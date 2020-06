Test: Hyundai i30 kombi 1.4 Turbo All Inclusive je po čertech výhodná koupě

Výbava šitá na míru českým motoristům. Přesně to je prémiová edice All Inclusive u doprodávaných kusů modelu i30 před modernizací. Dosluhující provedení lze tedy pořídit s bohatou výbavou, ve které naleznete vše potřebné. A jak jezdí?





Limitovaná edice All inclusive je dostupná pro všechny karosářské varianty, včetně testovaného kombi. S některými motory tato výbava stojí méně než výbava, ze které vychází. Navíc například za automat DCT se připlácí jen 25 000 Kč, což je polovina běžné částky.





Provedení All Inclusive přináší zajímavou výbavu, která začíná u sedmnáctipalcových litých kol a pokračuje přes přední Bi-LED světlomety, automatickou dvouzónovou klimatizaci, bezklíčkový přístup a startování Smart Key, kolenní airbag řidiče, dešťový a světelný senzor, vyhřívaná přední sedadla, vyhřívaný volant až po navigaci s osmipalcovou obrazovkou a parkovací kamerou. V podstatě si můžete připlatit jen za metalický lak nebo dvouspojkový automat.

Výbavu All Inclusive u Hyundai i30 kombi pořídíte nejlevněji s motorem 1.4 T-GDI o výkonu 103 kW za 479 990 Kč, tedy v případě karosářské verze hatchback. Za Fastback se připlácí 10 tisíc korun, za kombi 20 tisíc, takže se stále vlezete do půl milionu. Kromě toho je možné zvolit vznětovou šestnáctistovku CRDi s výkonem 100 kW. Vždy dostanete šestirychlostní manuální převodovku, kterou můžete vyměnit za sedmistupňový dvouspojkový automat DCT. Ten běžně přijde na 50 tisíc korun, u verze All Inclusive příplatek činí jen 25 000 Kč a získáte k němu navíc jako bonus inteligentní adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go, elektrickou parkovací brzdu s funkcí Auto Hold, přístrojový panel SuperVision s barevným displejem nebo dodatečné zadní středové výdechy ventilace.

Uvnitř vozu se nekoná žádné velké překvapení a vše je stejné jako u dříve testovaných verzí. Sedadla jsou pohodlná a příjemně tvarovaná, palubní přístroje přehledné, centrální dotyková obrazovka intuitivní a rychle reagující, odkládacích prostor dostatek. Na zadních sedadlech je prostoru dostatek a zavazadlový prostor s udávaným objemem 602 litrů je plně dostačující. Praktičnost kufru vylepšuje rovná podlaha i další odkládací prostor pod podlahou zavazadlového prostoru s několika přihrádkami.

O pohon kombíku se stará řadový čtyřválec o objemu 1353 ccm. Díky přeplňování turbodmychadlem poskytuje výkon 103 kW (140 koní) při 6 000 ot./min a točivý moment 242 N.m. s vrcholem mezi 1 500 - 3 000 ot./min. Díky tomu je možné jet až 205 km/h a akcelerovat z 0 na 100 km/h za 9,4 sekundy. Z hlediska jízdní dynamiky je ale testovaný agregát plně dostačující volbou. Vůz s ním není žádný nabušený sprinter, ale příjemně jde za plynem a dostatek síly je dostupným v poměrně širokém spektru otáček. Spolupráce se 7stupňovým dvouspojkovým automatem není špatná, přesto kvalit klasických hydroměničových automatů nedosahuje. Horší je s udávanou spotřebou paliva. Korejská automobilka se chlubí v technické specifikaci průměrnou spotřebou 5,4-5,7 litru na 100 km (kombinovaný cyklus), my ale jezdili za 7,6 l/100 km. Pokud se hodně snažíte, spotřebu srazíte k hranici sedmi litrů, přesto je to stále hodně.

Model i30 třetí generace se prodává od roku 2017 a ve srovnání s nejnovějšími přírůstky nejezdí vůbec špatně. Zkoušená verze se chlubí narozdíl od základní motorizace víceprvkovým zavěšením zadních kol, takže nerovnosti nejsou tolik cítit a jízdní komfort patří k tomu lepšímu. Oproti druhé generaci také došlo na rapidní zlepšení stability vozu na dálnici, kdy karoserie již nemá tendenci plavat. Bohužel vše znevažuje nepřiměřený aerodynamický hluk při jízdě po dálnici a hluk od pneumatik, přestože vůz obouval celkem dobré pláště značky Michelin Primacy 3 o rozměru 225/45 R17.

Hyundai i30 kombi v edici All Inclusive dokazuje, že rodiny nepotřebují módní crossovery a různá SUV. Za půl milionu korun můžete mít plně vybavené kombi, které odvádí svou práci dobře, poskytuje vyvážený podvozek a dostatek prostoru. Jediné co lze vytýkat je vyšší spotřeba paliva a zvýšená hladina hluku v kabině. Jinými nedostatky zkoušený model netrpěl.

Hyundai i30 kombi All Inclusive Motor přeplňovaný zážehový čtyřválec Objem 1 353 cm3 Výkon 103 kW (140 k) při 6 000 ot./min. Točivý moment 242 Nm při 1 500 - 3 200 ot./min. Pohon předních kol Převodovka 7° automatická Maximální rychlost 205 km/h Zrychlení 0–100 km/h 9,4 s Udávaná kombi spotřeba 5,4 - 5,7 l/100 km Naše spotřeba 7,6 l/100 km Objem palivové nádrže 50 l Provozní hmotnost 1 369 - 1 525 kg Rozměry (d x š x v): 4 585 x 1 795 x 1 475 mm Rozvor 2 650 mm Světlá výška 140 mm Objem zavazadlového prostoru 602 / 1650 l Základní cena od 499 990 Kč Cena testované verze od 524 990 Kč





redakce

Vyhledat vozidla v inzerci: Hyundai

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek