Všichni z cesty! Přijíždí nový vůz Škoda Fabia RS Rally2

Mladoboleslavská automobilka představila závodní verzi Fabie vycházející z aktuální čtvrté generace. A po čertech ji to sluší. Jedná se o zcela nově vyvinutý vůz a dnes přinášíme kompletní detailní informace včetně přehledných infografik.





ŠKODA Motorsport prezentuje nástupce vozu FABIA Rally2 evo. Nový závodní vůz z Mladé Boleslavi vychází ze čtvrté generace vozu ŠKODA FABIA a jde ve stopách nejúspěšnějšího vozu kategorie Rally2 posledních let. ŠKODA Motorsport pro nový vůz vyvinula nový motor, dále vylepšila ovládání, pohonné ústrojí a elektroniku a v neposlední řadě znovu zvýšila bezpečnost jezdců a spolujezdců. Rozsáhlé testování na asfaltu, šotolině a ledu, stejně jako za rozmanitých povětrnostních podmínek přineslo novému rallyovému modelu ŠKODA potřebné vyladění, aby mohl v budoucnu úspěšně usilovat o vítězství a tituly v rukou zákaznických týmů.





Michal Hrabánek, šéf ŠKODA Motorsport, říká: „Obzvláště v motoristickém sportu znamená stát na místě vždy cestu zpět. Proto jsme při vývoji nového modelu FABIA RS Rally2 využili zkušenosti, kterých jsme dosáhli s předchozím modelem a dále jsme optimalizovali cíleně každý detail, abychom ještě více vylepšili nejúspěšnější závodní vůz posledních let. Jsem hrdý na celý tým ve ŠKODA Motorsport, který šel za tímto cílem s velkým nasazením. Rád bych také poděkoval našim kolegům z vývojového oddělení sériových vozů, kteří nám vozem FABIA čtvrté generace poskytli skvělý základ pro model FABIA RS Rally2.“

Nová ŠKODA FABIA RS Rally2 je zcela nově vyvinutý závodní vůz kategorie Rally2 a těží z nejlepší aerodynamiky ve své třídě a vysoké tuhosti karoserie sériového modelu. Kromě vylepšeného pohonného ústrojí, elektroniky, bezpečnosti a ovládání vozu vyvinuli odborníci ze ŠKODA Motorsport také nový přeplňovaný motor o objemu 1,6 l, který vychází z rodiny benzínových TSI motorů EA888, které jsou mimo jiné i pod kapotou modelů RS. Úzké propojení se sportovními sériovými vozy RS dokazuje nový odstín lakování ŠKODA Motorsport zelená Mamba, který navazuje na modely OCTAVIA RS a ENYAQ COUPÉ RS iV.

Rozdílné přední brzdové kotouče pro rychlostní zkoušky na asfaltu a šotolině

Brzdový systém hraje v rallyovém voze jako je FABIA RS Rally2 velmi důležitou roli. Čím lépe vozidlo brzdí, tím déle může řidič udržovat rychlost a o to později může před zatáčkou zpomalit. To přináší v boji s časem cenné desetiny sekundy k dobru. Brzdové kotouče vozu FABIA RS Rally2 se mohou při ostrém brzdění v závodním provozu snadno zahřát na více než 700 °C. Brzdové kotouče mají vnitřní ventilaci pro účinné chlazení, kromě toho byl vyvinut systém chlazení brzd, který byl optimalizován pro asfalt i šotolinu, takže se jezdec může na brzdy vždy spolehnout, aniž by je musel šetřit. Existují odlišné brzdové kotouče pro použití na rychlostních zkouškách na asfaltu nebo na šotolině. Brzdové kotouče pro použití na asfaltu mají průměr 355 mm vpředu a 300 mm vzadu; zde jsou povinná 18palcová kola s rozměrem ráfku 8"×18". Brzdy pro použití na šotolině mají vpředu i vzadu průměr 300 mm; na těchto tratích jsou povinná 15palcová kola s rozměrem ráfku 7"×15".

Speciální palivová nádrž pojme 100% udržitelný benzín nebo fosilní závodní palivo

FABIA RS Rally2 má speciální palivovou nádrž podle předpisů Mezinárodní automobilové federace FIA. Nádrž, která je vyrobena z nárazuvzdorné pryže, má objem 82,5 l. Kromě toho je naplněna speciální pěnou, která zabraňuje úniku benzínu. Nádrž je ve spodní části chráněna krytem z karbon-kevlarového kompozitu a absorpční vrstvou. Benzín používaný při FIA Mistrovství světa v rallye (WRC) v sezóně 2022 je stoprocentně udržitelný a je založen na moderních surovinách a vysoce čistých obnovitelných složkách. Skládá se z biopaliv, která se získávají z biologického odpadu, a syntetických e-paliv. Ty se vyrábějí pomocí obnovitelných zdrojů energie elektrolýzou ze „zeleného“ vodíku a CO2 získaného ze vzduchu a z průmyslových procesů. Z těchto složek se v laboratoři míchá 100% obnovitelný benzin bez fosilních složek, který se používá při závodech WRC.

Posádku chrání 35,8 m ocelových trubek

Pro nový vůz FABIA RS Rally2 vyvinuli inženýři ŠKODA Motorsport ochrannou klec, která se skládá z celkem 35,8 metru trubek vyrobených z vysokopevnostní chrom-molybdenové oceli. Ochranná klec se přivaří k podvozku ještě během stavby karoserie a teprve poté se k ní připevní boční panely a střecha. Hlavním cílem tohoto postupu je vyšší přesnost, lepší spojení trubek s karoserií a lepší přizpůsobení trubek karoserii. Vzhledem k tomu, že sestavování probíhá ručně, jsou odchylky velmi malé.

