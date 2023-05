Znáte všechny generace Škody Superb?

Nová Škoda Superb čtvrté generace se představí letos na podzim, 90 let po uvedení historicky prvního modelu z rodiny Superb vyráběného v letech 1934 až 1949. Více než 50 let poté se na trhu objevila první generace novodobého modelu Škoda Superb, která znamenala návrat značky Škoda do segmentu vyšší střední třídy.





Další kapitola úspěšného příběhu se začala psát v roce 2008 představením druhé generace modelu Škoda Superb. Tehdy byla tato modelová řada poprvé dostupná ve dvou karosářských verzích s nejmodernějšími asistenčními systémy. Třetí generace, která je na trhu od roku 2015, je prvním modelem Superb postaveným na modulární koncernové platformě MQB. V roce 2019 byla nabídka rozšířena o plug-in hybridní verzi Superb iV.





Historická Škoda Superb (1934-1949)

Když se v roce 1934 začal vyrábět Superb, měla za sebou Škoda již několik modelů z nejvyšších segmentů. Superb byl však v mnoha ohledech inovativní; palubní elektroinstalace pracovala s tehdy novým 12V systémem, který se v automobilech používá dodnes. Stejně jako jeho současníci byl i Superb postaven na inovativně řešeném podvozku. Tradiční žebřinový rám byl nahrazen pokrokovým páteřovým rámem se středovou rourou, která se vpředu dělila na dva nosníky. Tato konstrukce umožnila nejen umístění hnacího hřídele do nosné roury rámu, ale vytvořila také větší prostor pro nezávislé zavěšení kol, které zajišťovalo vynikající jízdní komfort. Superb byl rovněž prvním modelem značky, který byl vybaven jednookruhovými hydraulickými brzdami se stejným účinkem na všechna čtyři kola. V roce 1938 se začaly do vozů Superb montovat motory s tehdy čerstvě vyvinutým ventilovým rozvodem OHV. Superb se dodával s motory SV nebo OHV s výkony od 40,5 do 70,7 kW a zdvihovými objemy od 2 492 do 3 991 cm3. Většina motorů byla šestiválcová, výjimkou byl Superb 4000, který měl pod kapotou vidlicový osmiválcový motor. Díky němu měl Superb 4000 z celé řady největší výkon a největší zdvihový objem. Jeden z mála dochovaných vozů Superb 4000 nyní patří k nejcennějším exponátům Škoda Muzea v Mladé Boleslavi. V letech 1934-1949 bylo vyrobeno přibližně 900 civilních a 1 600 vojenských vozů všech variant modelu Superb.

Návrat vlajkové lodi (2001-2008)

Rok 2001 byl pro značku Škoda rokem mnoha významných událostí, včetně desetiletého výročí jejího vstupu pod křídla koncernu Volkswagen. Na trh byl uveden model Fabia v karosářské verzi sedan a automobilka zároveň představila svůj charakteristický koncept praktických řešení Simply Clever. Hlavní událostí roku však bylo představení liftbacku Superb po padesátileté odmlce. Tím se značka Škoda výrazně zviditelnila a zařadila se mezi výrobce vozů vyšší střední třídy. První generace modelu Superb, představená na ženevském autosalonu v září 2001, byla postavena na podvozkové platformě PL 45. Ta byla pro Superb rozšířena o 100 mm, což umožňovalo mimořádně prostorný interiér. Modelová řada se pyšnila také rozsáhlou nabídkou motorů; první novodobá generace modelu Superb nabízela jak benzinové, tak naftové pohonné jednotky, od čtyřválce s turbodmychadlem o zdvihovém objemu 1,8 litru a výkonu 110 kW (150 k) až po vrcholnou verzi, šestiválec o zdvihovém objemu 2,8 litru a výkonu 142 kW (193 k). Superb rovněž přinesl pro značku Škoda několik prvenství, včetně bi-xenonových světlometů, automatické převodovky Tiptronic, systému osvětlení Coming Home a elektronicky řízeného brzdového asistenta, který zlepšil brzdný účinek. Mezi vozy Škoda byly unikátní také víceprvkové zavěšení předních kol a podélně uložené motory. V roce 2006 prošla první generace modelu Superb faceliftem, do kterého byla integrována charakteristická podoba zadních světel ve tvaru písmene C.

Třetí generace modelu Superb včetně plug-in hybridního pohonu (od roku 2015)

V únoru 2015 byla v Praze představena třetí generace modelu Superb v karosářské verzi liftback a o několik měsíců později následovala verze kombi. Díky využití modulární platformy MQB koncernu Volkswagen mohla Škoda Superb třetí generace využívat všechny nejnovější dostupné technologie. Model poprvé využíval výhod adaptivního podvozku DCC, třízónové klimatizace a asistenčních systémů, jako jsou Asistent pro jízdu v koloně a Nouzový asistent. Pro modelovou řadu Superb byly k dispozici také adaptivní tempomat ACC, asistent pro jízdu v jízdním pruhu a Asistovaná jízda. Výrazně narostl také počet Simply Clever prvků, poprvé Škoda nabídla například virtuální pedál pro otevírání zavazadlového prostoru, zásuvku 230 V pro cestující na zadních sedadlech nebo deštníky umístěné ve schránkách předních dveří. Po faceliftu v roce 2019 dostala třetí generace modelu Superb další moderní výbavu, například Matrix-LED přední světlomety, prediktivní adaptivní tempomat nebo bezklíčové otevírání všech dveří KESSY. A co je nejdůležitější, modelová řada byla rozšířena o novou plug-in hybridní verzi Superb iV s motorem 1,4 TSI. Od roku 2001 až dodnes vyrobila Škoda Auto více než 1 550 000 vozů Superb všech typů a generací, z toho více než 780 000 vozů Superb třetí generace.





redakce

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek