rychlosti a policie tuto činnost velmi ráda kontroluje. Antiradar vám pomůže se placení vyhnout. Upozorní vás na radary v blízkosti, vy tak můžete včas snížit rychlost a ušetřit.





Je ovšem třeba dát si dobrý pozor, abyste koupili antiradar v souladu s legislativou. Nelegální je používat aktivní antiradar, jinými slovy antilaser. Takové zařízení aktivně brání měření rychlosti vozidla a jeho použití je protizákonné. Jak tedy funguje antiradar do auta, který je v souladu se zákonem? Jedná se tzv. pasivní antiradar, jinými slovy detektor radaru. Je to přístroj, který vás upozorní na blízké radary v okolí a vy můžete včas upravit svoji rychlost a vyhnout se pokutám. Pokud takový antiradar uvidí policista při kontrole, nenastane žádný problém, jeho používání je legální.





Může to být překvapivé, ale kvalitní antiradar do auta lze koupit za méně než 10 tisíc korun. Takové antiradary bývají přenosné, instalují se na čelní sklo. Samozřejmě existují i dražší modely s mnoha vymoženostmi, jako je ovládání hlasem či gesty, některé z nich lze zabudovat do přední části vozu a ovládají se z palubní desky. Pro výběr toho nejlepšího doporučujeme projít si recenze antiradarů. Vyhlášené jsou antiradary Genovo, ale kvalitní přístroje nabízí i další značky.

Je však třeba dát si pozor v zahraničí, legální používání antiradaru je v Evropě spíše výjimkou. Pasivní antiradar je kromě České republiky povolen v Maďarsku, v Rakousku a ve Slovinsku, takže jej lze využívat při polovině cesty do Chorvatska. Legální je také na Islandu, kam se však většina českých řidičů nikdy nevydá. Aktivní antiradar je zakázán ve všech evropských zemích.

Cestování autem vám ale může usnadnit nejen antiradar. Doporučujeme podívat se i na další vybavení pro vašeho čtyřkolového miláčka. Na webu Váš-Pomocník.cz najdete testy celé řady autovybavení. Při letních výletech oceníte autochladničku či nosič kol, praktický je i střešní box, který vám pomůže převézt více zavazadel. Přejeme mnoho najetých kilometrů bez pokut!