Speciální závodní podvozek a delší životnost komponent

Také podvozek vozu FABIA RS Rally2 je důsledně navržen tak, aby splňoval vysoké nároky rally sportu. ŠKODA Motorsport využila své zkušenosti s úspěšným předchozím modelem. U modelu FABIA RS Rally2 byl prodloužen zdvih tlumičů. Zavěšení náprav MacPherson je také pevnější. Snížilo se tření v tlumičích. Na základě většího rozvoru navrhli konstruktéři novou kinematiku podvozku a zvýšili odolnost komponent. Zlepšila se rovněž funkčnost diferenciálu a zvýšila se účinnost převodovky při řazení.

Snadné ovládání pomocí dotykového displeje a tlačítek na volantu

FABIA RS Rally2 je vybavena zvětšeným hlavním displejem, na kterém lze přehrávat i videa, a který umožňuje intuitivní ovládání během rally. V interiéru se nachází také nový centrální ovládací panel s dotykovou obrazovkou a integrovaným ovládáním interkomu. Jezdec má přístup k mnoha funkcím přímo pomocí tlačítek na volantu. Startovací tlačítko je umístěno také na volantu, odkud na něj řidič rychle dosáhne, pokud náhodou motor zhasne.

Zlepšené rozložení hmotnosti díky širší karoserii a delšímu rozvoru náprav

Podvozek odvozený od současného sériového modelu FABIA umožnil inženýrům dále zlepšit jízdní vlastnosti závodního speciálu. FABIA RS Rally2 těží zejména z delšího rozvoru čtvrté generace modelu FABIA. Díky němu je vůz o něco klidnější a záď stabilnější. V porovnání s vozem ŠKODA FABIA Rally2 došlo ke změně umístění palivové nádrže. V motorovém prostoru tak mohli inženýři využít větší prostor mezi podélnými nosníky.

ŠKODA Motorsport vyvinula pro FABIA RS Rally2 nový motor

Pohonná jednotka prošla těmi nejnáročnějšími testy a díky tomu mohla být dobře optimalizována. Přeplňovaný motor o objemu 1,6 litru ve voze FABIA RS Rally2 vychází z motoru 2,0 TSI z rodiny benzínových TSI motorů EA888, které jsou mimo jiné i pod kapotou modelů RS. Motor má výkon přibližně 214 kW (289 k). Maximální točivý moment 430 Nm je přenášen na všechna čtyři kola prostřednictvím sekvenční pětistupňové převodovky a dvou diferenciálů. Předpisy Mezinárodní automobilové federace (FIA) vyžadují pro vozy kategorie Rally2 přeplňovanou pohonnou jednotku o objemu 1,6 litru, která vychází ze sériového motoru.

Při vývoji motoru pro nový vůz ŠKODA FABIA RS Rally2 se ŠKODA Motorsport rozhodla vycházet z motoru 2,0 TSI s integrovanými výfukovými svody. Tento motor pochází z rodiny benzínových TSI motorů EA888, které jsou mimo jiné i pod kapotou modelů RS. Nově vyvinutý čtyřválec má ve srovnání s předchozím motorem vozu FABIA Rally2 evo mimo jiné vylepšený proces spalování díky nově tvarovaným sacím a výfukovým kanálům, vylepšeným pístům, válcům, variabilnímu časování ventilů a zcela přepracovanému systému mazání. Kromě toho je k dispozici optimalizovaný výfukový systém s novým turbodmychadlem, nový mezichladič, přepracovaný chladicí okruh s vyšším chladicím výkonem a nový softwarem pro řízení motoru. Technické předpisy kategorie Rally2 vyžadují pro motor restriktor sání o průměru 32 mm. FABIA RS Rally2 tak dosahuje výkonu přibližně 214 kW (289 k) a maximálního točivého momentu 430 Nm.

Přenos výkonu na všechna čtyři kola prostřednictvím sekvenční pětistupňové převodovky a dvou diferenciálů

Sekvenční pětistupňová převodovka, speciálně navržená pro nasazení v rally, umožňuje jezdci měnit rychlostní stupně v řádu několika milisekund pomocí řadicí páky bez použití spojky. FABIA RS Rally2 má sice manuální spojku, ale ta se používá pouze při rozjezdu, parkování nebo pomalé jízdě. Pro co nejlepší zrychlení na úzkých a klikatých rychlostních zkouškách má FABIA RS Rally2 relativně krátké převodové poměry. I tak ale dosahuje dostatečné maximální rychlosti 200 km/h. Koncepce pohonu modelu FABIA RS Rally2 se od standardního modelu FABIA výrazně liší a to nejen pohonem všech kol.

Technické předpisy FIA například zakazují jakoukoliv elektronickou asistenci pro zlepšení trakce. U pohonu všech kol jsou povoleny pouze mechanické uzávěrky diferenciálů na přední a zadní nápravě, použití mezinápravových diferenciálů s uzávěrkou je zakázáno. Novinkou je hydraulicky ovládaná mezinápravová spojka, která přichází ke slovu při zatažení ruční brzdy. Toto řešení je v rally běžně používáno pro rychlejší nasměrování vozu do zatáčky. Na obou nápravách jsou použity vzpěry MacPherson, které lépe snášejí extrémní zatížení.





