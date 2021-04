4 zásadní věci, na které lidé při nákupu auta často zapomínají

Nákup auta není něco, co byste řešili každý den. Investice do nového vozu by pro vás měla znamenat přilepšení z hlediska pohodlí i starostí. Nikdo nechce být s autem každých pár měsíců u opraváře. Jak tomu předejít? Poradíme vám!





Nablýskaný lak, vypucované sedačky, sympatická čísla na tachometru a příznivá cenovka – to vše jsou lákadla, kterým zájemci o auta jen těžko odolávají.





Ze zdánlivě výhodného nákupu se však často vyklube pořádná bouda.

Stačí pár týdnů auto využívat a brzy se začnou projevovat problémy, které nový majitel při nákupu přehlédnul. Nicméně to už je pozdě něco dělat a můžeme si jen klepat na čelo.

Nakonec škodu odnesou nejen naše nervy, ale i peněženka. Jak takové situaci předcházet?

1. Kontrola poškození a opotřebení

Rez, nepasující lemy jednotlivých dílů, vyskákané plošky pneumatik, zpuchřelé hadice pro vedení kapalin – to je jen několik ukázek toho, jak se může opotřebení a špatná údržba na autě projevit.

Pokud sami nevíte, jak zjistit reálnou kondici kupovaného auta, na prohlídku s sebou vezměte známého, který se vyzná, nebo rovnou automechanika.

Tomu sice budete muset zaplatit jeho čas, určitě se vám to ale vyplatí víc, než kdybyste následně museli řešit servis a výměnu různých dílů.

2. Ověření VIN vozidla

Podobně jako má každý z nás rodné číslo, auta mají takzvaný VIN kód (Vehicle Identification Number), podle kterého je možné ho dohledat.

Zjistíte tak například to, jestli nebylo kradené, nemá stočený tachometr nebo nebylo bourané.

Ověření VIN kódu můžete provést prostřednictvím údajů stanic technické kontroly (STK) nebo specializovaných společností, kde za něj ovšem zaplatíte.

3. Obstarání příslušenství

Když koupíte auto, obvykle k němu potřebujete i nějaké vybavení. Když nakupujete v bazarech nebo na inzerát, ne vždy jsou v nabídce zahrnuty autokoberce, některé položky povinné výbavy nebo letní či zimní gumy – záleží, jaké jsou nazuté.

Čekat na poslední chvíli nebývá příliš rozumné, zejména u pneumatik, jejichž cena bývá výhodnější mimo sezónu, pro kterou jsou určené.

Pokud vám po nákupu nezbyly peníze navíc, může být na místě situaci vyřešit rychlou půjčkou. V tomto sektoru najdete i nabídky, kde při první půjčce neplatíte úroky, a tak za zboží zbytečně nepřeplatíte.

4. Zvážení možností financování

Pokud pro auto nejdete s připravenou hotovostí, je třeba zvážit i financování. V bazaru vám nejspíš nabídnou finanční leasing, vždy se však vyplatí předem omrknout více nabídek, abyste zbytečně nezaplatili vyšší úroky, než je nezbytně nutné.

Auto můžete zaplatit i běžným úvěrem, který má oproti leasingu výhodu v tom, že je vozidlo ihned vaše a můžete si s ním dělat, co budete chtít.

Redakce / foto: Rangga Aditya Armien, Pexels





